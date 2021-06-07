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Sao Việt nhé! Hoàng Thùy Linh khoe nhan sắc tươi trẻ bên xế hộp, có thể thấy nữ ca sĩ ngày càng xinh đẹp ở tuổi 33 - Ảnh: FBNV Phạm Quỳnh Anh chia sẻ thói quen uống nhiều nước để thanh lọc cơ thể của mình, đồng thời khuyên mọi người nên uống thêm nước đặc biệt vào thời gian cách li để sức khỏe tốt hơn - Ảnh: FBNV Huy Khánh khoe khoảnh khắc đời thường bên con gái nhỏ Ngọc Uyên - kết tinh từ mối tình đẹp của anh và người mẫu Anh Thư - Ảnh: FBNV Bùi Công Nam và Miu Lê tại một sự kiện âm nhạc, cả 2 đang nhí nhảnh 'tự sướng thì 'bị' anh thiết kế cho tí ánh sáng - Ảnh: FBNV Hoa hậu Khánh Vân vui mừng thông báo sẽ được về Việt Nam trong chuyến bay ngày 7/6 và hứa sẽ thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc phòng dịch khi đến sân bay Nội Bài - Ảnh: FBNV Thu Trang 'nhí nhố' bên chồng, tiếc nuối thời còn 50 kg - Ảnh: FBNV AMEE xinh đẹp và tỏa sáng, cô gửi lời xin lỗi đến khán giả vì giọng hát vẫn chưa hoàn chỉnh nhất của mình và hứa sẽ cải thiện - Ảnh: FBNV
Ái Phương chia sẻ những việc làm trong mùa giãn cách để bản thân tránh bị nhàm chán như: Nấu ăn, tập thể dục, bỏ ngoài tai những điều tiêu cực,... - Ảnh: FBNV
Sau chuyến đi từ thiện miền Trung vào cuối năm 2020 và loạt hành động thiện nguyện khác, Thủy Tiên chính chính thức kết thúc dự án hỗ trợ miền Trung với hình ảnh hoàn thành sửa chữa 2 cây cầu tại Nghệ An.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-viet-24h-hoang-thuy-linh-len-do-chat-chem-ben-xe-hop-thu-trang-duoc-ong-xa-tien-luat-be-bong-luc-con-50kg-407909.html