Bình luận kém duyên của một cư dân mạng

Ngay sau đó, chủ bài đăng đã có màn đáp trả: “Tụi em không kiêng cữ quá đâu chị ơi. Con chỉ có 1 phải lưu lại từng khoảnh khắc của con, chứ mai mốt lỡ em không đẻ được nữa. Mỗi người có một cách nuôi dạy con chị ạ. Gia đình em đó giờ em bé nào cũng như thế, mà không ai mất duyên à. Em cảm ơn chị nhiều nha”.

Mẹ Minnie bức xúc đáp trả

Màn đáp trả kém duyên khác

Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, cư dân mạng kia lại tiếp tục bình luận rằng Vy Pumpe chỉ đang câu like, câu view. Điều đáng ngạc nhiên hơn là người này lại tùy tiện đánh giá "gia đình bất hạnh". Lúc này, bà xã Mạc Văn Khoa không thể tránh khỏi bức xúc, cô thẳng thắn đáp trả không kiêng nể: “Ủa gì vậy chị, con em em quay chứ em có quay con chị đâu. Em câu like làm chi chị, em đâu bán hàng đa cấp đâu. Chị làm ơn nói gì nhớ uốn lưỡi hộ em chị nha. Còn chị muốn khịa em xin mời ib (nhắn tin riêng - PV) ạ. Chỗ em up con cho gia đình, bạn bè em xem. Chị không thích thì có thể next nhé. Gia đình em bất hạnh khi nào vậy chị?”