Vợ Mạc Văn Khoa tiết lộ cách mẹ chồng đối xử với con dâu sau sinh, dân mạng liên tục cảm thán: ‘Nhất chị rồi nha’

Thảo Vy – bà xã Mạc Văn Khoa khiến nhiều người ngưỡng mộ khi khoe được mẹ chồng yêu thương, chăm sóc chu đáo sau sinh.
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Đầu tháng 12 vừa qua, Mạc Văn Khoa và bà xã Thảo Vy hạnh phúc đón con đầu lòng chào đời. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến vợ chồng nam diễn viên.
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thảo Vy gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh chụp cùng mẹ chồng kèm dòng trạng thái: “Cảm ơn bà nội đã túc trực chăm sóc 2 mẹ con con từ khi ở viện đến bây giờ. Bà nội chăm từ A đến Z luôn. Mẹ Minnie chỉ có ăn ngày 3 bữa chính, 2 bữa phụ và ngủ rồi vắt sữa cho Minnie thôi. Bà không cho làm gì luôn, thiệt tình là chưa thay tã cho con lần nào...
Đêm thì bà thức canh cho Minnie uống sữa, mẹ mà ra dòm dòm là bà đuổi vô ngủ liền. Chuyến này chắc bà sụt vài ký với 2 mẹ con quá à. Nay bà phải về với 2 chị nhỏ ngoài ấy rồi, bà về giữ gìn sức khỏe, hè lại vào thăm Minnie nhé bà ơi. Bà nội Minnie. Cảm ơn bà nội và 2 bác nhiều”.
Theo đó, bà xã Mạc Văn Khoa hạnh phúc cho biết rất được mẹ chồng yêu thương, chiều chuộng. Thậm chí, từ sau khi sinh, cô chưa phải thay tã cho con lần nào vì mẹ Mạc Văn Khoa không để con dâu đụng tay vào bất cứ việc gì.
Dưới bài đăng, cư dân mạng không giấu được sự ngưỡng mộ trước mối quan hệ tốt đẹp giữa Thảo Vy và mẹ chồng: “Mẹ chồng em tuyệt vời quá”, “Nhất chị rồi nha”, “Chị Vy sướng nhất rồi nha”, “Bà nội tuyệt quá”, “Sướng quá, chị ước gì được như em mà không được”…