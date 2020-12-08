Vợ Hoàng Anh xác nhận chuyện ly hôn, tố chồng nhẫn tâm vô trách nhiệm, bỏ đi 2 tháng không gặp vợ con

Hậu trường 08/12/2020 16:00

Quỳnh Như - vợ diễn viên Hoàng Anh vừa chính thức lên tiếng xác nhận chuyện hôn nhân đổ vỡ khiến công chúng ngỡ ngàng.

Trên trang cá nhân, Quỳnh Như vừa đăng tải bài viết dài gửi đến diễn viên Hoàng Anh. Cô cũng chính thức xác nhận chuyện hôn nhân đổ vỡ sau thời gian chung sống hạnh phúc.

Quỳnh Như nói về nguyên nhân ly hôn: "Từ sự tự ti về bản thân, em có những giây phút hờn ghen của phụ nữ thường tình khi anh quay chung với bạn diễn (một người không mấy tiếng tăm tốt). Là vợ, dĩ nhiên, em phải xót, phải lo. Vì yêu nên em muốn anh hãy gác một chút cái tôi cá nhân để em thấy được sự an toàn. Điều đó là sai sao ạ? Không quay chương trình này vẫn có biết bao chương trình khác. Không có bạn bè, đồng nghiệp này, anh vẫn còn biết bao người yêu thương mình. Em hi vọng anh sẽ một lần vì em hạ cái tôi nhưng anh lại chọn cách bỏ nhà đi hai tháng, mặc kệ em và con không màng".

Vợ Hoàng Anh xác nhận chuyện ly hôn, tố chồng nhẫn tâm vô trách nhiệm, bỏ đi 2 tháng không gặp vợ con - Ảnh 1

Vợ Hoàng Anh xác nhận chuyện ly hôn, tố chồng nhẫn tâm vô trách nhiệm, bỏ đi 2 tháng không gặp vợ con - Ảnh 2
Nguyên văn bài đăng Quỳnh Như viết về người chồng cũ là diễn viên Hoàng Anh - Ảnh: FB

Cô tiếp tục trải lòng: "Trái tim em trải qua từng cơn đau khi Nu nhớ anh. Em phải hạ cái tôi, gạt sĩ diện để năn nỉ anh, nhắn cho anh từng tin nhắn trút hết tâm tư, trả lời phỏng vấn báo chí để gửi lời xin lỗi đến anh vì em mong anh có buồn em cũng hãy nghĩ đến con gái, nghĩ đến tình yêu em dành cho anh mà hồi đầu. Trong lòng em giận nhiều nhưng thương cũng nhiều. Còn gia đình em, bố mẹ em dù không chấp nhận chuyện anh bỏ đi, buông rơi trách nhiệm của người làm cha và làm chồng nhưng bố ruột của em vẫn hạ mình nhắn tin gọi điện để khuyên anh quay về và nói chuyện rõ ràng nhưng anh cũng bỏ ngoài tai. Anh mải mê đi quay, đi chơi.... cùng bạn bè".

"Niềm tin và sự yêu thương của em hoàn toàn sụp đổ khi em nhận được đơn ly hôn từ toà án ghi rõ ngày 30-10 anh đã nộp đơn. Điều này có nghĩa là trước khi rời bỏ mẹ con em, rời nhà mình sang ở nhờ nhà bạn, anh đã tính toán cẩn trọng từng bước chuyện ly hôn. Chỉ mình em không hiểu hết hết lòng dạ người chung chăn gối", cô chia sẻ.

Vợ Hoàng Anh xác nhận chuyện ly hôn, tố chồng nhẫn tâm vô trách nhiệm, bỏ đi 2 tháng không gặp vợ con - Ảnh 3
Cô đăng kèm tờ đơn ly hôn và những hình ảnh từng hạnh phúc bên chồng cũ - Ảnh: FB

Cuối bài viết, cô nhắn chồng cũ: "Khi em nhận lời làm vợ anh, rất nhiều bạn bè, người thân đã khuyên em hãy suy nghĩ kĩ. Họ bảo anh chỉ coi em như một công cụ, một phương tiện để sang xứ cờ hoa này. Khi đủ lông đủ cánh, anh sẽ vứt bỏ em không thương tiếc. Em đã phản bác, cãi lại và thậm chí giận dỗi họ vì cho rằng họ nghĩ xấu cho anh và quan trọng nhất là em tin vào chồng mình. Giờ đây, anh đáp lại sự tin yêu và tôn trọng của em bằng sự phũ phàng và nhẫn tâm đến vậy sao anh?

Thôi thì duyên đã hết, tình cũng cạn. Anh đã không nghĩ đến con, phũ với tình nghĩa vợ chồng, em cũng nuốt đắng chấp nhận. Em mong anh vui với con đường anh chọn và hạnh phúc bên người mới!".

Hiện tại, diễn viên Hoàng Anh vẫn chưa lên tiếng về chuyện ly hôn và lời tố của vợ cũ.

Rộ tin diễn viên Hoàng Anh đã ly hôn vợ Việt kiều sau hơn 1 năm sang Mỹ đoàn tụ?

Rộ tin diễn viên Hoàng Anh đã ly hôn vợ Việt kiều sau hơn 1 năm sang Mỹ đoàn tụ?

Nhiều người vô cùng hoang mang trước tin đồn diễn viên Hoàng Anh và vợ Việt kiều Quỳnh Như đã "đường ai nấy đi" sau 3 năm chung sống.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Hoàng Anh ly hôn Hoàng Anh ly hôn vợ Hoàng Anh

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 42 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026