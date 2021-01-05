Quà đầy tháng 'khủng' của con gái Mạc Văn Khoa, nhiều vòng vàng và hơn 250 triệu đồng

Hậu trường 05/01/2021 16:21

Mới ra đời, con gái Mạc Văn Khoa - bé Minnie đã nhận được rất nhiều tình cảm yêu thương của mọi người.

Ít giờ trước, trên trang cá nhân, vợ Mạc Văn Khoa vừa chia sẻ hình ảnh đáng chú ý trong tiệc đầy tháng của con gái cưng. Bữa tiệc được tổ chức đơn giản, ấm áp bên người thân và gia đình.

Vy Pumpe viết: "Quà của em bé Minnie. Con cảm ơn gia đình mình, bà ngoại, mẹ Vân, bác 2, cô dì chú bác và các mẹ yêu của con rất nhiều. Ai cũng yêu thương con hết, nhỏ nhất nhà nên được cưng nhất nhà luôn...".

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Vợ chồng Mạc Văn Khoa tổ chức tiệc đầy tháng cho ái nữ tại nhà - Ảnh: FB

Bên cạnh những khoảnh khắc đáng yêu của con gái Mạc Văn Khoa, dân mạng được dịp trầm trồ với những món quà "khủng" mọi người dành tặng cho cô bé. Theo đó, ái nữ nhà nam diễn viên hài nhận được rất nhiều quần áo đẹp, vòng vàng trang sức, tiền... từ người thân.

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Những món quà giá trị bé Minnie nhận được trong ngày đầy tháng - Ảnh: FB

Đặc biệt, vợ chồng Mạc Văn Khoa còn dành tặng cho con gái số tiền hơn 250 triệu trong ngày đầy tháng. Vy Pumpe tiết lộ, đây là số tiền vợ chồng cô đã bỏ ống heo tiết kiệm khi biết tin có thai. 

Dưới bài viết, mọi người dành nhiều lời chúc cho bé Minnie. Thấy những món quà "khủng" con gái được nhận, Mạc Văn Khoa hài hước đề xuất: "Mình có làm thêm 2 tháng, 3 tháng, 4,5,6,7 tháng gì nữa được không em".

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Vợ Mạc Văn Khoa được khen rạng rỡ hơn sau sinh - Ảnh: FB

Mạc Văn Khoa và Vy Pumpe đón con gái đầu lòng vào ngày 4/12. Em bé chào đời trước ngày dự sinh hơn 1 tháng nên chỉ nặng 1,9kg và đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Hiện tại, sức khỏe con gái Mạc Văn Khoa rất tốt, phát triển khỏe mạnh.

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