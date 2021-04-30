Vũ Khắc Tiệp đăng ảnh 2 bên ăn hỏi, Ngọc Trinh tiết lộ con chung, sắp có đám cưới như lời đồn?

Hậu trường 30/04/2021 22:28

Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp đã có 17 năm gắn bó, mới đây cả hai khiến mọi người bất ngờ khi liên tục bóng gió nói về chuyện cưới xin và hỏi vợ. Thậm chí, Ngọc Trinh còn nhắc đến con cưng của cả hai.

Trước đó, Ngọc Trinh từng khiến cộng đồng mạng được phen xôn xao khi thông báo bố mẹ cô và bố mẹ Vũ Khắc Tiệp đã có buổi gặp mặt, với chia sẻ ẩn ý về việc cưới xin và hỏi vợ. 

Vũ Khắc Tiệp đăng ảnh 2 bên ăn hỏi, Ngọc Trinh tiết lộ con chung, sắp có đám cưới như lời đồn? - Ảnh 1
 Ngọc Trinh ẩn ý về việc Vũ Khắc Tiệp qua nhà cô hỏi vợ - Ảnh: Cắt từ Instagram NV
Vũ Khắc Tiệp đăng ảnh 2 bên ăn hỏi, Ngọc Trinh tiết lộ con chung, sắp có đám cưới như lời đồn? - Ảnh 2
 Gia đình Vũ Khắc Tiệp gặp mặt gia đình Ngọc Trinh - Ảnh: FBNV
Vũ Khắc Tiệp đăng ảnh 2 bên ăn hỏi, Ngọc Trinh tiết lộ con chung, sắp có đám cưới như lời đồn? - Ảnh 3
 Loạt ảnh về buổi ăn hỏi của gia đình Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh - Ảnh: FBNV
Vũ Khắc Tiệp đăng ảnh 2 bên ăn hỏi, Ngọc Trinh tiết lộ con chung, sắp có đám cưới như lời đồn? - Ảnh 4
Sự xuất hiện các thành viên trong gia đình càng khiến dân tình thêm tin tưởng - Ảnh: FBNV
Vũ Khắc Tiệp đăng ảnh 2 bên ăn hỏi, Ngọc Trinh tiết lộ con chung, sắp có đám cưới như lời đồn? - Ảnh 5
 Đám cưới sắp diễn ra giữa Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp? - Ảnh: FBNV
Vũ Khắc Tiệp đăng ảnh 2 bên ăn hỏi, Ngọc Trinh tiết lộ con chung, sắp có đám cưới như lời đồn? - Ảnh 6
Nhìn cả hai tình cảm thế này chắc sẽ về chung một nhà? - Ảnh: FBNV 

Mới đây, Vũ Khắc Tiệp tiếp tục hé lộ về màn dạm hỏi của "Nữ hoàng nội y" và mình. Ông bầu còn đăng tải hình ảnh đẹp trong buổi gặp mặt hai bên gia đình và cho biết sẽ tung clip full không che vào tối nay. Điều này càng khiến dân tình nôn nóng hơn bao giờ hết. Trên trang faceboook cá nhân ông bầu còn viết: "Chuyện người lớn tính và hai đứa chỉ biết ngồi lắng nghe". Dưới dòng trạng thái này, nhiều người liên tục gửi lời chúng mừng tới cặp đôi, có người cho rằng đây chỉ là trò vui của hai bên gia đình.

Vũ Khắc Tiệp đăng ảnh 2 bên ăn hỏi, Ngọc Trinh tiết lộ con chung, sắp có đám cưới như lời đồn? - Ảnh 7
 Con chung mà Ngọc Trinh nhắc đến là Venus' Secret - Ảnh: Cắt từ FBNV

Chưa kịp nguội, Ngọc Trinh bất ngờ nhắn nhủ Vũ Khắc Tiệp về chuyện con chung, ngay lập tức thu hút sự chú ý cộng đồng mạng. Hóa ra, con chung mà Ngọc Trinh nhắc đến chính là Venus' Secret - dự án đào tạo người mẫu của cô và Vũ Khắc Tiệp. Nguyên văn cô chia sẻ: "Không phải cứ là bạn thân sẽ là tri kỷ, đôi khi cả năm chỉ gặp nhau vài lần nhưng trong cuộc sống đối phương luôn là người hiểu bạn. Chính điều đó mới có cuộc tình 17 năm này. Và sẽ không dừng lại ở con số 17, Trinh và anh Tiệp sẽ tiếp tục đồng hành với nhau cùng với đó là đứa con. Anh sẽ không bỏ con với em đâu đúng không anh?"

Dù ăn phải một cú lừa, nhưng dân tình vẫn đang hết sức trông đợi clip full mà Vũ Khắc Tiệp hứa hẹn đăng tải tối nay. Được biết, Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp có mối quan hệ thân thiết đã kéo dài 17 năm. Và biết đâu có thể chuyển từ tình bạn sang tình yêu như nhiều fan dự đoán thì sao?

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