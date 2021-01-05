Profile tình trẻ kém 27 tuổi của chồng cũ Lệ Quyên, xinh đẹp và nóng bỏng 'không phải dạng vừa'

Nhiều giờ qua, mạng xã hội rần rần trước thông tin doanh nhân Đức Huy - chồng cũ Lệ Quyên công khai bạn gái kém tuổi. Ngay sau khi hình ảnh tình tứ của cặp đôi được công khai, dân mạng đã lập tức săn lùng profile cô gái này.

Doanh nhân Đức Huy công khai ảnh chụp chung với Cẩm Đan lên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Ít ngày trước, anh đưa Cẩm Đan đi dự đám cưới bạn thân...

... cặp đôi thể hiện tình cảm ngọt ngào dành cho nhau - Ảnh: Internet

Được biết, cô gái được cho là tình mới của Đức Huy tên Cẩm Đan, sinh năm 2002, kém anh 27 tuổi. Chân dài An Giang từng gây ấn tượng khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 và dừng bước ở top 15.