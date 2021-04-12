Đăng ảnh con gái lên mạng xã hội, gặp dân mạng bình luận kém duyên, vợ Mạc Văn Khoa bức xúc đáp trả ngay lập tức.

Minnie, con gái đầu lòng của Mạc Văn Khoa và Vy Pumpe được biết đến là cô bé rất dễ thương với đa dạng các biểu cảm gây hài “giống bố”. Cô bé 4 tháng tuổi được bố mẹ yêu thương, thường xuyên chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội “khoe” với các cô chú. Bà xã Mạc Văn Khoa thường xuyên khoe ảnh con gái Con gái đầu lòng được bố cưng 'hết nấc' Minnie dễ thương 'muốn xỉu' Vợ Mạc Văn Khoa cũng thuộc hội 'nghiện con' khi rất chăm đăng ảnh con lên mạng xã hội Cùng với tình yêu thương của bố mẹ, Minnie cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Sự đáng yêu của bé khiến các cô chú phải “tự động thả tim” cùng với rất nhiều lời khen mỗi khi hình ảnh bé xuất hiện. Tuy nhiên, trong số những tương tác tích cực của cộng đồng mạng, thỉnh thoảng cũng có vài bình luận kém duyên xuất hiện trên bài đăng về hình ảnh của Minnie. Cụ thể, mới đây Vy Pumpe đăng ảnh con nhưng có một cư dân mạng vào để lại bình luận cho rằng cô đừng nên đăng nhiều về con quá, làm mất duyên con.

Bình luận kém duyên của một cư dân mạng Ngay sau đó, chủ bài đăng đã có màn đáp trả: “Tụi em không kiêng cữ quá đâu chị ơi. Con chỉ có 1 phải lưu lại từng khoảnh khắc của con, chứ mai mốt lỡ em không đẻ được nữa. Mỗi người có một cách nuôi dạy con chị ạ. Gia đình em đó giờ em bé nào cũng như thế, mà không ai mất duyên à. Em cảm ơn chị nhiều nha”. Mẹ Minnie bức xúc đáp trả Màn đáp trả kém duyên khác Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, cư dân mạng kia lại tiếp tục bình luận rằng Vy Pumpe chỉ đang câu like, câu view. Điều đáng ngạc nhiên hơn là người này lại tùy tiện đánh giá "gia đình bất hạnh". Lúc này, bà xã Mạc Văn Khoa không thể tránh khỏi bức xúc, cô thẳng thắn đáp trả không kiêng nể: “Ủa gì vậy chị, con em em quay chứ em có quay con chị đâu. Em câu like làm chi chị, em đâu bán hàng đa cấp đâu. Chị làm ơn nói gì nhớ uốn lưỡi hộ em chị nha. Còn chị muốn khịa em xin mời ib (nhắn tin riêng - PV) ạ. Chỗ em up con cho gia đình, bạn bè em xem. Chị không thích thì có thể next nhé. Gia đình em bất hạnh khi nào vậy chị?”

Trước sự việc trên, nhiều người cũng đã vào bênh vực cho bà xã Mạc Văn Khoa và cho rằng bình luận của cư dân mạng kia là rất kém duyên. *Ảnh: FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gap-binh-luan-kem-duyen-gia-dinh-bat-hanh-khi-dang-anh-con-vo-mac-van-khoa-buc-xuc-dap-tra-401654.html