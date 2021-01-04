Bà xã Mạc Văn Khoa khoe ảnh con gái trong tiệc đầy tháng, góc nghiêng cực phẩm khiến dân mạng bấn loạn

Hậu trường 04/01/2021 17:51

Loạt khoảnh khắc mới nhất của con gái Mạc Văn Khoa – bé Linh Đan trong tiệc đầy tháng nhận về nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng.

Đầu tháng 12/2020, vợ chồng Mạc Văn Khoa và Thảo Vy đã chính thức đón con đầu lòng chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Được biết, con gái Mạc Văn Khoa chào đời sớm hơn 1 tháng nên bé chỉ nặng 1,9kg, phải nằm lồng kính và được chăm sóc đặc biệt trước khi gặp bố mẹ.

mac van khoa 1

Sau 5 năm gắn bó, Mạc Văn Khoa và bà xã hạnh phúc đón con đầu lòng chào đời - Ảnh: FB

Hôm nay (4/1) là đầy tháng con gái Mạc Văn Khoa nhưng vì dịch bệnh diễn biến phức tạp nên gia đình chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ ấm cúng. Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, bà xã Mạc Văn Khoa – Thảo Vy đăng tải loạt ảnh chụp cùng con gái kèm dòng chia sẻ: “Đầy tháng em bé của mẹ. Chỉ mong con được mạnh khoẻ, ngoan ngoãn, mau ăn chóng lớn là bố mẹ hạnh phúc rồi. Cả nhà yêu thương em bé của mẹ… Minnie Mạc Linh Đan 4/12/2020”.

mac van khoa 2

Vợ chồng Mạc Văn Khoa tổ chức đầy tháng cho con tại nhà - Ảnh: FB

mac van khoa 3

mac van khoa 4
Góc nghiêng cực phẩm của con gái Mạc Văn Khoa - Ảnh: FB

Qua loạt khoảnh khắc chia sẻ, bé Linh Đan sở hữu góc nghiêng cực phẩm với sống mũi cao và đôi môi nhỏ nhắn. Theo đó, con gái Mạc Văn Khoa được nhận xét giống bố như đúc.

Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời chúc cho con gái Mạc Văn Khoa: “Chúc cục cưng ăn ngon, ngủ ngoan mau lớn nhé”, “Chúc công chúa nhỏ Minnie mau ăn chóng lớn, luôn luôn khỏe mạnh con nhé”, “Sinh nhật vui vẻ nha bé yêu của mẹ Vy”, “Yêu em bé quá”, “Em bé đáng yêu”…

Mạc Văn Khoa công khai cận mặt con gái đầu lòng nặng 1,9kg vì sinh non, lần đầu hé lộ tên thật của bé

Mạc Văn Khoa công khai cận mặt con gái đầu lòng nặng 1,9kg vì sinh non, lần đầu hé lộ tên thật của bé

Sau hơn 2 tuần đón con gái chào đời, Mạc Văn Khoa đã công khai khuôn mặt bé với công chúng.

Xem thêm
Từ khóa:   Mạc Văn Khoa và vợ con gái Mạc Văn Khoa bà xã Mạc Văn Khoa

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026