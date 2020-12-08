Rộ tin diễn viên Hoàng Anh đã ly hôn vợ Việt kiều sau hơn 1 năm sang Mỹ đoàn tụ?

Nhiều người vô cùng hoang mang trước tin đồn diễn viên Hoàng Anh và vợ Việt kiều Quỳnh Như đã "đường ai nấy đi" sau 3 năm chung sống.

Thông tin diễn viên Hoàng Anh và vợ Việt kiều ly hôn bất ngờ được một số trang mạng đăng tải đang gây xôn xao dư luận. Cặp đôi kết hôn vào năm 2017, hiện có một cô con gái chung.

Hình ảnh hạnh phúc của vợ chồng nghệ sĩ tại Mỹ khi mới đoàn tụ - Ảnh: Internet

Tháng 4/2019, Hoàng Anh quyết định bỏ lại sự nghiệp diễn xuất đang phát triển để sang Mỹ đoàn tụ vợ con. Trước đó, nam diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" và vợ vẫn sống cảnh "mỗi người một phương". Hoàng Anh ở lại Việt Nam đóng phim, phát triển sự nghiệp trong khi vợ và con gái sống tại Mỹ.

Dân mạng lan truyền giấy tờ ly hôn được cho là của vợ chồng Hoàng Anh tại Mỹ - Ảnh: Internet

Thời gian đầu mới sang xứ sở cờ hoa, nam diễn viên khá vất vả để thích ứng với cuộc sống. Anh tập bán hàng online kiếm thêm thu nhập.

Hoàng Anh còn giúp vợ làm vườn, chăm sóc con gái. Nam diễn viên được khen là người chồng tuyệt vời khi hết lòng yêu thương và quan tâm vợ con. Bởi vậy, thông tin hôn nhân của Hoàng Anh và vợ Quỳnh Như "gãy gánh giữa đường" khiến người hâm mộ hoang mang, lo lắng. Hiện tại, người trong cuộc vẫn chưa chính thức lên tiếng về vấn đề này.

Hiện công chúng vẫn đang đợi Hoàng Anh và Quỳnh Như lên tiếng - Ảnh: FB

Thời gian gần đây, Hoàng Anh không thường xuyên đăng ảnh hay nhắc đến vợ con như trước. Về phía Quỳnh Như, cô chăm khoe ảnh bên con gái mà không có sự xuất hiện của chồng.

Đầu tháng 12, vợ Hoàng Anh còn gây chú ý với bài đăng đầy tâm trạng: "Có cuộc hôn nhân nào không trải qua sóng gió, có bao nhiêu cuộc hôn nhân trên dòng đời này đi được bên nhau đến bến bờ hạnh phúc đâu. Yêu và ghen là hai cụm từ thường đi đôi trong mối quan hệ vợ chồng. Và mình cũng không ngoại lệ. Áp lực càng nhiều thì càng dễ bị tổn thương".

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