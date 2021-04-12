Gặp bình luận kém duyên 'gia đình bất hạnh' khi đăng ảnh con, vợ Mạc Văn Khoa bức xúc đáp trả

Hậu trường 12/04/2021 05:47

Đăng ảnh con gái lên mạng xã hội, gặp dân mạng bình luận kém duyên, vợ Mạc Văn Khoa bức xúc đáp trả ngay lập tức.

Minnie, con gái đầu lòng của Mạc Văn Khoa và Vy Pumpe được biết đến là cô bé rất dễ thương với đa dạng các biểu cảm gây hài “giống bố”. Cô bé 4 tháng tuổi được bố mẹ yêu thương, thường xuyên chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội “khoe” với các cô chú.

mac van khoa 1
Bà xã Mạc Văn Khoa thường xuyên khoe ảnh con gái
mac van khoa 2
Con gái đầu lòng được bố cưng 'hết nấc'
mac van khoa 3
Minnie dễ thương 'muốn xỉu'
mac van khoa 4
Vợ Mạc Văn Khoa cũng thuộc hội 'nghiện con' khi rất chăm đăng ảnh con lên mạng xã hội

Cùng với tình yêu thương của bố mẹ, Minnie cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Sự đáng yêu của bé khiến các cô chú phải “tự động thả tim” cùng với rất nhiều lời khen mỗi khi hình ảnh bé xuất hiện. Tuy nhiên, trong số những tương tác tích cực của cộng đồng mạng, thỉnh thoảng cũng có vài bình luận kém duyên xuất hiện trên bài đăng về hình ảnh của Minnie. Cụ thể, mới đây Vy Pumpe đăng ảnh con nhưng có một cư dân mạng vào để lại bình luận cho rằng cô đừng nên đăng nhiều về con quá, làm mất duyên con.

mac van khoa 5
Bình luận kém duyên của một cư dân mạng

Ngay sau đó, chủ bài đăng đã có màn đáp trả: “Tụi em không kiêng cữ quá đâu chị ơi. Con chỉ có 1 phải lưu lại từng khoảnh khắc của con, chứ mai mốt lỡ em không đẻ được nữa. Mỗi người có một cách nuôi dạy con chị ạ. Gia đình em đó giờ em bé nào cũng như thế, mà không ai mất duyên à. Em cảm ơn chị nhiều nha”.

mac van khoa 6
Mẹ Minnie bức xúc đáp trả
mac van khoa 7
Màn đáp trả kém duyên khác

Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, cư dân mạng kia lại tiếp tục bình luận rằng Vy Pumpe chỉ đang câu like, câu view. Điều đáng ngạc nhiên hơn là người này lại tùy tiện đánh giá "gia đình bất hạnh". Lúc này, bà xã Mạc Văn Khoa không thể tránh khỏi bức xúc, cô thẳng thắn đáp trả không kiêng nể: “Ủa gì vậy chị, con em em quay chứ em có quay con chị đâu. Em câu like làm chi chị, em đâu bán hàng đa cấp đâu. Chị làm ơn nói gì nhớ uốn lưỡi hộ em chị nha. Còn chị muốn khịa em xin mời ib (nhắn tin riêng - PV) ạ. Chỗ em up con cho gia đình, bạn bè em xem. Chị không thích thì có thể next nhé. Gia đình em bất hạnh khi nào vậy chị?”

Trước sự việc trên, nhiều người cũng đã vào bênh vực cho bà xã Mạc Văn Khoa và cho rằng bình luận của cư dân mạng kia là rất kém duyên.

*Ảnh: FBNV

Chỉ ngồi im cũng thành cây hài, con gái Mạc Văn Khoa đích thị đã hưởng 'gen trội' của bố

Chỉ ngồi im cũng thành cây hài, con gái Mạc Văn Khoa đích thị đã hưởng 'gen trội' của bố

Bé Minnie - "thiên thần nhí" nhà Mạc Đăng Khoa lại gây “rộn ràng” mạng xã hội với những biểu cảm phát cười khi thành “món đồ chơi” của mẹ.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ Mạc Văn Khoa Mạc Văn Khoa và vợ con gái Mạc Văn Khoa

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 1 giờ 19 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 35 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026