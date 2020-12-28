Đang điều trị Covid-19, Xuân Nghi gửi lời 'ruột gan' đến bạn trai

Hậu trường 28/12/2020 10:36

Đang cách ly điều trị Covid-19 tại Mỹ, Xuân Nghi không thể gặp bạn trai nhiều ngày. Nữ ca sĩ gửi lời yêu thương thông qua mạng xã hội.

Mới đây, Xuân Nghi gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái mừng sinh nhật bạn trai. Hiện tại, cô nàng đang cách ly tại khách sạn để điều trị Covid-19 và không thể ra ngoài gặp mặt hay cùng chúc mừng sinh nhật.

xuan nghi va ban trai
Xuân Nghi chúc mừng sinh nhật bạn trai khi đang cách ly điều trị Covid-19 - Ảnh: Internet

Xuân Nghi chia sẻ: "Happy birthday to Kenny! Một điều làm tớ buồn vì bệnh phải cách ly đó là không ăn được sinh nhật cậu năm nay. Thật buồn. Năm nay Kenny tự thưởng cho mình nhiều thứ ghê. 25 tuổi chúc Kenny thật khoẻ mạnh (không bệnh là giỏi quá rồi), thật hạnh phúc, thật thành công trong mọi việc. Mặc dù Xuân Nghi có nhiều tin không vui nhưng hy vọng riêng Kenny vẫn hãy tận hưởng ngày sinh nhật của mình thật trọn vẹn".

xuan nghi va ban trai 1
Xuân Nghi và bạn trai có nhiều năm bên nhau. Khi biết tin bạn gái nhiễm Covid-19, Kenny đã động viên cô rất nhiều - Ảnh: Internet

Vào ngày 21/12 vừa qua, Xuân Nghi gây lo lắng khi thông báo đã dương tính với Covid-19. Được biết, sau khi phát hiện bản thân có nhiều triệu chứng của bệnh, nữ ca sĩ đã tự đến cách ly tại khách sạn. Chân dài này cũng tiết lộ tình trạng sức khỏe vẫn ổn định để trấn an bạn bè, người hâm mộ.

"Các bạn thân mến, cám ơn các bạn trong những ngày qua đã quan tâm đến sức khoẻ của Nghi và gia đình Nghi. Rất buồn phải báo tin cho các bạn biết là Nghi đã dương tính với Covid sau 1 tuần tự cách ly. Nghi có nhưng triệu chứng bệnh nhưng vì mình còn trẻ khoẻ mạnh và sức đề kháng tốt nên Nghi khoẻ", Xuân Nghi chia sẻ.

Trịnh Sảng bị nghi đá đểu Dương Mịch, lùm xùm gọt hàm mà nói dối "mặt nhỏ vì nhổ răng khôn" bị bới móc

Trịnh Sảng bị nghi đá đểu Dương Mịch, lùm xùm gọt hàm mà nói dối "mặt nhỏ vì nhổ răng khôn" bị bới móc

Từ khóa liên quan đến chuyện Trịnh Sảng bị nghi đá đểu Dương Mịch còn lao thẳng lên Hot Search.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Xuân Nghi Xuân Nghi nhiễm Covid-19 bạn trai Xuân Nghi

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026