Sau màn 'dạm ngõ' của ba mẹ hai bên, Ngọc Trinh chính thức tuyên bố sống chung với ông bầu Vũ Khắc Tiệp

Hậu trường 26/06/2021 08:03

Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp luôn khiến cư dân mạng ‘bán tín bán nghi’ về mối quan hệ thân trên mức tình bạn.

Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp từng khiến fan “đứng ngồi không yên khi luôn xuất hiện bên cạnh nhau. Ông Bầu thường dành cho nữ hoàng bikini những lời khen có cánh. Dù cả hai bị dư luận đồn thổi là đang yêu nhau nhưng họ chỉ tung hứng hoặc im lặng chứ không hề lên tiếng phản đối. Mới đây ông bầu đại gia đã khoe ảnh ngôi nhà đẹp như cung điện vừa xây xong và có ý muốn rước nàng Ngọc Trinh về dinh thự khiến cõi mạng xôn xao. Khán giả chợt nhớ ra Vũ Khắc Tiệp từng tuyên bố trong lúc xây nhà: “Bỏ nhà kia cho bố mẹ qua đây ở với anh”.

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Ngọc Trinh thả dáng bên Hồ Bơi nhà Vũ Khắc Tiệp khiến fan thích thú - Ảnh: Internet

Mới đây, nữ hoàng bikini Ngọc Trinh đã có màn thả dáng bên hồ bơi khiến dân mạng khá thích thú. Cô tự tin khoe 3 vòng săn chắc khiến hội chị em ngưỡng mộ. Fan của cô cho rằng lâu lắm rồi Ngọc Trinh mới có những phút giây đẹp từng cm như thế này. Tuy nhiên điều làm khán giả bất ngờ chính là vị trí chụp của cô diễn ra ngay tại "tòa lâu đài" 1800m2 mới ông bầu Vũ Khắc Tiệp. 

Sau màn 'dạm ngõ' của ba mẹ hai bên, Ngọc Trinh chính thức tuyên bố sống chung với ông bầu Vũ Khắc Tiệp - Ảnh 3

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Ông bầu người Nam Định còn cho biết đang đợi 'cái gật đầu' của nữ hoàng bikini Ngọc Trinh - Ảnh: Chụp màn hình
Sau màn 'dạm ngõ' của ba mẹ hai bên, Ngọc Trinh chính thức tuyên bố sống chung với ông bầu Vũ Khắc Tiệp - Ảnh 5
Sau bài post bikini, Ngọc Trinh lại chia sẻ clip của Vũ Khắc Tiệp và khẳng định ngay và luôn 'sẽ sống cùng anh Tiệp'

Cư dân mạng còn một phen xôn xao khi có lời đồn Ngọc Trinh còn muốn dọn sang ở liền với ông bầu nổi tiếng. Trước đó cả hai từng có nhiều dịp thả thính nhau khiến dân mạng vô cùng tò mò. Vũ Khắc Tiệp từng đưa ba mẹ sang nhà Ngọc Trinh chơi nhưng vẫn chưa có ý gì thêm càng làm mối quan hệ này khá bỏ ngỏ. Tuy nhiên có vẻ Ngọc Trinh đang muốn đánh tiếng chủ động dọn sang nhà ông bầu vì căn biệt thự lung linh này.

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Nhiều khán giả khen Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp rất đẹp đôi - Ảnh: Internet 
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Cả hai thường tay trong tay tại các sự kiện và cả ở ngoài đời - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh dường như đã quên căn biệt thự 50 tỷ của mình và quyết định “cắm trại” bên căn nhà hoành tráng của ông bầu Vũ Khắc Tiệp khi viết “Mai em dọn qua liền”. Vũ Khắc Tiệp cũng từng nhá hàng vài thông tin về căn nhà có vẻ vô cùng đắt tiền và không phải dạng thường.

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Cơ ngơi của Vũ Khắc Tiệo cũng không phải... dạng vừa - Ảnh: Internet

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Cõi mạng đồn đoán căn biệt thự của Vũ Khắc Tiệp ở quận 2 và khá hoành tráng - Ảnh: Internet
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Chàng và nàng như cặp 'tiên đồng ngọc nữ' showbiz Việt - Ảnh: Internet
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Còn nhớ trước đó không lâu trong quá trình hoàn thiện căn biệt thự Ngọc Trinh đã ghé thăm nơi đây và Vũ Khắc Tiệp cũng có ý mời cô sang ở - Ảnh: Internet

Nhờ có lời “chốt đơn” của Ngọc Trinh mà cõi mạng đang ngầm đoán cơ ngơi của Vũ Khắc Tiệp chắc chắn không “thua chị kém em” trong giới showbiz và đang mong chờ anh công khai hình ảnh chi tiết trong tương lai.

Ngọc Trinh đổ chất lỏng vào 'chỗ hiểm' Vũ Khắc Tiệp hô biến ‘đợi to ra’ khiến người xem ‘đỏ mặt vì ngượng’

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Sau khi đổ chất lỏng vào chỗ kín của Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh đợi kết quả khiến người xem hốt hoảng.

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