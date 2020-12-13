Vợ NS Chí Tài thông báo thay đổi thời gian diễn ra tang lễ tại Mỹ, thi hài sẽ được hỏa táng

Hậu trường 13/12/2020 09:34

Hiện tại, thi hài cố nghệ sĩ Chí Tài đang được đưa về Mỹ theo ý nguyện của người thân và gia đình. Những thông tin mới nhất về tang lễ cũng vừa được cập nhật.

Sáng 12/12, lễ viếng nghệ sĩ Chí Tài đã được tổ chức trang trọng tại TP. Hồ Chí Minh. Rất đông đồng nghiệp, bạn bè và khán giả hâm mộ đã đến tiễn biệt cố danh hài lần cuối. Tối cùng ngày, thi hài được đưa đến sân bay làm thủ tục sang Mỹ.

Vợ NS Chí Tài thông báo thay đổi thời gian diễn ra tang lễ tại Mỹ, thi hài sẽ được hỏa táng - Ảnh 1
Xúc động hình ảnh hàng ngàn khán giả đưa tiễn cố nghệ sĩ Chí Tài trên đường ra sân bay - Ảnh: Internet

Trong khi máy bay đang trên đường đưa thi hài cố nghệ sĩ về Mỹ thì sáng 13/12, ca sĩ Phương Loan đã đăng tải cáo phó. Theo đó, thông tin lễ tang của nghệ sĩ Chí Tài có một vài thay đổi so với trước đó.

Vợ NS Chí Tài thông báo thay đổi thời gian diễn ra tang lễ tại Mỹ, thi hài sẽ được hỏa táng - Ảnh 2
Cáo phó tang lễ nghệ sĩ Chí Tài tại Mỹ vừa được đăng tải với một số thay đổi - Ảnh: FB

Cụ thể, từ 11 giờ - 17 giờ, ngày 18/11/2020, gia đình sẽ phát tang, làm thánh lễ cầu hồn và cho đồng nghiệp, khán giả đến viếng tại Cộng Đoàn giáo xứ Thánh Linh. Lễ an táng linh cữu cố nghệ sĩ sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng ngày 19/12, thi hài sẽ được hỏa táng.

Gia đình cũng thông báo không nhận vòng hoa, tiền phúng điếu. Cáo phó ghi rõ: "Xin quý thân bằng, quyến thuộc vui lòng dành tiền mua vòng hoa và phúng điếu để góp vào quỹ từ thiện Chí Tài để giúp đồng bào bị thiên tai tại miền Trung Việt Nam theo ước nguyện chưa tròn của anh".

Vợ NS Chí Tài thông báo thay đổi thời gian diễn ra tang lễ tại Mỹ, thi hài sẽ được hỏa táng - Ảnh 3
Hiện thi hài nghệ sĩ Chí Tài đang trên đường đến Mỹ - Ảnh: Internet

Danh hài Chí Tài mất vào ngày 9/12 vì đột quỵ, hưởng thọ 62 tuổi. Anh ra đi đột ngột để lại mất mát lớn cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả khắp nơi.

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