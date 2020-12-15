Vợ Mạc Văn Khoa tiết lộ cách mẹ chồng đối xử với con dâu sau sinh, dân mạng liên tục cảm thán: ‘Nhất chị rồi nha’

Hậu trường 15/12/2020 16:41

Thảo Vy – bà xã Mạc Văn Khoa khiến nhiều người ngưỡng mộ khi khoe được mẹ chồng yêu thương, chăm sóc chu đáo sau sinh.

Đầu tháng 12 vừa qua, Mạc Văn Khoa và bà xã Thảo Vy hạnh phúc đón con đầu lòng chào đời. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến vợ chồng nam diễn viên.

mac van khoa 1
Mạc Văn Khoa và bà xã hạnh phúc đón con gái chào đời - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thảo Vy gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh chụp cùng mẹ chồng kèm dòng trạng thái: “Cảm ơn bà nội đã túc trực chăm sóc 2 mẹ con con từ khi ở viện đến bây giờ. Bà nội chăm từ A đến Z luôn. Mẹ Minnie chỉ có ăn ngày 3 bữa chính, 2 bữa phụ và ngủ rồi vắt sữa cho Minnie thôi. Bà không cho làm gì luôn, thiệt tình là chưa thay tã cho con lần nào...

Đêm thì bà thức canh cho Minnie uống sữa, mẹ mà ra dòm dòm là bà đuổi vô ngủ liền. Chuyến này chắc bà sụt vài ký với 2 mẹ con quá à. Nay bà phải về với 2 chị nhỏ ngoài ấy rồi, bà về giữ gìn sức khỏe, hè lại vào thăm Minnie nhé bà ơi. Bà nội Minnie. Cảm ơn bà nội và 2 bác nhiều”.

mac van khoa 2

mac van khoa 3
Mẹ Mạc Văn Khoa rất cưng chiều con dâu - Ảnh: FB
mac van khoa 4
Vợ chồng Mạc Văn Khoa chụp ảnh cùng gia đình - Ảnh: FB

Theo đó, bà xã Mạc Văn Khoa hạnh phúc cho biết rất được mẹ chồng yêu thương, chiều chuộng. Thậm chí, từ sau khi sinh, cô chưa phải thay tã cho con lần nào vì mẹ Mạc Văn Khoa không để con dâu đụng tay vào bất cứ việc gì.

mac van khoa 5
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng không giấu được sự ngưỡng mộ trước mối quan hệ tốt đẹp giữa Thảo Vy và mẹ chồng: “Mẹ chồng em tuyệt vời quá”, “Nhất chị rồi nha”, “Chị Vy sướng nhất rồi nha”, “Bà nội tuyệt quá”, “Sướng quá, chị ước gì được như em mà không được”…

Vợ chồng Mạc Văn Khoa khoe con gái đã ra khỏi lồng kính, lần đầu lộ ảnh cận mặt em bé

Vợ chồng Mạc Văn Khoa khoe con gái đã ra khỏi lồng kính, lần đầu lộ ảnh cận mặt em bé

Sau nhiều ngày nằm lồng kính chăm sóc đặc biệt, con gái Mạc Văn Khoa cũng được xuất viện về nhà trong niềm hạnh phúc của ba mẹ, ông bà.

Xem thêm
Từ khóa:   Mạc Văn Khoa và vợ bà xã Mạc Văn Khoa con gái Mạc Văn Khoa

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 42 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026