Vợ chồng Mạc Văn Khoa khoe con gái đã ra khỏi lồng kính, lần đầu lộ ảnh cận mặt em bé

Hậu trường 13/12/2020 12:00

Sau nhiều ngày nằm lồng kính chăm sóc đặc biệt, con gái Mạc Văn Khoa cũng được xuất viện về nhà trong niềm hạnh phúc của ba mẹ, ông bà.

Ngày 4/12, diễn viên Mạc Văn Khoa xúc động thông báo bà xã Thảo Vy đã sinh con. Tuy nhiên, em bé chào đời sớm hơn 1 tháng nên chỉ nặng 1,9kg, phải nằm lồng kính chăm sóc đặc biệt.

Sau hơn 1 tuần nằm viện, mới đây, Thảo Vy - vợ Mạc Văn Khoa hạnh phúc khoe con gái đã được xuất viện về nhà. Những hình ảnh cận mặt của em bé cũng được cặp đôi đăng tải công khai. Vợ chồng nghệ sĩ nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.

Vợ chồng Mạc Văn Khoa khoe con gái đã ra khỏi lồng kính, lần đầu lộ ảnh cận mặt em bé - Ảnh 1
Vợ chồng Mạc Văn Khoa vừa đón con gái về nhà - Ảnh: FB
Vợ chồng Mạc Văn Khoa khoe con gái đã ra khỏi lồng kính, lần đầu lộ ảnh cận mặt em bé - Ảnh 2
Thảo Vy chia sẻ khoảnh khắc lần đầu được gặp con - Ảnh: FB

Bà xã Mạc Văn Khoa xúc động viết cho con gái cưng vừa chào đời: "Gửi con yêu. Hôm nay đúng 8 ngày con gái của mẹ ra đời... Con chào đời chỉ nặng 1,9kg thôi vì con mới 33 tuần 6 ngày và phải nằm phòng sơ sinh (lồng kính) xa mẹ 3 ngày để con được chăm sóc kỹ hơn.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và bất ngờ nên mẹ chưa kịp có sự chuẩn bị gì để chào đón con gái của mẹ cả. Mẹ đã khóc rất nhiều khi mẹ bị vỡ ối và nghe bác sĩ nói mổ gấp vì em bé bị ngạt. Mẹ lo sợ kinh khủng, nhưng chỉ biết khóc và cầu nguyện cho con được bình an, còn mẹ có như thế nào mẹ cũng không sợ.

Lúc đó nhìn thấy bố khóc, bà cố khóc, gia đình và mọi người ở ngoài chờ đợi cùng khóc. Mẹ đau lòng lắm!

Cuối cùng mọi chuyện rồi cũng qua... đã nghe lời cầu nguyện của mẹ và gia đình mình con gái à! Tuy là con bé hơn các bạn, con thiếu tháng nhưng nhờ ơn trên mà mẹ con mình cũng đã ổn và về căn nhà ấm áp của gia đình mình.

Ước mơ lớn nhất cuộc đời mẹ là được có con, được làm mẹ và là mẹ của một em bé gái nữa. Dù có giảm tuổi thọ mẹ xuống bao nhiêu cũng được, miễn là mẹ được có con... Không biết dành bao nhiêu lời để gửi đến con mới diễn tả được hết tình cảm của mẹ dành cho con nữa. Mẹ dở viết văn lắm, không giỏi như bố đâu...".

Vợ chồng Mạc Văn Khoa khoe con gái đã ra khỏi lồng kính, lần đầu lộ ảnh cận mặt em bé - Ảnh 3
Ảnh cận mặt con gái Mạc Văn Khoa, em bé trộm vía khỏe mạnh và đáng yêu - Ảnh: FB

Thảo Vy xúc động xin lỗi con gái: "Mẹ xin lỗi vì đã để con sinh ra thiệt thòi hơn mọi em bé khác trên đời này. Nhưng mẹ hứa mẹ sẽ cùng bố chăm sóc và dành tất cả mọi điều tốt đẹp cho em bé của bố mẹ. Vì con là cả thế giới của mẹ. Mẹ xin lỗi bố luôn là vì bây giờ bố chỉ đứng thứ hai nha bố. Mẹ thương em bé của mẹ. Chuột con của mẹ. Mẹ cảm ơn bố vì tất cả, những gì bố làm và dành cho mẹ, mẹ cảm nhận được và mẹ hạnh phúc lắm".

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