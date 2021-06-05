Có biến: Rộ tin đồn Vũ Khắc Tiệp trốn nợ 10 năm 3,2 tỷ đồng, khổ chủ đến tận nhà tìm bố mẹ đòi tiền

Vũ Khắc tiệp thường xuyên chia sẻ những chuyến du lịch sang chảnh trên trang cá nhân. Bên cạnh đó anh còn xuất hiện thường xuyên bên siêu xe và các chân dài. Tuy nhiên ngoài việc “xui rủi” phải dính cách ly thường xuyên anh cũng thường bị dính với nhiều tin đồn bị chủ nợ truy tìm vì “nợ nần” chồng chất nhưng thực hư chỉ có người trong cuộc mới biết.

Mới đây nhất, cộng đồng mạng xôn xao trước tin nghi vấn có một người đã tìm đến nhà Vũ Khắc Tiệp yêu cầu xử lý khoản nợ có chữ ký của anh. Theo một thông tin chưa được kiểm chứng, người được ủy quyền đi đòi nợ cho biết gia đình anh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ tháng 9/2011 với số tiền trên giấy in là 12.000 USD (khoảng 276 triệu đồng). Cộng luôn tiền lãi thì hiện tại số tiền là 140.000 USD (khoảng 3,2 tỷ đồng).