Vũ Khắc Tiệp phủ nhận trốn nợ, thừa nhận đã vay mượn nhưng nữ doanh nhân đã tặng anh 'món nợ 3,7 tỷ' vì lý do này

Chiều 5/6, showbiz một phen dậy sóng khi Vũ Khắc Tiệp bỗng nhiên xuất hiện lên tiếng đính chính trên trang cá nhân. Bên cạnh đó anh thẳng tay dằn mặt nữ doanh nhân N.T.H. và còn cho biết sẽ nhờ luật sư giải quyết. Theo anh chia sẻ thì từ năm 2011 đến năm 2014 nữ doanh nhân đã nói tặng anh khoản tiền này.

Anh cũng hỗ trợ cho cô rất nhiều trong cuộc sống và nhiều sự kiện. Vũ Khắc Tiệp cho biết vẫn gặp cô thường xuyên chứ không trốn tránh như cô tố cáo, điều đáng nói là nữ doanh nhân này nhiều lần cho người xuống quê nhà để làm phiền gia đình anh, thậm chí lôi cả ba mẹ anh vào cuộc. Không để việc này tái diễn, anh đã nhờ pháp luật can thiệp.