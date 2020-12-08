Cận nhan sắc xinh đẹp của đại gia sắp về làm vợ Quý Bình, lộ gia thế 'khủng' gây choáng ngợp

Hậu trường 08/12/2020 12:01

Sau khi thông tin hôn lễ của Quý Bình được hé lộ, những hình ảnh liên quan đến vợ sắp cưới của nam diễn viên thu hút sự chú ý từ dân mạng.

Thông tin diễn viên Quý Bình sắp cưới vợ được đăng tải rầm rộ vào ngày 7/12 và nhận được sự quan tâm lớn của công chúng cả nước. Hiện thiệp cưới của diễn viên "Người bất tử" cũng được rò rỉ và lan truyền khắp các trang mạng.

Hôn lễ sẽ được tổ chức tại nhà riêng vào ngày 12/12 tới. Sau đó, tiệc cưới sẽ diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 14/12. Vì muốn giữ sự riêng tư và ấm cúng, đám cưới của Quý Bình được thắt chặt an ninh. 

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Thiệp cưới hé lộ ngày giờ diễn ra hôn lễ của Quý Bình - Ảnh: Internet

Ngay sau thông tin về hôn lễ, danh tính và diện mạo vợ sắp cưới của Quý Bình cũng được dân mạng "săn lùng". Được biết, vợ sắp cưới của nam diễn viên tên Nguyễn Ngọc Tiền, hiện là tổng giám đốc một công ty bất động sản lớn.

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Cận diện mạo xinh đẹp của nữ đại gia bất động sản Ngọc Tiền - Ảnh: Internet
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Nam diễn viên thường xuyên xuất hiện bên bạn gái Ngọc Tiền - Ảnh: Internet
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Giữa năm 2019, Quý Bình thành lập công ty riêng. Không ít ý kiến cho rằng, anh được sự hậu thuẫn về vốn từ bạn gái đại gia - Ảnh: Internet

Trước khi quyết định kết hôn, Quý Bình và Ngọc Tiền đã có 3 năm yêu nhau. Thời gian gần đây, nam diễn viên "Người bất tử" gần như vắng bóng trên sóng truyền hình mà chuyển sang kinh doanh.

Dù là người của công chúng, nhưng Quý Bình sống rất khép kín, đặc biệt trong chuyện tình cảm. Anh hiếm khi đăng ảnh bên vợ sắp cưới. Dù vậy, những hình ảnh rõ nét nhất của nữ đại gia cũng được dân mạng tìm ra. Ngọc Tiền nhận được nhiều lời khen khi sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, sang trọng.

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Anh từng đăng ảnh bên bạn gái nhưng luôn che mặt - Ảnh: Internet
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Khoảnh khắc tình tứ hiếm hoi của cặp đôi - Ảnh: Internet

Quý Bình tiết lộ từng nhiều lần đưa vợ sắp cưới về Hóc Môn thăm gia đình. Bố mẹ anh vô cùng ủng hộ chuyện tình cảm này và muốn con trai sớm kết hôn.

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