Chỉ ngồi im cũng thành cây hài, con gái Mạc Văn Khoa đích thị đã hưởng 'gen trội' của bố

Bé Minnie - "thiên thần nhí" nhà Mạc Đăng Khoa lại gây “rộn ràng” mạng xã hội với những biểu cảm phát cười khi thành “món đồ chơi” của mẹ.

Mới đây, Vy Pumpe – vợ Mạc Văn Khoa đã có những chia sẻ về hình ảnh con gái cưng Minnie, cô bé 4 tháng tuổi bất đắc dĩ trở thành “đồ chơi giải trí” của mẹ vào những lúc mẹ mệt vì chăm con. Mẹ Minnie chia sẻ: “Mẹ bỉm ở nhà chăm con có mệt thì cứ chơi đồ hàng giống Zi là bảo đảm zui cả ngày quên mệt mỏi lun ý”. Các cô chú cộng đồng mạng ai nấy đều không thể nhịn cười trước những biểu cảm của bé, "khi không đang yên đang lành tự dưng thành cây hài". Một cư dân mạng để lại bình luận hài hước: “Thừa hưởng gen trội từ bố rồi Minnie ơi”.

Mẹ đang làm gì con đấy?

Mẹ lại làm gì con nữa vậy!

Mẹ Vy được dịp trở về tuổi thơ với búp bê Minnie

Minnie à, con chỉ là 'đồ chơi giải trí' của mẹ thôi

Mẹ à, trời đánh tránh bữa ăn!

Một cư dân mạng để lại bình luận hài hước 'Mạc Văn Khoa phiên bản nữ'

Sau 5 năm yêu nhau, Mạc Văn Khoa và bà xã Vy Pumpe đã về chung một nhà và chính thức đón thành viên mới vào đầu tháng 12/2020. Được biết, em bé nhà Mạc Văn Khoa chào đời sớm hơn 1 tháng nên bé chỉ nặng 1,9kg, phải nằm lồng kính và được chăm sóc đặc biệt suốt 3 ngày trước khi gặp bố mẹ.

Mạc Văn Khoa đang rất hạnh phúc cùng gia đình nhỏ

Ái nữ đầu lòng của Mạc Văn Khoa tuy sinh thiếu tháng nhưng trộm vía bé vẫn khỏe mạnh, hồng hào tươi tắn, đôi mắt to tròn và không quên gây ấn tượng với những biểu cảm đáng yêu. "Cây hài bẩm sinh" rất được sự quan tâm và yêu thương từ cư dân mạng.

Vợ Mạc Văn Khoa dí dỏm khoe dáng chuẩn sau sinh, chồng lập tức vô khịa: ‘Vậy sao anh ngày càng mất dáng vậy ta’ Trong buổi đưa con gái yêu đi chụp ảnh, vợ Mạc Văn Khoa đã tranh thủ khoe dáng chuẩn sau sinh, chồng không quên quan tâm vợ bằng cách thả dòng bình luận “cà khịa” ngay lập tức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-ngoi-im-cung-thanh-cay-hai-con-gai-mac-van-khoa-dich-thi-da-huong-gen-troi-cua-bo-401049.html