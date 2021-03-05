Từng bị nghi ‘cạch mặt’ nhau, Lệ Quyên và Hà Hồ phản ứng ra sao khi đụng độ trên thảm đỏ?

Tối qua (4/3), dàn sao Việt đình đám như Thúy Vân, Đông Nhi – Ông Cao Thắng, Khả Như, Trương Thế Vinh… đã có mặt tại buổi ra mắt phim điện ảnh Bố già để ủng hộ Trấn Thành . Thảm đỏ sự kiện nhanh chóng trở thành đấu trường nhan sắc để hội mỹ nhân Vbiz tha hồ xúng xính váy áo.

Nhiều sao Việt đã đến ủng hộ MC Trấn Thành - Ảnh: FB

Gây chú ý nhất là cuộc đụng độ của 2 “chị đại” showbiz Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà. Thuở mới gia nhập làng giải trí, cả hai là đôi bạn thân thiết khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, chẳng biết vì nguyên nhân nào mà cặp chị em thân thiết thuở nào bỗng “cạch mặt” nhau, chẳng ai thèm đoái hoài đến ai.

Lệ Quyên và Hà Hồ từng rất thân thiết

Cả hai luôn xuất hiện cạnh nhau và hỗ trợ đối phương nhiệt tình trong công việc

Nhưng “oan gia ngõ hẹp”, Lệ Quyên và Hà Hồ bất ngờ cùng nhau xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện của Trấn Thành. Thậm chí, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cùng Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu còn đứng chung 1 line thảm đỏ. Ngay lập tức, khoảnh khắc này đã thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng.