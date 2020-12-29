Thức đêm chăm con, Mạc Văn Khoa bị vợ 'bóc phốt' ngủ gật khi cho con bú

Hậu trường 29/12/2020 17:06

Khoảnh khắc diễn viên Mạc Văn Khoa thức đến 4 giờ sáng để chăm con phụ vợ được ngợi khen là "ông bố của năm".

Từ khi có con, cuộc sống của Mạc Văn Khoa và bà xã thay đổi không ít. Dù bận rộn với lịch quay phim cuối năm, nhưng nam diễn viên hài vẫn sắp xếp thời gian quan tâm, chăm sóc vợ con chu đáo. Anh hiểu được những vất vả của phụ nữ, nên mỗi khi có thời gian rảnh sẽ thức đêm chăm con để vợ được nghỉ ngơi.

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Mạc Văn Khoa được mệnh danh là 'ông bố nghiện con' của Vbiz - Ảnh: FB
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Ái nữ nhà nam diễn viên được nhận xét giống bố như đúc - Ảnh: FB

Mới đây, trang cá nhân của diễn viên Mạc Văn Khoa vừa đăng tải khoảnh khắc cực đáng yêu của ông bố trẻ. Clip chưa đầy 2 phút là cảnh cảnh nam diễn viên hài đang cho con bú bình lúc 4 giờ sáng. 

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Đang ngủ gật bị vợ phát hiện, nam diễn viên biểu cảm hài hước với gương mặt đờ đẫn trước ống kính - Ảnh: Cắt từ clip 
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Dù vất vả nhưng khi được vợ hỏi có muốn đẻ thêm không, Mạc Văn Khoa vẫn khẳng định: 'Chủ yếu là em có chịu đẻ nữa không chứ anh vẫn thức được nha' - Ảnh: Cắt từ clip

Vợ Mạc Văn Khoa ghi lại cảnh chồng đang ngồi giữa nhà cho con uống sữa. Ông bố bỉm sữa tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp khi 1 tay bế con, tay còn lại đỡ bình sữa. Thế nhưng vì quá mệt, nam diễn viên bị vợ "bắt tại trận" đang ngủ gục khi cho con bú. Tuy vậy, mọi người vẫn dành lời khen cho ông bố trẻ.

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Cặp đôi đã là vợ chồng hợp pháp dù chưa tổ chức đám cưới vì dịch bệnh - Ảnh: FB

Con gái Mạc Văn Khoa chào đời trước ngày dự sinh hơn 1 tháng. Em bé phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt nhiều ngày trước khi được xuất viện về nhà. Hiện tại, trộm vía em bé rất đáng yêu và khỏe mạnh.

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