Sau khi có ý định lấn sân ca hát, Ngọc Trinh bỗng dưng bị mất hơn 100.000 lượt follow trên Instagram khiến cô thêm ‘giận’.

Nữ hoàng bikini Ngọc Trinh luôn khiến fan xôn xao mỗi khi cô xuất hiện. Ngoài biệt thự, túi hiệu, căn nhà chục tỷ thì mới đây người đẹp còn cầm mic khoe giọng hát. Có lẽ vì thế mà lượt follow của cô trên mạng xã hội lúc trồi, lúc sụt đến chóng mặt.

Ngọc Trinh thử sức ở lĩnh vực ca hát khiến fan xôn xao - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh đang là ngôi sao dẫn đầu lượng theo dõi trên Instagram hiện nay. Cô từng hào hứng cho biết tài khoản của mình hiện có 5,9 triệu lượt follow và thông báo sẽ ra mắt minigame khi chạm mốc 6 triệu trong tương lai.

Ngọc Trinh đăng story chẳng hiểu vì sao mất gần 100.000 lượt theo dõi trên Instagram - Ảnh: Chụp màn hình

Dân mạng lập tức bàn tán xôn xao cho rằng chắc do Ngọc Trinh có ý định lấn sân ca hát nên bị tuột follow, khiến bàn dân thiện hạ ấn hủy theo dõi.

Dân mạng chỉ ra lí do có thể do cô chuẩn bị cầm mic lấn sân ca hát nên giảm follow chăng?

Trước đó, người đẹp Trà Vinh từng ra mắt MV phiên bản hoạt tình ca khúc Ta Yêu Nhau Đi và khiến khán giả tò mò khi cho rằng cô muốn nghiêm túc làm ca sĩ. Cô khẳng định “muốn sống với đam mê” trong lĩnh vực âm nhạc.

MV Ta Yêu Nhau Đi hơn 1 tuần lên sóng được hơn 400.000 lượt xem - Ảnh: Internet

Khán giả đang mong chờ cô có sự bức phá hơn trong tương lai - Ảnh: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vi-trot-dam-me-cam-mic-nen-ngoc-trinh-bay-mau-ngay-dieu-nay-khien-co-ta-hoa-410189.html