Con gái lai Tây của Hồng Nhung trổ mã cao lớn, ra dáng thiếu nữ xinh xắn

Có mẹ là người nổi tiếng, cuộc sống của cặp song sinh Tôm và Tép được công chúng chú ý nhiều hơn. Nếu bé Tôm gây ấn tượng nhờ sở hữu vẻ khôi ngô và thần thái "soái ca nhí", thì cô em gái Tép cũng không hề kém cạnh.

Từ lâu, ái nữ nhà diva Hồng Nhung đã được khen ngợi hết lời bởi nét đẹp lai Tây cuốn hút. Dù chỉ mới 8 tuổi, nhưng cô bé đã sở hữu gu thời trang vô cùng ấn tượng, biết tạo dáng thần thái thu hút người đối diện. Mỗi lần được diva Hồng Nhung cho lên sóng, bé Tép đều chiếm trọn mọi sự chú ý.