Thông tin nhạc sĩ Trần Phú Thiên qua đời ở độ tuổi còn quá trẻ khiến làng giải trí Việt bàng hoàng, xót xa.

Tối 28/12, ca sĩ Tố My nghẹn ngào đăng tải dòng chia sẻ về nhạc sĩ Trần Phú Thiên khiến nhiều người xót xa. Từng hợp tác với nam nhạc sĩ trẻ tài năng cách đây không lâu, cô vô cùng đau xót trước thông tin đồng nghiệp đột ngột qua đời ở tuổi 29.

Trần Phú Thiên qua đời ở tuổi 29 khiến người thân, bạn bè, đồng nghiệp vô cùng đau xót - Ảnh: Internet

Tố My viết: "Đêm nay nằm lục lại mấy clip hát bài 'Ai mì Quảng không?' của bạn mà đau lòng quá Phú Thiên ơi! Đi đâu mọi người cũng yêu cầu My hát bài này bạn à! May mắn khi được làm việc và hát bài hát của bạn về quê hương mình. Đất Quảng sẽ ôm bạn vào lòng, một người con ngoan hiền, tài năng và nặng lòng với quê hương. Ra đi thanh thản bạn nhé, hãy vui với những thanh âm nơi đẹp đẽ và an lạc hơn! Thương quý bạn!".

Chia sẻ thêm với truyền thông, Tố My cho biết cha đẻ của ca khúc "Ai mì Quảng không" đã qua đời vì bị điện giật vào sáng 28/12 khi đang phụ gia đình làm vườn: "Thiên đang phụ gia đình làm vườn và hồ cá thì bị điện giật. Thiên ra đi ở tuổi quá trẻ khiến ai cũng xót xa. Tôi mới hát bài Ai mì Quảng không cách đây 2 ngày thôi. Tôi rất sốc khi nhận tin".

Tố My sốc khi nhận tin nhạc sĩ Phú Thiên qua đời ở độ tuổi còn quá trẻ - Ảnh: FB

Nhạc sĩ Trần Phú Thiên sinh năm 1991 tại Quảng Nam. Anh vừa tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản lý văn hóa của Đại học Văn hóa cách đây không lâu.

