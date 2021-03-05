Cùng con trai Hồ Văn Cường dự sự kiện, Phi Nhung gặp sự cố nhớ đời nhưng lại khiến fan ôm bụng cười

Hậu trường 05/03/2021 15:36

Người hâm mộ không khỏi thích thú trước tình huống “dở khóc dở cười” mà nữ ca sĩ Phi Nhung gặp phải khi tham dự một sự kiện giải trí.

Hậu tố Hồ Văn Cường mắc bệnh ngôi sao, Phi Nhung lần đầu cùng con trai nuôi xuất hiện trước công chúng. Qua những hình ảnh được chia sẻ, hai mẹ con Phi Nhung vô cùng thân thiết. Có thể thấy, mối quan hệ giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường vẫn rất thuận hòa.

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Phi Nhung và con trai nuôi Hồ Văn Cường tại sự kiện - Ảnh: Internet 

Trước đó không lâu, Phi Nhung cũng cho biết con trai Hồ Văn Cường đang dần thay đổi theo hướng tích cực, thậm chí còn biết phụ giúp mẹ việc nhà: “Không la là không được, nhưng la rồi là ngoan. Anh ấy đang rửa rau, giỏi không? Phải vậy mới được chứ, con của mẹ mà”.

Sau sự kiện, giọng ca “Chiều lên bản thượng” bất ngờ bị một người bạn thân thiết “bóc phốt”. Cụ thể, người này hài hước cho biết: “Tôi có người chị ca sĩ nổi tiếng showbiz, bữa trước chị đi hát mà đi nhầm sự kiện của người ta… chụp hình check-in sự kiện khác xong xuôi mới phát hiện bị nhầm. Nay thì thú vị hơn, sau khi xem phim xong thì chị lên lộn xe hơi của diễn viên, ca sĩ nổi tiếng khác. Tôi không muốn tiết lộ chị ấy là chị Phi Nhung đâu nhé!”.

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Bài ‘bóc phốt’ Phi Nhung khiến cư dân mạng không khỏi bật cười - Ảnh: FB

Có thể nói, Phi Nhung là một trong những mỹ nhân “não cá vàng” nhất Vbiz. Nếu như lần trước, nữ ca sĩ từng check-in nhầm sự kiện thì lần này, Phi Nhung lại khiến khán giả cười ra nước mắt vì lên nhầm xe của đồng nghiệp.

Cùng con trai Hồ Văn Cường dự sự kiện, Phi Nhung gặp sự cố nhớ đời nhưng lại khiến fan ôm bụng cười - Ảnh 4
Đức Tiến cười ngất trước câu chuyện của Phi Nhung - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận trêu chọc Phi Nhung. 

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