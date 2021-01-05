Lệ Quyên có động thái đầu tiên cực 'cao tay' sau khi chồng cũ công khai bạn gái kém 27 tuổi

Cặp đôi đã tìm hiểu nhau được một thời gian, nhưng đến nay mới công khai. Ít ngày trước, Đức Huy còn đưa bạn gái mới ra Hải Phòng dự đám cưới bạn thân. Cả hai không ngại dành cho nhau nhiều cử chỉ thân mật.

Sáng 5/1, thông tin chồng cũ Lệ Quyên - doanh nhân Đức Huy hẹn hò người đẹp Cẩm Đan khiến dư luận xôn xao. Được biết, tình mới của nam doanh nhân kém anh 27 tuổi và từng là gương mặt ấn tượng lọt top 15 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Giờ đây, anh đã có thể thoải mái đăng ảnh tình tứ bên người yêu kém tuổi lên trang cá nhân. Dù chênh lệch khá nhiều về tuổi tác, nhưng cặp đôi vẫn được nhận xét khá xứng đôi.

Cặp đôi công khai thể hiện tình cảm ngọt ngào bên nhau - Ảnh: Internet

Sau khi thông tin này được đăng tải rầm rộ trên mạng, ngoài 2 nhân vật chính thì ca sĩ Lệ Quyên là người được chú ý tiếp theo. Công chúng không khỏi tò mò về phản ứng của "nữ hoàng phòng trà" sau khi biết chồng cũ có bạn gái mới.

Lệ Quyên khoe nhan sắc xinh đẹp, thần thái sang chảnh giữa lúc chồng cũ công khai bạn gái - Ảnh: FB

Vào trang cá nhân của Lệ Quyên, cô không đề cập gì đến chuyện này. Ngược lại, nữ ca sĩ còn đăng tải loạt ảnh vô cùng xinh đẹp, rạng ngời khi đi dạo phố kèm dòng trạng thái hào hứng: "Rực rỡ thắp sáng mùa đông. Bé như kẹo ngọt ý".

Lệ Quyên và bạn trai tin đồn Lâm Bảo Châu - Ảnh: FB

Thời gian gần đây, Lệ Quyên cũng vướng ồn ào tình ái với Lâm Bảo Châu. Cả hai thường xuyên bị bắt gặp đi chơi, ăn uống cùng nhau. Vào đúng ngày đầu năm 2021, "nữ hoàng phòng trà" đã đăng tải hình ảnh chụp chung với "tình trẻ" kém 12 tuổi. Dù vậy đến hiện tại, cặp đôi vẫn chưa lên tiếng xác nhận về mối quan hệ.