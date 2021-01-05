Nhật Cường ngã quỵ, người thân khóc lạc giọng lúc bấm nút hỏa táng Vân Quang Long

Người thân, đồng nghiệp không kìm được nước mắt trong giây phút đưa tiễn linh cữu ca sĩ Vân Quang Long vào nơi hỏa táng.

Những ngày qua, tang lễ của ca sĩ Vân Quang Long đã được người thân, đồng nghiệp tổ chức tươm tất tại Mỹ. Rất đông bạn bè thân hữu đã đến nói lời tiễn biệt với cựu thành viên nhóm 1088 lần cuối.

Sau 2 ngày diễn ra lễ viếng, sáng 5/1 (theo giờ Việt Nam), gia đình hoàn tất mọi nghi lễ và đưa thi hài Vân Quang Long đi hỏa táng. Sau đó, tro cốt cố ca sĩ sẽ được đưa về nước đoàn tụ cùng gia đình.

Người thân, bạn bè đứng quây quần khi chuẩn bị đưa linh cữu đi hỏa táng - Ảnh: Internet

Trước đó, người thân Vân Quang Long đã bày tỏ mong muốn đưa thi hài về nước an táng. Tuy nhiên vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên gia đình thống nhất làm tang lễ tại Mỹ sau đó đưa tro cốt về nước.

Danh hài Nhật Cường bật khóc ôm quan tài - Ảnh: Internet

Nam danh hài gục ngã ngay tại chỗ khi đưa tiễn đàn em về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: Internet

Trong giây phút cuối đưa tiễn Vân Quang Long đi hỏa táng, mọi người không kìm được nước mắt. Gia đình cố ca sĩ bật khóc nức nở. Danh hài Nhật Cường đau lòng gục ngã sau xe tang và phải có người đỡ. Đau lòng nhất là giây phút người thân tự tay nhấn nút khởi động lò hỏa táng.

Người thân cố ca sĩ khóc ngất khi nhấn nút lò hỏa táng - Ảnh: Internet

Ca sĩ Vân Quang Long mất vào ngày 29/12 vì đột quỵ, hưởng dương 41 tuổi. Sự ra đi của anh để lại niềm tiếc thương vô cùng lớn cho người thân, đồng nghiệp và khán giả. Trong lễ cầu siêu cho cố ca sĩ tại Việt Nam, rất đông sao Việt đã có mặt.

Ca sĩ Hà Lan Phương: "Tôi đang định nghỉ đi hát để bán bánh mì lề đường" Ca sĩ Hà Lan Phương vừa đạt giải Nhì cuộc thi "Và tôi vẫn hát". Thế nhưng đằng sau giải thưởng uy tín ấy là một cuộc sống vẫn chồng chất khó khăn mà không phải ai cũng biết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhat-cuong-nga-quy-nguoi-than-khoc-lac-giong-luc-bam-nut-hoa-tang-van-quang-long-392368.html