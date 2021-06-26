Sau khi có ý định lấn sân ca hát, Ngọc Trinh bỗng dưng bị mất hơn 100.000 lượt follow trên Instagram khiến cô thêm ‘giận’.
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Nữ hoàng bikini Ngọc Trinh luôn khiến fan xôn xao mỗi khi cô xuất hiện. Ngoài biệt thự, túi hiệu, căn nhà chục tỷ thì mới đây người đẹp còn cầm mic khoe giọng hát. Có lẽ vì thế mà lượt follow của cô trên mạng xã hội lúc trồi, lúc sụt đến chóng mặt.
Ngọc Trinh đang là ngôi sao dẫn đầu lượng theo dõi trên Instagram hiện nay. Cô từng hào hứng cho biết tài khoản của mình hiện có 5,9 triệu lượt follow và thông báo sẽ ra mắt minigame khi chạm mốc 6 triệu trong tương lai.
Dân mạng lập tức bàn tán xôn xao cho rằng chắc do Ngọc Trinh có ý định lấn sân ca hát nên bị tuột follow, khiến bàn dân thiện hạ ấn hủy theo dõi.
Trước đó, người đẹp Trà Vinh từng ra mắt MV phiên bản hoạt tình ca khúc Ta Yêu Nhau Đi và khiến khán giả tò mò khi cho rằng cô muốn nghiêm túc làm ca sĩ. Cô khẳng định “muốn sống với đam mê” trong lĩnh vực âm nhạc.