Bà xã Mạc Văn Khoa dùng ngôn từ thô tục, đáp trả gay gắt netizen khi bình luận kém duyên

Mới đây 2/5, trên trang cá nhân diễn viên Mạc Văn Khoa đã đăng tải dòng trạng thái nhờ mọi người hỗ trợ tìm kiếm nơi điều trị bệnh Gout, nam nghệ sĩ viết: "Ở Sài Gòn ai đã từng điều trị hay biết chỗ nào điều trị bệnh gout tốt không ạ? Cho Khoa xin được không! Gấp lắm ạ".

Mạc Văn Khoa chia sẻ dòng trạng thái tìm kiếm bác sĩ chữa bệnh Gout - Ảnh: FBNV

Lời đáp trả có phần gay gắt, sử dụng từ ngữ thô tục của bà xã Mạc Văn Khoa - Ảnh: FBNV

Phía dưới phần bình luận, nhiều khán giả gợi ý cho Mạc Văn Khoa những chỗ chữa trị uy tín. Tuy nhiên, cũng có bình luận kém duyên khi nhắc đến ông Võ Hoàng Yên. Trước đó, ông Yên được dư luận biết đến thông qua các video clip trên MXH với phương pháp trị bệnh câm điếc bẩm sinh, bại liệt bằng cách vả vào mặt, kéo lưỡi hay bấm huyệt. Ông Võ Hoàng Yên cũng là cái tên được dư luận chú ý vì liên quan đến lùm xùm giữa ông và vợ chồng ông Dũng "lò vôi".