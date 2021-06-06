Em trai của Hoa hậu Việt Nam 1994 lên tiếng bác bỏ tin đồn chị gái mình ra đi khi đang chạy bộ vào sáng sớm và đồng thời tiết lộ nguyên nhân thật sự.

Chỉ mới hôm qua, ngày 5/6, người hâm mộ Việt Nam hết sức bàng hoàng vì tin tức Hoa hậu Thu Thủy qua đời. Khi còn sống, cố Hoa hậu là một người yêu thích thể thao, chăm chỉ rèn luyện cơ thể. Hoa hậu Thuy Thủy ra đi trong sự tiếc thương của nhiều người - Ảnh: Internet Vì tin tức cô trút hơi thở cuối cùng là vào thời điểm sáng sớm, nhiều người đã đồn đoán cô qua đời là do đột quỵ khi đang chạy bộ buổi sáng. Tuy nhiên, mới đây em trai của HH Thu Thủy tiết lộ đó thật ra không phải lý do dẫn đến cái chết của chị gái anh.

Theo thông tin từ báo Người lao động, Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 lúc 23 giờ ngày 4/6. Khi các bác sĩ tiến hành chữa trị, cô được xác nhận đã ở trạng thái ngừng tim ngoại viện. Trong quá trình cấp cứu, Hoa hậu đã có thời điểm xuất hiện lại nhịp tim nhưng rời rạc. Cuối cùng, cô đã trút hơi thở cuối cùng vào 4 giờ 30 phút sáng ngày 5/6. Nguyên nhân cô mất không phải là do đột quỵ khi đang chạy bộ - Ảnh: Internet Theo thông tin từ báo Thanh niên, em ruột của Hoa hậu Thu Thủy - anh Minh Thắng cho biết, những ngày gần đây cô bị ốm nặng và không ăn được gì, tình trạng rất nặng nên phải nhập viện để cấp cứu. Sau khi được tiến hành cấp cứu thì đến gần sáng cô ra đi vì kiệt sức do đột quỵ. Những thông tin trên MXH về nguyên nhân cái chết của Thu Thủy là do đột quỵ khi dang chạy bộ là sai.

Có thể lời đồn xuất hiện là do cô thường xuyên đăng tải các hình ảnh chạy bộ lên MXH - Ảnh: Internet "Bố tôi cũng bị tim, tôi không biết chị có bị tim hay do chị giấu, nhưng bình thường chị vẫn khỏe, vẫn tập thể dục đều đặn. Gần đây chị không ăn uống được và kiệt sức. Tôi rất bất ngờ và sốc. Chị ra đi đột ngột và chưa kịp trăn trối gì với các con. Chị Thủy là chị cả trong gia đình. Nhà có hai chị em, bố tôi mới mất và chị ấy lo tất cả mọi việc." - Anh Minh Thắng chia sẻ thêm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hh-thu-thuy-khong-qua-doi-khi-dang-chay-bo-he-lo-nguyen-nhan-that-su-qua-loi-ke-cua-em-trai-ruot-407871.html