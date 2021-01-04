Loạt khoảnh khắc mới nhất của con gái Mạc Văn Khoa – bé Linh Đan trong tiệc đầy tháng nhận về nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng.

Đầu tháng 12/2020, vợ chồng Mạc Văn Khoa và Thảo Vy đã chính thức đón con đầu lòng chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Được biết, con gái Mạc Văn Khoa chào đời sớm hơn 1 tháng nên bé chỉ nặng 1,9kg, phải nằm lồng kính và được chăm sóc đặc biệt trước khi gặp bố mẹ.

Sau 5 năm gắn bó, Mạc Văn Khoa và bà xã hạnh phúc đón con đầu lòng chào đời - Ảnh: FB

Hôm nay (4/1) là đầy tháng con gái Mạc Văn Khoa nhưng vì dịch bệnh diễn biến phức tạp nên gia đình chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ ấm cúng. Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, bà xã Mạc Văn Khoa – Thảo Vy đăng tải loạt ảnh chụp cùng con gái kèm dòng chia sẻ: “Đầy tháng em bé của mẹ. Chỉ mong con được mạnh khoẻ, ngoan ngoãn, mau ăn chóng lớn là bố mẹ hạnh phúc rồi. Cả nhà yêu thương em bé của mẹ… Minnie Mạc Linh Đan 4/12/2020”.

Vợ chồng Mạc Văn Khoa tổ chức đầy tháng cho con tại nhà - Ảnh: FB

Góc nghiêng cực phẩm của con gái Mạc Văn Khoa - Ảnh: FB

Qua loạt khoảnh khắc chia sẻ, bé Linh Đan sở hữu góc nghiêng cực phẩm với sống mũi cao và đôi môi nhỏ nhắn. Theo đó, con gái Mạc Văn Khoa được nhận xét giống bố như đúc.

Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời chúc cho con gái Mạc Văn Khoa: “Chúc cục cưng ăn ngon, ngủ ngoan mau lớn nhé”, “Chúc công chúa nhỏ Minnie mau ăn chóng lớn, luôn luôn khỏe mạnh con nhé”, “Sinh nhật vui vẻ nha bé yêu của mẹ Vy”, “Yêu em bé quá”, “Em bé đáng yêu”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-xa-mac-van-khoa-khoe-anh-con-gai-trong-tiec-day-thang-goc-nghieng-cuc-pham-khien-dan-mang-ban-loan-392316.html