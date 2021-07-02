Thời gian qua Đoan Minh có lẽ là cái tên hot nhất mạng xã hội khi cô xuất hiện trên sóng truyền hình xin bạn trai 500 triệu để đầu tư kinh doanh. Ngoài ra cô còn đặt ra đủ tiêu chuẩn khác nhau để làm tiêu chí chọn bạn trai vô cùng khó hiểu. Sau khi làm náo loạn gameshow hẹn hò, cô nàng đã nhận về vô số lời ném đá cũng như chỉ trích. Ngoài ra Đoan Minh còn khiến khán giả tò mò về những thông tin của cô trước đó. Ngay sau khi bất ngờ nổi tiếng, những câu nói của cô cũng được chế meme và clip trên TikTok khá hài hước.

Đoan Minh làm náo loạn mạng xã hội những ngày gần đây với màn xin bạn trai 500 triệu trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet

Mới đây Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp đã có màn “tung quẩy” nhẹ nhàng trong một clip TikTok với bản nhạc nền khác trend "Em biết nấu ăn, nhưng mà em sẽ không bao giờ nấu ăn cho bạn nam đâu. Bạn nam phải chiều em chứ!". Tuy nhiên thay vì dành nhiều lời khen như các clip trước đó thì Ngọc Trinh bị fan soi chiếc quần phản chủ “mặc đồ hiệu mà chẳng đẹp tí nào, kéo cao lên”.