Sao Việt 24h: Hoàng Thùy Linh lên đồ ‘chặt chém’ bên xế hộp, Thu Trang được ông xã Tiến Luật ‘bế bổng’ lúc còn 50kg

Sao Việt 07/06/2021 06:49

Hãy cùng Phụ nữ & Gia đình cập nhật những tin tức mới nhất của sao Việt trong 24 giờ qua.

Hãy cùng điểm qua những tin tức hot nhất của Sao Việt nhé!

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Hoàng Thùy Linh khoe nhan sắc tươi trẻ bên xế hộp, có thể thấy nữ ca sĩ ngày càng xinh đẹp ở tuổi 33 - Ảnh: FBNV
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Phạm Quỳnh Anh chia sẻ thói quen uống nhiều nước để thanh lọc cơ thể của mình, đồng thời khuyên mọi người nên uống thêm nước đặc biệt vào thời gian cách li để sức khỏe tốt hơn - Ảnh: FBNV
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Huy Khánh khoe khoảnh khắc đời thường bên con gái nhỏ Ngọc Uyên - kết tinh từ mối tình đẹp của anh và người mẫu Anh Thư - Ảnh: FBNV
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Bùi Công Nam và Miu Lê tại một sự kiện âm nhạc, cả 2 đang nhí nhảnh 'tự sướng thì 'bị' anh thiết kế cho tí ánh sáng - Ảnh: FBNV
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Hoa hậu Khánh Vân vui mừng thông báo sẽ được về Việt Nam trong chuyến bay ngày 7/6 và hứa sẽ thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc phòng dịch khi đến sân bay Nội Bài - Ảnh: FBNV
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Thu Trang 'nhí nhố' bên chồng, tiếc nuối thời còn 50 kg - Ảnh: FBNV
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AMEE xinh đẹp và tỏa sáng, cô gửi lời xin lỗi đến khán giả vì giọng hát vẫn chưa hoàn chỉnh nhất của mình và hứa sẽ cải thiện - Ảnh: FBNV
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Ái Phương chia sẻ những việc làm trong mùa giãn cách để bản thân tránh bị nhàm chán như: Nấu ăn, tập thể dục, bỏ ngoài tai những điều tiêu cực,... - Ảnh: FBNV

Thủy Tiên tiếp tục 'ăn điểm' khi tham gia sửa chữa 2 cây cầu hư hỏng nặng do lũ tại Nghệ An

Thủy Tiên tiếp tục 'ăn điểm' khi tham gia sửa chữa 2 cây cầu hư hỏng nặng do lũ tại Nghệ An

Sau chuyến đi từ thiện miền Trung vào cuối năm 2020 và loạt hành động thiện nguyện khác, Thủy Tiên chính chính thức kết thúc dự án hỗ trợ miền Trung với hình ảnh hoàn thành sửa chữa 2 cây cầu tại Nghệ An.

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Từ khóa:   Hoa hậu Khánh Vân ca sĩ Amee Hoàng Thùy Linh

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