Nhận được thư cảm ơn của nữ sinh mồ côi, mẹ Hồ Ngọc Hà xúc động tiết lộ tuổi thơ không có mẹ

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã nhận làm người đỡ đầu cho một học sinh nghèo mồ côi mẹ tại Huế đến khi em học hết lớp 12.

Mới đây, bà Ngọc Hương - mẹ ruột Hồ Ngọc Hà đã đăng tải bài viết bày tỏ niềm vui khi nhận được lá thư viết tay của một học sinh mồ côi mẹ tại Huế. Bé gái này may mắn được Hà Hồ nhận làm người đỡ đầu đến khi học hết cấp 3.

Nhận được món quà ý nghĩa của Hồ Ngọc Hà, cô bé đã viết thư cảm ơn: "Món quà bất ngờ và ý nghĩa là niềm an ủi lớn lao về tinh thần để giúp cháu vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Tuy gặp khó khăn nhưng bên cạnh cháu luôn có những tấm lòng nhân ái, đó là bà Ngọc Hương và cô Ngọc Hà.

Cháu sẽ luôn cố gắng học tập hết mình để không phụ lòng bà và cô tin tưởng ở cháu. Cháu chúc bà Ngọc Hương và cô Ngọc Hà luôn có sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. Cháu cảm ơn bà và cô rất nhiều".

Thư tay của em học sinh lớp 6 gửi cảm ơn Hồ Ngọc Hà và bà Ngọc Hương gây xúc động - Ảnh: FB

Sau khi đọc được thư, mẹ Hồ Ngọc Hà hồi đáp cô bé bằng những lời động viên kèm lời chúc tốt đẹp nhất. Bản thân cũng có tuổi thơ không trọn vẹn khi mồ côi mẹ từ thuở bé, bà Ngọc Hương vô cùng đồng cảm với cô bé này.

Mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà chia sẻ: "Chúc con mọi điều may mắn trong cuộc sống này! Bà cũng mồ côi mẹ lúc bằng tuổi của con...! Cố lên con nhé, phải luôn cố gắng phấn đấu học tập để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội... Có thời gian bà và cô ấy sẽ ghé thăm con và trường con".

Nhiều năm qua, Hà Hồ và mẹ ruột tích cực làm từ thiện khắp nơi - Ảnh: FB

Trong đợt bão lũ tại miền Trung vừa qua, bà Ngọc Hương đã vào tận rốn lũ giúp người dân nơi đây. Thời điểm này, nữ ca sĩ Hà Hồ cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì bầu bì ở tháng cuối không thể đến tận nơi hỗ trợ bà con.

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