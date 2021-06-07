Sau chuyến đi từ thiện miền Trung vào cuối năm 2020 và loạt hành động thiện nguyện khác, Thủy Tiên chính chính thức kết thúc dự án hỗ trợ miền Trung với hình ảnh hoàn thành sửa chữa 2 cây cầu tại Nghệ An.