Ảnh hiếm danh hài Vân Sơn bên vợ con, chân dung 2 con trai soái ca chiếm trọn sự chú ý

Vân Sơn là gương mặt quen thuộc của làng hài trong nước và hải ngoại. Sự nghiệp thành công rực rỡ và được công chúng yêu mến, thế nhưng nam danh hài rất kín tiếng trong chuyện đời tư.

Nam danh hài và vợ có hơn 30 năm chung sống hạnh phúc - Ảnh: FB

Vân Sơn chia sẻ: "Tiệc Giáng sinh đáng ghi nhớ nhất trong đời... Thường thì mùa lễ, Tết, Vân Sơn phải đi trình diễn xa nhà... Nhưng năm nay nhờ dịch nên được buổi ăn tối vô cùng ấm áp với gia đình. 20 năm trước là thời mình ẵm mình bồng nó trên tay... Giờ đến thời tụi nhỏ nó bồng nó ẵm lại mình. Không biết 20 năm nữa sẽ như thế nào?... Vui ơi là vui, vui mà muốn rơi nước mắt".

Hai con trai nhà Vân Sơn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai - Ảnh: FB

Nam danh hài hào hứng khi được 2 con bồng bế - Ảnh: FB

Loạt ảnh gia đình Vân Sơn thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Trong đó, đáng chú ý nhất là diện mạo cao lớn, điển trai như soái ca của hai con trai nam danh hài. Được biết, cậu út nhà Vân Sơn tên là Michael năm nay 21 tuổi, thông tin về con trai lớn vẫn chưa được anh chia sẻ.