Nhận được thư cảm ơn của nữ sinh mồ côi, mẹ Hồ Ngọc Hà xúc động tiết lộ tuổi thơ không có mẹ

Hậu trường 08/12/2020 10:31

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã nhận làm người đỡ đầu cho một học sinh nghèo mồ côi mẹ tại Huế đến khi em học hết lớp 12.

Mới đây, bà Ngọc Hương - mẹ ruột Hồ Ngọc Hà đã đăng tải bài viết bày tỏ niềm vui khi nhận được lá thư viết tay của một học sinh mồ côi mẹ tại Huế. Bé gái này may mắn được Hà Hồ nhận làm người đỡ đầu đến khi học hết cấp 3.

Nhận được món quà ý nghĩa của Hồ Ngọc Hà, cô bé đã viết thư cảm ơn: "Món quà bất ngờ và ý nghĩa là niềm an ủi lớn lao về tinh thần để giúp cháu vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Tuy gặp khó khăn nhưng bên cạnh cháu luôn có những tấm lòng nhân ái, đó là bà Ngọc Hương và cô Ngọc Hà.

Cháu sẽ luôn cố gắng học tập hết mình để không phụ lòng bà và cô tin tưởng ở cháu. Cháu chúc bà Ngọc Hương và cô Ngọc Hà luôn có sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. Cháu cảm ơn bà và cô rất nhiều".

ca si ho ngoc ha
Thư tay của em học sinh lớp 6 gửi cảm ơn Hồ Ngọc Hà và bà Ngọc Hương gây xúc động - Ảnh: FB

Sau khi đọc được thư, mẹ Hồ Ngọc Hà hồi đáp cô bé bằng những lời động viên kèm lời chúc tốt đẹp nhất. Bản thân cũng có tuổi thơ không trọn vẹn khi mồ côi mẹ từ thuở bé, bà Ngọc Hương vô cùng đồng cảm với cô bé này.

Mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà chia sẻ: "Chúc con mọi điều may mắn trong cuộc sống này! Bà cũng mồ côi mẹ lúc bằng tuổi của con...! Cố lên con nhé, phải luôn cố gắng phấn đấu học tập để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội... Có thời gian bà và cô ấy sẽ ghé thăm con và trường con".

ca si ho ngoc ha 1
Nhiều năm qua, Hà Hồ và mẹ ruột tích cực làm từ thiện khắp nơi - Ảnh: FB

Trong đợt bão lũ tại miền Trung vừa qua, bà Ngọc Hương đã vào tận rốn lũ giúp người dân nơi đây. Thời điểm này, nữ ca sĩ Hà Hồ cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì bầu bì ở tháng cuối không thể đến tận nơi hỗ trợ bà con.

Đám cưới chưa diễn ra nhưng Phan Thành - Primmy Trương đã bị bạn thân hé lộ gia tộc hoành tráng trong tương lai

Đám cưới chưa diễn ra nhưng Phan Thành - Primmy Trương đã bị bạn thân hé lộ gia tộc hoành tráng trong tương lai

Đăng ảnh đoạn chat với Primmy Trương, Ngọc Thanh Tâm đã khiến nhiều người chú ý khi để lộ nickname đầy ẩn ý cho cô bạn thân.

Xem thêm
Từ khóa:   bà Ngọc Hương mẹ Hồ Ngọc Hà ca sĩ Hồ Ngọc Hà

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026