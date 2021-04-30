Vũ Khắc Tiệp đăng ảnh 2 bên ăn hỏi, Ngọc Trinh tiết lộ con chung, sắp có đám cưới như lời đồn?

Trước đó, Ngọc Trinh từng khiến cộng đồng mạng được phen xôn xao khi thông báo bố mẹ cô và bố mẹ Vũ Khắc Tiệp đã có buổi gặp mặt, với chia sẻ ẩn ý về việc cưới xin và hỏi vợ.

Ngọc Trinh ẩn ý về việc Vũ Khắc Tiệp qua nhà cô hỏi vợ - Ảnh: Cắt từ Instagram NV

Gia đình Vũ Khắc Tiệp gặp mặt gia đình Ngọc Trinh - Ảnh: FBNV

Loạt ảnh về buổi ăn hỏi của gia đình Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh - Ảnh: FBNV

Sự xuất hiện các thành viên trong gia đình càng khiến dân tình thêm tin tưởng - Ảnh: FBNV

Đám cưới sắp diễn ra giữa Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp? - Ảnh: FBNV

Nhìn cả hai tình cảm thế này chắc sẽ về chung một nhà? - Ảnh: FBNV

Mới đây, Vũ Khắc Tiệp tiếp tục hé lộ về màn dạm hỏi của "Nữ hoàng nội y" và mình. Ông bầu còn đăng tải hình ảnh đẹp trong buổi gặp mặt hai bên gia đình và cho biết sẽ tung clip full không che vào tối nay. Điều này càng khiến dân tình nôn nóng hơn bao giờ hết. Trên trang faceboook cá nhân ông bầu còn viết: "Chuyện người lớn tính và hai đứa chỉ biết ngồi lắng nghe". Dưới dòng trạng thái này, nhiều người liên tục gửi lời chúng mừng tới cặp đôi, có người cho rằng đây chỉ là trò vui của hai bên gia đình.