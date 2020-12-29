Con gái lai Tây của Hồng Nhung trổ mã cao lớn, ra dáng thiếu nữ xinh xắn

Hậu trường 29/12/2020 15:15

Cặp song sinh nhà diva Hồng Nhung nhận được rất nhiều tình cảm của người hâm mộ. Vẻ đẹp lai Tây của Tôm và Tép được khen hết lời.

Có mẹ là người nổi tiếng, cuộc sống của cặp song sinh Tôm và Tép được công chúng chú ý nhiều hơn. Nếu bé Tôm gây ấn tượng nhờ sở hữu vẻ khôi ngô và thần thái "soái ca nhí", thì cô em gái Tép cũng không hề kém cạnh.

Từ lâu, ái nữ nhà diva Hồng Nhung đã được khen ngợi hết lời bởi nét đẹp lai Tây cuốn hút. Dù chỉ mới 8 tuổi, nhưng cô bé đã sở hữu gu thời trang vô cùng ấn tượng, biết tạo dáng thần thái thu hút người đối diện. Mỗi lần được diva Hồng Nhung cho lên sóng, bé Tép đều chiếm trọn mọi sự chú ý.

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Hậu ly hôn, diva Hồng Nhung một mình chăm sóc 2 con song sinh - Ảnh: FB

Mới đây, nữ diva chia sẻ hình ảnh đưa hai con đi trải nghiệm tại Sa Pa. Dù có đủ mọi điều kiện vật chất, nhưng từ nhỏ, Tôm và Tép đã được mẹ rèn luyện cách sống tự lập và hướng đến thiên nhiên. Bởi vậy, cặp đôi nhà Hồng Nhung vô cùng thích thú khi được trèo đèo lội suối.

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Con gái Hồng Nhung được khen ngày càng cao lớn và xinh xắn - Ảnh: FB
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Nữ ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc của các con trong suốt chuyến đi - Ảnh: FB
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Anh cả Tôm hào hứng khi đi chơi cùng mẹ và em gái - Ảnh: FB

Trong hình ảnh mới nhất, hai bé Tôm và Tép chiếm trọn spotlight bởi diện mạo ngày càng cao lớn. Đặc biệt, vẻ ngoài xinh xắn và nét đẹp lai Tây của con gái Hồng Nhung khiến mọi người xuýt xoa: "Quý cô Tép lớn quá rồi mẹ Nhung, yêu em".

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Ở tuổi 50, Hồng Nhung được ngưỡng mộ là bà mẹ 2 con xinh đẹp - Ảnh: FB

Hồng Nhung chia sẻ về chuyến đi nhiều trải nghiệm của 3 mẹ con: "Một ngày với cuộc phiêu lưu nho nhỏ... Cũng có vài cú 'vồ ếch' khá là kịch tính, và những đôi chân ướt bùn, mỏi nhừ, cố nhấc từng bước, vịn vào các cây gậy cành khô... Hành trình xuống được tới suối nước mát lạnh, chảy ào ào qua những tảng đá giữa rừng mất chừng gần 2 tiếng đồng hồ chứ mấy. Nhưng anh hai cho là hoàn toàn xứng đáng! Cả nhà uống nước suối 'nguyên chất', mát cả lòng!".

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