Không cần ‘kim cương cả rổ’, Hoàng Mập chứng tỏ độ giàu với biệt phủ ‘chỉ vài trăm tỷ’, làm gì cũng ‘trả tiền tươi’

Tổng giá trị 3 căn nhà của anh cộng lại chừng đâu 'chỉ' vài trăm tỷ, đó là mới kể đến những gì anh khoe ra. Còn của "chìm" thì chưa biết rõ.
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Tuy là một diễn viên hài có độ nhận diện công chúng ở mức khá nhưng sự nghiệp của Hoàng Mập lại không quá lẫy lừng. Lăn lộn trong showbiz hơn 20 năm, anh lui về hậu trường và tham gia vào vai trò sản xuất sau khi mở hãng phim riêng của mình.
Ở tuổi 50, Hoàng Mập có trong tay gia sản mà nhiều người còn không dám mơ đến. Chia sẻ về gia tài khổng lồ, anh cho biết ngoài hoạt động nghệ thuật, anh còn chú trọng vào đầu tư và rất giỏi trong việc kinh doanh kiếm lời.
Trong chương trình trò chuyện vào năm 2020, Hoàng Mập từng chia sẻ: "Trong nghề, tôi hạng B, hạng C, hạng gì đó chứ không bao giờ là hạng A nhưng nói về tài sản thì tôi hạng A. Tôi là người có tiền. Và khi tôi làm gì thì đều trả tiền tươi."
Những ai theo dõi nam danh hài đủ lâu có thể dễ dàng biết được độ giàu có của nam diễn viên. Anh có "sương sương" một căn nhà 3 tầng đắt đỏ tại TPHCM, 1 biệt phủ rộng 1.600 mét vuông tại Đồng Nai, và 1 cơ ngơi rộng 1.000 mét vuông tại Cần Thơ.
Căn nhà 3 tầng tại Tân Bình rộng 200 mét vuông tuy thiết kế không quá cầu kỳ nhưng nội thất đều dùng gỗ, đá mang tạo cảm giác vững chãi, ấm cúng.
Căn biệt phủ rộng 1.600 mét vuông tại Đồng Nai của nam danh hài được xây dựng theo lối kiến trúc nhà cổ, phỏng theo ngôi nhà cổ 100 năm tại Nam Định. Bởi vì muốn đúng tinh thần nhà cổ, Hoàng Mập đã bỏ ra 5 năm tìm hiểu mọi ngóc ngách của nguyên mẫu.
Hoàn thành vào tháng 8/2017, có tổng cộng 2 cổng chính, sân vườn siêu rộng cùng các gian nhà mang hơi thở của miền quê Việt Nam, biệt phủ tại Đồng Nai được Hoàng Mập thường xuyên rủ bạn bè đến chơi. Ngoài ra, vì cảnh quang quá đỗi xinh đẹp nên nam danh hài đã dùng nơi đây làm thành phim trường của hãng phim mình.