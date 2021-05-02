Bà xã Mạc Văn Khoa dùng ngôn từ thô tục, đáp trả gay gắt netizen khi bình luận kém duyên

Hậu trường 02/05/2021 16:01

Một netizen bình luận kém duyên dưới bài đăng của chồng, vợ Mạc Văn Khoa đã đáp trả gay gắt và sử dụng cả từ thô tục.

Mới đây 2/5, trên trang cá nhân diễn viên Mạc Văn Khoa đã đăng tải dòng trạng thái nhờ mọi người hỗ trợ tìm kiếm nơi điều trị bệnh Gout, nam nghệ sĩ viết: "Ở Sài Gòn ai đã từng điều trị hay biết chỗ nào điều trị bệnh gout tốt không ạ? Cho Khoa xin được không! Gấp lắm ạ"

Bà xã Mạc Văn Khoa dùng ngôn từ thô tục, đáp trả gay gắt netizen khi bình luận kém duyên - Ảnh 1
 Mạc Văn Khoa chia sẻ dòng trạng thái  tìm kiếm bác sĩ chữa bệnh Gout - Ảnh: FBNV
Bà xã Mạc Văn Khoa dùng ngôn từ thô tục, đáp trả gay gắt netizen khi bình luận kém duyên - Ảnh 2
 Lời đáp trả có phần gay gắt, sử dụng từ ngữ thô tục của bà xã Mạc Văn Khoa - Ảnh: FBNV

Phía dưới phần bình luận, nhiều khán giả gợi ý cho Mạc Văn Khoa những chỗ chữa trị uy tín. Tuy nhiên, cũng có bình luận kém duyên khi nhắc đến ông Võ Hoàng Yên. Trước đó, ông Yên được dư luận biết đến thông qua các video clip trên MXH với phương pháp trị bệnh câm điếc bẩm sinh, bại liệt bằng cách vả vào mặt, kéo lưỡi hay bấm huyệt. Ông Võ Hoàng Yên cũng là cái tên được dư luận chú ý vì liên quan đến lùm xùm giữa ông và vợ chồng ông Dũng "lò vôi". 

 

Bà xã Mạc Văn Khoa dùng ngôn từ thô tục, đáp trả gay gắt netizen khi bình luận kém duyên - Ảnh 3
 Ông Võ Hoàng Yên - Ảnh: Internet

Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra khi bà xã của Mạc Văn Khoa có phần bình luận đáp trả cực gắt ở phía dưới, sử dụng cả ngôn ngữ thô tục: "Nhà người ta có người bị bệnh, người ta hỏi thật mà sao có mấy thành phần rảnh **** vậy. Giỡn vậy có vui không. Gia đình bạn có người bị coi bạn có giỡn được vậy không? 

Bà xã Mạc Văn Khoa dùng ngôn từ thô tục, đáp trả gay gắt netizen khi bình luận kém duyên - Ảnh 4
 Mạc Văn Khoa và bà xã - Ảnh: Internet

Mặc dù biết người bình luận kém duyên, nhưng phần đáp trả gay gắt của bà xã Mạc Văn Khoa cũng vấp phải những phản ứng trái chiều từ netizen. Nhiều người cho rằng, dù bức xúc đến đâu thì cô cũng là vợ của người nổi tiếng, việc sử dụng những lời lẽ thô tục chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của ông xã. Hiện tại, bình luận này đã được khóa khỏi bài đăng của Mạc Văn Khoa. 

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Từ khóa:   Mặc Văn Khoa Ông Võ Hoàng Yên Bà Nguyễn Phương Hằng

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