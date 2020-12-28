Vợ cũ Bằng Kiều nói gì khi được hỏi liệu có lấy nam ca sĩ nếu có thể quay ngược thời gian?

Mối quan hệ tốt đẹp của ca sĩ Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh hậu ly hôn khiến đồng nghiệp, công chúng ngưỡng mộ.

Vừa qua, trên trang cá nhân, ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã đăng tải hình ảnh 3 cậu con trai khôi ngô và chia sẻ câu chuyện có liên quan. Theo đó, vợ cũ Bằng Kiều tâm sự có lần gặp gỡ một người quen và được hỏi khá nhạy cảm: "Nếu có thể quay ngược lại thời gian thì bà có lấy bố của 3 đứa này không?". Trước câu hỏi này, bà mẹ 3 con không e ngại hay tránh né mà nhanh chóng nói "có".

3 cậu con trai khôi ngô của Bằng Kiều và vợ cũ Trizzie Phương Trinh - Ảnh: FB

Bởi, Trizzie Phương Trinh cho rằng: "Vẫn làm lại từ đầu, vì không có bố tụi nó thì làm sao có 3 thằng này? Lấy người khác thì sẽ ra 3 đứa khác, vì vậy sẽ không làm gì khác và không thay đổi gì cả. Cái này người ta gọi là hy sinh chuyện nhỏ để được chuyện lớn".

Dù câu trả lời lý do vẫn là vì các con, nhưng có thể thấy cô luôn dành cho chồng cũ sự tôn trọng cùng nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Hậu ly hôn, cặp đôi vẫn dành cho nhau nhiều lời tốt đẹp. Họ không ngại hội ngộ trong những dịp đặc biệt của gia đình - Ảnh: Internet

Bằng Kiều - Trizzie Phương Trinh kết hôn vào năm 2002 và có cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng năm 2013, vợ chồng nghệ sĩ bất ngờ thông báo "đường ai nấy đi" khi đã có chung 3 cậu quý tử khiến mọi người ngỡ ngàng.

Cặp đôi chia tay trong văn minh, Trizzie Phương Trinh chăm sóc các con. Ca sĩ Bằng Kiều làm tròn trách nhiệm của một người cha tốt dù không kề cận chăm sóc mỗi ngày.

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