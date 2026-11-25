5 người dân đã rơi xuống sông sau khi một phần của cây cầu treo bị sập

15 người dân đang băng qua cây cầu treo ở Zabali, Baler, Aurora, Philippines, vào ngày 20/11 thì cầu bị sập. Một số người bị mắc kẹt trên các thanh gỗ bị gãy, trong khi 5 người khác bơi dưới nước. Người dân đứng trên bờ sông đã lập tức liên hệ với lực lượng cứu hộ.

Video 11 giờ 4 phút trước 11 giờ 4 phút trước Vân Anh | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-nguoi-dan-a-roi-xuong-song-sau-khi-mot-phan-cua-cay-cau-treo-bi-sap-773964.html