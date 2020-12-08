Vợ Mạc Văn Khoa chưa gặp được con sau 3 ngày sinh nở, tiết lộ tình trạng của em bé trong lồng kính

Hậu trường 08/12/2020 17:18

Vì con gái còn yếu và đang nằm trong lồng kính chăm sóc đặc biệt, vợ Mạc Văn Khoa vẫn chưa được gặp hay bồng bế.

Mạc Văn Khoa và vợ đón con gái đầu lòng vào khuya 4/12. Em bé chào đời trước ngày dự sinh hơn 1 tháng, khá yếu nên phải nằm lồng kính và được chăm sóc đặc biệt.

3 ngày sau khi vợ "vượt cạn", Mạc Văn Khoa đã quay một clip ngắn gửi lời cảm ơn đến bạn bè, khán giả và những người đã quan tâm vợ chồng anh.

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Ngày 7/12, vợ chồng Mạc Văn Khoa quay clip cảm ơn mọi người sau 3 ngày đón con gái đầu lòng - Ảnh: Cắt từ clip

Theo chia sẻ, Thảo Vy đang hồi phục sức khỏe sau sinh và đã có thể tự đi lại. Xuất hiện trong clip của chồng, vợ Mạc Văn Khoa được khen rạng rỡ, cô trực tiếp gửi lời cảm ơn đến mọi người.

Mạc Văn Khoa tiết lộ sức khỏe của con gái cưng vẫn còn yếu. Lúc con vừa ra đời, anh có được nhìn ái nữ một lần. Hiện tại cô bé vẫn đang được chăm sóc trong lồng kính. 3 ngày trôi qua, vợ chồng nghệ sĩ vẫn chưa gặp con.

Mạc Văn Khoa chia sẻ: "Thật sự tụi em rất nôn vì chưa được gặp con. Nôi thì có sẵn rồi nhưng con sinh non vẫn đang còn yếu và đang nằm trong lồng kính, lúc nào khỏe thì mới được ra. Vợ chồng em giờ chỉ nôn được gặp con thôi. Ông bà nội, ngoại và tất cả gia đình chỉ mong em bé sớm khỏe và ra với ba mẹ".

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Cặp đôi đang rất nôn nóng mong được sớm gặp con - Ảnh: FB
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Dù chưa làm đám cưới, nhưng cả hai đã là vợ chồng hợp pháp - Ảnh: FB

Tối 4/12, Mạc Văn Khoa đăng tải dòng chia sẻ xúc động khi đưa vợ đi sinh. Nam diễn viên đã khóc không ngừng vì lo lắng cho bà xã và con gái sinh non.

Anh viết: "Hơn 6 tiếng rồi anh chỉ nhìn cánh cửa này thôi. Chờ em từng giây một. Con đã được chăm sóc trong lồng kính rồi em nhé. Chưa bao giờ anh mong vợ của anh nhiều đến như thế này cả.

Thương em nhiều nhiều lắm. Em đọc được những dòng này đừng có khóc nhé vì anh đã khóc hết rồi. Đó là giọt nước mắt của hạnh phúc và yêu thương em vô bờ bến".

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