Có biến: Rộ tin đồn Vũ Khắc Tiệp trốn nợ 10 năm 3,2 tỷ đồng, khổ chủ đến tận nhà tìm bố mẹ đòi tiền

Hậu trường 05/06/2021 13:11

Thông tin Vũ Khắc Tiệp nợ hơn 3,2 tỷ đồng cả gốc lẫn lãi, bị chủ nợ tìm đến tận nhà đòi nợ đang khiến cộng đồng mạng chao đảo không biết thực hư ra sao?

Vũ Khắc tiệp thường xuyên chia sẻ những chuyến du lịch sang chảnh trên trang cá nhân. Bên cạnh đó anh còn xuất hiện thường xuyên bên siêu xe và các chân dài. Tuy nhiên ngoài việc “xui rủi” phải dính cách ly thường xuyên anh cũng thường bị dính với nhiều tin đồn bị chủ nợ truy tìm vì “nợ nần” chồng chất nhưng thực hư chỉ có người trong cuộc mới biết. 

Mới đây nhất, cộng đồng mạng xôn xao trước tin nghi vấn có một người đã tìm đến nhà Vũ Khắc Tiệp yêu cầu xử lý khoản nợ có chữ ký của anh. Theo một thông tin chưa được kiểm chứng, người được ủy quyền đi đòi nợ cho biết gia đình anh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ tháng 9/2011 với số tiền trên giấy in là 12.000 USD (khoảng 276 triệu đồng). Cộng luôn tiền lãi thì hiện tại số tiền là 140.000 USD (khoảng 3,2 tỷ đồng).

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Thông tin chưa được kiểm chứng việc chủ nợ Vũ Khắc Tiệp tìm đến tận nhà ba mẹ để đòi nợ được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ - Ảnh: Chụp màn hình
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Tờ giấy ghi nợ cũng được cho là của Vũ Khắc Tiệp kèm chữ ký - Ảnh: Chụp màn hình

Nhân vật được ủy quyền đi đòi nợ còn cho biết thêm Vũ Khắc Tiệp nhiều lần né tránh, không có ý hợp tác thanh toán khoản tiền đó. Ngoài ra, trên tờ giấy nợ còn thể hiện chữ ký của “ông trùm Venus” vào tháng 11/2011 và tháng 8/2012 với số tiền là 35.000 USD (khoảng 806 triệu đồng).

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Vũ Khắc Tiệp thường xuyên xuất hiện bên siêu xe và chân dài nhưng anh cũng vướng phải nhiều tai tiếng liên quan đến nợ nần - Ảnh: Chụp màn hình

Có biến: Rộ tin đồn Vũ Khắc Tiệp trốn nợ 10 năm 3,2 tỷ đồng, khổ chủ đến tận nhà tìm bố mẹ đòi tiền - Ảnh 5

Có biến: Rộ tin đồn Vũ Khắc Tiệp trốn nợ 10 năm 3,2 tỷ đồng, khổ chủ đến tận nhà tìm bố mẹ đòi tiền - Ảnh 6

Hồi đầu năm 2020, ông bầu nổi tiếng Vbiz cũng từng vướng phải tin đồn bị đánh vì quỵt nợ hàng tỷ đồng

Dù chỉ là nghi vấn và được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ trên mạng nhưng khán giả đang rất tò mò và muốn biết thực hư câu chuyện thế  nào. Tuy nhiên hiện tại Vũ Khắc Tiệp vẫn chưa có phản hồi gì về thông tin trên.

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