Quỳnh Như - vợ diễn viên Hoàng Anh vừa chính thức lên tiếng xác nhận chuyện hôn nhân đổ vỡ khiến công chúng ngỡ ngàng.

Trên trang cá nhân, Quỳnh Như vừa đăng tải bài viết dài gửi đến diễn viên Hoàng Anh. Cô cũng chính thức xác nhận chuyện hôn nhân đổ vỡ sau thời gian chung sống hạnh phúc. Quỳnh Như nói về nguyên nhân ly hôn: "Từ sự tự ti về bản thân, em có những giây phút hờn ghen của phụ nữ thường tình khi anh quay chung với bạn diễn (một người không mấy tiếng tăm tốt). Là vợ, dĩ nhiên, em phải xót, phải lo. Vì yêu nên em muốn anh hãy gác một chút cái tôi cá nhân để em thấy được sự an toàn. Điều đó là sai sao ạ? Không quay chương trình này vẫn có biết bao chương trình khác. Không có bạn bè, đồng nghiệp này, anh vẫn còn biết bao người yêu thương mình. Em hi vọng anh sẽ một lần vì em hạ cái tôi nhưng anh lại chọn cách bỏ nhà đi hai tháng, mặc kệ em và con không màng".

Nguyên văn bài đăng Quỳnh Như viết về người chồng cũ là diễn viên Hoàng Anh - Ảnh: FB Cô tiếp tục trải lòng: "Trái tim em trải qua từng cơn đau khi Nu nhớ anh. Em phải hạ cái tôi, gạt sĩ diện để năn nỉ anh, nhắn cho anh từng tin nhắn trút hết tâm tư, trả lời phỏng vấn báo chí để gửi lời xin lỗi đến anh vì em mong anh có buồn em cũng hãy nghĩ đến con gái, nghĩ đến tình yêu em dành cho anh mà hồi đầu. Trong lòng em giận nhiều nhưng thương cũng nhiều. Còn gia đình em, bố mẹ em dù không chấp nhận chuyện anh bỏ đi, buông rơi trách nhiệm của người làm cha và làm chồng nhưng bố ruột của em vẫn hạ mình nhắn tin gọi điện để khuyên anh quay về và nói chuyện rõ ràng nhưng anh cũng bỏ ngoài tai. Anh mải mê đi quay, đi chơi.... cùng bạn bè".

"Niềm tin và sự yêu thương của em hoàn toàn sụp đổ khi em nhận được đơn ly hôn từ toà án ghi rõ ngày 30-10 anh đã nộp đơn. Điều này có nghĩa là trước khi rời bỏ mẹ con em, rời nhà mình sang ở nhờ nhà bạn, anh đã tính toán cẩn trọng từng bước chuyện ly hôn. Chỉ mình em không hiểu hết hết lòng dạ người chung chăn gối", cô chia sẻ. Cô đăng kèm tờ đơn ly hôn và những hình ảnh từng hạnh phúc bên chồng cũ - Ảnh: FB Cuối bài viết, cô nhắn chồng cũ: "Khi em nhận lời làm vợ anh, rất nhiều bạn bè, người thân đã khuyên em hãy suy nghĩ kĩ. Họ bảo anh chỉ coi em như một công cụ, một phương tiện để sang xứ cờ hoa này. Khi đủ lông đủ cánh, anh sẽ vứt bỏ em không thương tiếc. Em đã phản bác, cãi lại và thậm chí giận dỗi họ vì cho rằng họ nghĩ xấu cho anh và quan trọng nhất là em tin vào chồng mình. Giờ đây, anh đáp lại sự tin yêu và tôn trọng của em bằng sự phũ phàng và nhẫn tâm đến vậy sao anh? Thôi thì duyên đã hết, tình cũng cạn. Anh đã không nghĩ đến con, phũ với tình nghĩa vợ chồng, em cũng nuốt đắng chấp nhận. Em mong anh vui với con đường anh chọn và hạnh phúc bên người mới!". Hiện tại, diễn viên Hoàng Anh vẫn chưa lên tiếng về chuyện ly hôn và lời tố của vợ cũ.

Rộ tin diễn viên Hoàng Anh đã ly hôn vợ Việt kiều sau hơn 1 năm sang Mỹ đoàn tụ? Nhiều người vô cùng hoang mang trước tin đồn diễn viên Hoàng Anh và vợ Việt kiều Quỳnh Như đã "đường ai nấy đi" sau 3 năm chung sống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-hoang-anh-xac-nhan-chuyen-ly-hon-to-chong-nhan-tam-vo-trach-nhiem-bo-di-2-thang-khong-gap-vo-con-389485.html