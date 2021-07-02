Ngọc Trinh đã có màn tung hứng với Vũ Khắc Tiệp khi bắt chước câu trend ‘thần kỳ’ của Đoan Minh trên TikToker khiến dân mạng xôn xao.
- Tình cũ tỷ phú Mỹ U80 ‘phán’ hotgirl 'vòi vĩnh' bạn trai 500 triệu: 'Một người giàu, có điều kiện không thể nào chọn cô gái có suy nghĩ như vậy'
- Thiếu nữ 'xin' bạn trai 500 triệu trên gameshow bị người đàn ông lạ 'gạ' chụp ảnh nóng, trả 1 tỷ/bộ ảnh
Thời gian qua Đoan Minh có lẽ là cái tên hot nhất mạng xã hội khi cô xuất hiện trên sóng truyền hình xin bạn trai 500 triệu để đầu tư kinh doanh. Ngoài ra cô còn đặt ra đủ tiêu chuẩn khác nhau để làm tiêu chí chọn bạn trai vô cùng khó hiểu. Sau khi làm náo loạn gameshow hẹn hò, cô nàng đã nhận về vô số lời ném đá cũng như chỉ trích. Ngoài ra Đoan Minh còn khiến khán giả tò mò về những thông tin của cô trước đó. Ngay sau khi bất ngờ nổi tiếng, những câu nói của cô cũng được chế meme và clip trên TikTok khá hài hước.
Mới đây Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp đã có màn “tung quẩy” nhẹ nhàng trong một clip TikTok với bản nhạc nền khác trend "Em biết nấu ăn, nhưng mà em sẽ không bao giờ nấu ăn cho bạn nam đâu. Bạn nam phải chiều em chứ!". Tuy nhiên thay vì dành nhiều lời khen như các clip trước đó thì Ngọc Trinh bị fan soi chiếc quần phản chủ “mặc đồ hiệu mà chẳng đẹp tí nào, kéo cao lên”.
Đây cũng chính là câu nói của Đoan Minh trong chương trình hẹn hò đã phát sóng trước đó. Sau khi clip xuất hiện nhiều TikToker đã cover lại khiến lượt xem tăng lên gần 60 ngàn trên ứng dụng TikTok và hiện nay vẫn đang không ngừng nhảy vọt vì có khá nhiều bạn trẻ tham gia.
Trước đó sau khi làm người nổi tiếng bất đắc dĩ Đoan Minh đã bị phát hiện thông tin từng quảng cáo app “nóng” khiến khán giả “té ngửa”, ngoài ra cô cũng là một food blogger nổi tiếng với nhiều bức ảnh sống “ảo” cực lung linh trên Instagram. Hiện tại ngoài việc từng rầm rộ trên sóng truyền hình thì cô vẫn chưa có hoạt động gì mới đáng chú ý.