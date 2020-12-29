Chồng con đề huề, Tăng Thanh Hà vẫn vô tư ôm và nói lời yêu thương với người đàn ông này

Hậu trường 29/12/2020 13:50

Đây là người đàn ông hiếm hoi Tăng Thanh Hà có thể thoải mái ôm và thể hiện sự thân mật mà không sợ bị ông xã Louis Nguyễn ghen.

8 năm sau khi kết hôn, Tăng Thanh Hà vẫn là cái tên có sức hút với công chúng. Mới đây, Hà Tăng vừa chia sẻ hình ảnh thân mật bên một người đàn ông lạ mặt. Bà mẹ 2 con ôm người này từ phía sau và tựa đầu vào vai rất thân mật. Chưa hết, cô còn gửi lời ngọt ngào chúc mừng sinh nhật người này.

Nữ diễn viên viết: "Hai anh em mình biết nhau khi cả hai mới vào nghề, đồng hành cùng nhau một quãng đường thật dài biết bao nhiêu kỷ niệm. Mong mình sẽ mãi bước bên nhau thế này. Chúc mừng sinh nhật người anh thân yêu của em, yêu anh".

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Tăng Thanh Hà khoe ảnh thân mật bên người anh thân thiết khi còn hoạt động trong làng giải trí và gửi lời chúc sinh nhật đến anh - Ảnh: Instagram

Nhân vật được Tăng Thanh Hà thoải mái ôm và thể hiện tình cảm là chuyên gia trang điểm Hùng Max. Ngoài stylist Quang Tuyến thường được bà xã Louis Nguyễn nhắc tên, thì Hùng Max là người đồng hành, xây dựng hình ảnh cho Tăng Thanh Hà trong suốt sự nghiệp của nàng "ngọc nữ".

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Chuyên gia trang điểm Hùng Max cũng có mối quan hệ rất tốt với ông xã của Hà Tăng - Ảnh: Internet

Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012. Sau khi làm dâu nhà hào môn, nữ diễn viên chuyên tâm chăm sóc gia đình nhỏ và phụ chồng lo việc kinh doanh. Dù đã gần như không tham gia bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào, nhưng "ngọc nữ màn ảnh Việt" một thời vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết với bạn bè trong giới giải trí.

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