Từng bị nghi ‘cạch mặt’ nhau, Lệ Quyên và Hà Hồ phản ứng ra sao khi đụng độ trên thảm đỏ?

Hậu trường 05/03/2021 14:31

Loạt khoảnh khắc ghi lại màn đụng độ trên thảm đỏ của Lệ Quyên và “cựu bạn thân” Hồ Ngọc Hà nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Tối qua (4/3), dàn sao Việt đình đám như Thúy Vân, Đông Nhi – Ông Cao Thắng, Khả Như, Trương Thế Vinh… đã có mặt tại buổi ra mắt phim điện ảnh Bố già để ủng hộ Trấn Thành. Thảm đỏ sự kiện nhanh chóng trở thành đấu trường nhan sắc để hội mỹ nhân Vbiz tha hồ xúng xính váy áo.

le quyen Từng bị nghi ‘cạch mặt’ nhau, Lệ Quyên và Hà Hồ phản ứng ra sao khi đụng độ trên thảm đỏ? - Ảnh 2

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Nhiều sao Việt đã đến ủng hộ MC Trấn Thành - Ảnh: FB

Gây chú ý nhất là cuộc đụng độ của 2 “chị đại” showbiz Lệ QuyênHồ Ngọc Hà. Thuở mới gia nhập làng giải trí, cả hai là đôi bạn thân thiết khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, chẳng biết vì nguyên nhân nào mà cặp chị em thân thiết thuở nào bỗng “cạch mặt” nhau, chẳng ai thèm đoái hoài đến ai.

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Lệ Quyên và Hà Hồ từng rất thân thiết 
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Cả hai luôn xuất hiện cạnh nhau và hỗ trợ đối phương nhiệt tình trong công việc 

Nhưng “oan gia ngõ hẹp”, Lệ Quyên và Hà Hồ bất ngờ cùng nhau xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện của Trấn Thành. Thậm chí, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cùng Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu còn đứng chung 1 line thảm đỏ. Ngay lập tức, khoảnh khắc này đã thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng.

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Lệ Quyên lướt qua Hà Hồ cực nhanh

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Dù đứng cách nhau chẳng bao xa nhưng cả hai quyết định 'bơ' nhau 

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Ai nấy đều chỉ tập trung vào phần việc của mình 

Qua những clip được “team qua đường” ghi lại, có thể thấy, Lệ Quyên và Hà Hồ tiếp tục xem đối phương như “người vô hình” khi lướt qua nhau cực nhanh. Cả hai cũng chỉ tập trung trả lời truyền thông, không hề có bất kỳ sự tương tác nào với nhau.

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Nhan sắc của Lê Giang có phần khác biệt khi so sánh ảnh đã qua chỉnh sửa với khoảnh khắc do “team qua đường” ghi lại.

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Từ khóa:   ca sĩ Lệ Quyên Trấn Thành Hồ Ngọc Hà

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