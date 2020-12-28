Vợ vắng nhà, Trường Giang chuẩn 'ông bố bỉm sữa' khi phụ trông con gái cực lầy lội

Hậu trường 28/12/2020 15:26

Khoảnh khắc Trường Giang vui vẻ phụ chăm con gái khi bà xã Nhã Phương vắng nhà khiến dân mạng phấn khích không ngừng.

Ít phút trước, Nhã Phương gây bão mạng khi đăng tải loạt khoảnh khắc vô cùng đáng yêu của ông xã Trường Giang và con gái. Theo hình ảnh, hai cha con đang chơi đùa trên sân thượng.

Khoảnh khắc này được chụp lại vào sáng sớm nay, Trường Giang giúp Nhã Phương trông nom con gái khi bà xã đi làm sớm. Và loạt hình ảnh này là kết quả khi nữ diễn viên "Vừa đi vừa khóc" gọi điện về kiểm tra đột xuất.

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Trường Giang và con gái chơi vui vẻ trên sân thượng khi vắng mẹ - Ảnh: FB

Nhã Phương hào hứng viết: "Khi vợ đi làm sớm. Giả bộ gọi điện thì thấy cha con 'Mười Khó' trốn chị mẹ lên sân thượng 'tắm biển' sớm, tính chiêu mộ đồng minh hay gì. Còn đâu chú Mười 'vệ sĩ' của tui ngày hôm trước”.

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Cô bé còn xịt nước tắm cho ba - Ảnh: FB
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Đây là lần hiếm hoi hình ảnh nam danh hài chơi với con được tiết lộ - Ảnh: FB

Dáng vẻ hài hước của Trường Giang khi nghịch nước khiến mọi người thích thú. Dân mạng còn khen tặng anh là "ông bố tuyệt vời" sau loạt khoảnh khắc đáng yêu này.

Mọi người bày tỏ: "Trời ơi sao dễ thương vậy trời 2 bố con cưng quá. Nhìn Giang ca hạnh phúc quá luôn", "Ôi trời ơi bố con nhìn cưng quá vậy", "Nhìn từ sau là thấy giống Giang ca rồi nghen. Có quá nhiều sự dễ thương"...

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Hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của vợ chồng 'Mười Khó' - Ảnh: FB

Con gái Trường Giang và Nhã Phương tên là Destiny, đã gần 2 tuổi. Tuy nhiên đến hiện tại, cặp đôi vẫn chưa công khai diện mạo của ái nữ. 

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