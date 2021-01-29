Vợ Mạc Văn Khoa dí dỏm khoe dáng chuẩn sau sinh, chồng lập tức vô khịa: ‘Vậy sao anh ngày càng mất dáng vậy ta’

Hậu trường 29/01/2021 11:56

Trong buổi đưa con gái yêu đi chụp ảnh, vợ Mạc Văn Khoa đã tranh thủ khoe dáng chuẩn sau sinh, chồng không quên quan tâm vợ bằng cách thả dòng bình luận “cà khịa” ngay lập tức.

Vợ Mạc Văn Khoa dù không hoạt động trong showbiz thế nhưng cô nàng Vy Pumpe cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Trong bài đăng mới nhất của mình, bà xã danh hài đã dí dỏm khoe dáng chuẩn của mẹ bỉm sữa: “Nay dẫn em bé đi chụp ảnh. Mẹ soi gương thấy cũng gần lấy ngót lại sau 2 tháng sinh rồi nha Bố”.

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Mẹ bỉm sữa Vy Pumpe tranh thủ khoe dáng chuẩn - Ảnh: FBNV

Dĩ nhiên trong bài đăng của mình, cô nàng không quên gắn thẻ người chồng hài hước Mạc Văn Khoa. Thế nhưng, danh hài lại “đáp trả” vợ bằng những lời “khịa” tới bến: “Em thì lấy lại dáng mà sao anh càng ngày càng mất dáng vậy ta”. Bình luận đáng yêu của anh chàng đã khiến netizen vớ được pha cười ngặt nghẽo.

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Mạc Văn Khoa không ngần ngại ‘khịa’ vợ công khai - Ảnh: FB NV

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Cư dân mạng cũng dành nhiều lời khen ngợi cho ‘body’ của mẹ bỉm sữa Vy Pumpe

Thường ngày, bà xã danh hài cũng chăm chỉ chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc của tổ ấm nhỏ. Nhìn những bức ảnh ấy, cộng đồng mạng không khỏi ghen tị với sự dí dỏm của gia đình này. Nhiều netizen còn dự đoán rằng em bé nhà Mạc Văn Khoa sau này cũng sẽ duyên dáng giống bố mẹ vậy.

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Những hình ảnh hết sức đáng yêu của tổ ấm Mạc Văn Khoa - Ảnh: FBNV

Được biết, danh hài và vợ quyết định xây dựng gia đình sau 5 năm hẹn hò. Cặp đôi dự định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm 2020, thế nhưng do tình hình dịch Covid-19 nên mọi thứ đành hoãn lại. Cho đến hiện tại, họ chia sẻ rằng sẽ đợi sau khi em bé đầu lòng cứng cáp rồi mới tổ chức đám cưới.

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