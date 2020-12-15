Vợ Mạc Văn Khoa tiết lộ cách mẹ chồng đối xử với con dâu sau sinh, dân mạng liên tục cảm thán: ‘Nhất chị rồi nha’

Đầu tháng 12 vừa qua, Mạc Văn Khoa và bà xã Thảo Vy hạnh phúc đón con đầu lòng chào đời. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến vợ chồng nam diễn viên.

Mạc Văn Khoa và bà xã hạnh phúc đón con gái chào đời - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thảo Vy gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh chụp cùng mẹ chồng kèm dòng trạng thái: “Cảm ơn bà nội đã túc trực chăm sóc 2 mẹ con con từ khi ở viện đến bây giờ. Bà nội chăm từ A đến Z luôn. Mẹ Minnie chỉ có ăn ngày 3 bữa chính, 2 bữa phụ và ngủ rồi vắt sữa cho Minnie thôi. Bà không cho làm gì luôn, thiệt tình là chưa thay tã cho con lần nào...