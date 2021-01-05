Profile tình trẻ kém 27 tuổi của chồng cũ Lệ Quyên, xinh đẹp và nóng bỏng 'không phải dạng vừa'

Hậu trường 05/01/2021 14:46

Những thông tin về bạn gái mới của doanh nhân Đức Huy - người đẹp Cẩm Đan nhận được sự chú ý đặc biệt của mọi người.

Nhiều giờ qua, mạng xã hội rần rần trước thông tin doanh nhân Đức Huy - chồng cũ Lệ Quyên công khai bạn gái kém tuổi. Ngay sau khi hình ảnh tình tứ của cặp đôi được công khai, dân mạng đã lập tức săn lùng profile cô gái này.

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Doanh nhân Đức Huy công khai ảnh chụp chung với Cẩm Đan lên trang cá nhân - Ảnh: Internet
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Ít ngày trước, anh đưa Cẩm Đan đi dự đám cưới bạn thân...
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... cặp đôi thể hiện tình cảm ngọt ngào dành cho nhau - Ảnh: Internet

Được biết, cô gái được cho là tình mới của Đức Huy tên Cẩm Đan, sinh năm 2002, kém anh 27 tuổi. Chân dài An Giang từng gây ấn tượng khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 và dừng bước ở top 15.

Được biết, sau khi tốt nghiệp cấp 3 tại trường Trung cấp nghề Châu Đốc, người đẹp 10x đang theo học tại trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn.

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Cận nhan sắc và vóc dáng gợi cảm của bạn gái Đức Huy - Ảnh: Internet

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Nhan sắc của cô được nhận xét là sự trộn lẫn của vẻ đẹp phương Tây và phương Đông - Ảnh: Internet

Cẩm Đan sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp với gương mặt thanh tú, đôi mắt sắc sảo, khuôn miệng duyên và đôi môi vô cùng quyến rũ. Cô từng được giới chuyên môn đánh giá cao về nhan sắc tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

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Vẻ gợi cảm của chân dài sinh năm 2002 khi diện bikini - Ảnh: Internet
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Thân hình cân đối, nuột nà của Cẩm Đan khi thi Hoa hậu Việt Nam 2020 - Ảnh: Internet

Không chỉ sở hữu gương mặt cuốn hút, bạn gái mới của chồng cũ Lệ Quyên còn có thân hình nóng bỏng "không phải dạng vừa". Ở tuổi 19, chân dài này sở hữu số đo 3 vòng "rất gì và này nọ" 83-64-92, cùng chiều cao đáng nể 1m72.

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