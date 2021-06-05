Vũ Khắc Tiệp phủ nhận trốn nợ, thừa nhận đã vay mượn nhưng nữ doanh nhân đã tặng anh 'món nợ 3,7 tỷ' vì lý do này

Thông tin Vũ Khắc Tiệp mượn nợ hơn 3,7 tỷ đồng rồi lặn mất tăm 10 năm lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Tuy nhiên anh đã xuất hiện và tố ngược lại chủ nợ.
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Chiều 5/6, showbiz một phen dậy sóng khi Vũ Khắc Tiệp bỗng nhiên xuất hiện lên tiếng đính chính trên trang cá nhân. Bên cạnh đó anh thẳng tay dằn mặt nữ doanh nhân N.T.H. và còn cho biết sẽ nhờ luật sư giải quyết. Theo anh chia sẻ thì từ năm 2011 đến năm 2014 nữ doanh nhân đã nói tặng anh khoản tiền này.
Anh cũng hỗ trợ cho cô rất nhiều trong cuộc sống và nhiều sự kiện. Vũ Khắc Tiệp cho biết vẫn gặp cô thường xuyên chứ không trốn tránh như cô tố cáo, điều đáng nói là nữ doanh nhân này nhiều lần cho người xuống quê nhà để làm phiền gia đình anh, thậm chí lôi cả ba mẹ anh vào cuộc. Không để việc này tái diễn, anh đã nhờ pháp luật can thiệp.
Trước đó không lâu mạng xã hội xôn xao trước tin có một người đã tìm đến nhà Vũ Khắc Tiệp yêu cầu xử lý khoản nợ có chữ ký của anh. Người được ủy quyền đi đòi nợ cho biết gia đình anh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ tháng 9/2011 với số tiền trên giấy in là 12.000 USD (khoảng 276 triệu đồng). Cộng luôn tiền lãi thì hiện tại số tiền là 140.000 USD (khoảng 3,2 tỷ đồng).
Dù vướng phải nhiều tin đồn “nợ nần” nhưng Vũ Khắc Tiệp luôn khoe hình ảnh bên siêu xe và chân dài. Anh cũng thường xuyên chia sẻ cuộc sống du lịch sang chảnh lên trang cá nhân và kênh YouTube của mình. Cộng đồng mạng luôn tò mò việc khoe của thường xuyên như thế không biết khối tài sản của anh có ngang ngửa Lý Nhã Kỳ?