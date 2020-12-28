Đang điều trị Covid-19, Xuân Nghi gửi lời 'ruột gan' đến bạn trai

Đang cách ly điều trị Covid-19 tại Mỹ, Xuân Nghi không thể gặp bạn trai nhiều ngày. Nữ ca sĩ gửi lời yêu thương thông qua mạng xã hội.

Mới đây, Xuân Nghi gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái mừng sinh nhật bạn trai. Hiện tại, cô nàng đang cách ly tại khách sạn để điều trị Covid-19 và không thể ra ngoài gặp mặt hay cùng chúc mừng sinh nhật.

Xuân Nghi chúc mừng sinh nhật bạn trai khi đang cách ly điều trị Covid-19 - Ảnh: Internet

Xuân Nghi chia sẻ: "Happy birthday to Kenny! Một điều làm tớ buồn vì bệnh phải cách ly đó là không ăn được sinh nhật cậu năm nay. Thật buồn. Năm nay Kenny tự thưởng cho mình nhiều thứ ghê. 25 tuổi chúc Kenny thật khoẻ mạnh (không bệnh là giỏi quá rồi), thật hạnh phúc, thật thành công trong mọi việc. Mặc dù Xuân Nghi có nhiều tin không vui nhưng hy vọng riêng Kenny vẫn hãy tận hưởng ngày sinh nhật của mình thật trọn vẹn".

Xuân Nghi và bạn trai có nhiều năm bên nhau. Khi biết tin bạn gái nhiễm Covid-19, Kenny đã động viên cô rất nhiều - Ảnh: Internet

Vào ngày 21/12 vừa qua, Xuân Nghi gây lo lắng khi thông báo đã dương tính với Covid-19. Được biết, sau khi phát hiện bản thân có nhiều triệu chứng của bệnh, nữ ca sĩ đã tự đến cách ly tại khách sạn. Chân dài này cũng tiết lộ tình trạng sức khỏe vẫn ổn định để trấn an bạn bè, người hâm mộ.

"Các bạn thân mến, cám ơn các bạn trong những ngày qua đã quan tâm đến sức khoẻ của Nghi và gia đình Nghi. Rất buồn phải báo tin cho các bạn biết là Nghi đã dương tính với Covid sau 1 tuần tự cách ly. Nghi có nhưng triệu chứng bệnh nhưng vì mình còn trẻ khoẻ mạnh và sức đề kháng tốt nên Nghi khoẻ", Xuân Nghi chia sẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-dieu-tri-covid-19-xuan-nghi-gui-loi-ruot-gan-den-ban-trai-391534.html