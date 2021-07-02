Ngọc Trinh bắt chước trend 'cô gái 12 mối tình' với Vũ Khắc Tiệp, dư luận tranh cãi kịch liệt vì chi tiết này

Hậu trường 02/07/2021 10:02

Ngọc Trinh đã có màn tung hứng với Vũ Khắc Tiệp khi bắt chước câu trend ‘thần kỳ’ của Đoan Minh trên TikToker khiến dân mạng xôn xao.

Thời gian qua Đoan Minh có lẽ là cái tên hot nhất mạng xã hội khi cô xuất hiện trên sóng truyền hình xin bạn trai 500 triệu để đầu tư kinh doanh. Ngoài ra cô còn đặt ra đủ tiêu chuẩn khác nhau để làm tiêu chí chọn bạn trai vô cùng khó hiểu. Sau khi làm náo loạn gameshow hẹn hò, cô nàng đã nhận về vô số lời ném đá cũng như chỉ trích. Ngoài ra Đoan Minh còn khiến khán giả tò mò về những thông tin của cô trước đó. Ngay sau khi bất ngờ nổi tiếng, những câu nói của cô cũng được chế meme và clip trên TikTok khá hài hước.

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Đoan Minh làm náo loạn mạng xã hội những ngày gần đây với màn xin bạn trai 500 triệu trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet

Mới đây Ngọc Trinh Vũ Khắc Tiệp đã có màn “tung quẩy” nhẹ nhàng trong một clip TikTok với bản nhạc nền khác trend "Em biết nấu ăn, nhưng mà em sẽ không bao giờ nấu ăn cho bạn nam đâu. Bạn nam phải chiều em chứ!". Tuy nhiên thay vì dành nhiều lời khen như các clip trước đó thì Ngọc Trinh bị fan soi chiếc quần phản chủ “mặc đồ hiệu mà chẳng đẹp tí nào, kéo cao lên”. 

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Cả hai đã có màn tung hứng khá thú vị trong clip nhưng fan lại chú ý đến chiếc quần mà Ngọc Trinh đang mặc - Ảnh: Chụp từ clip

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Cư dân mạng cho rằng Ngọc Trinh nếu kéo chiếc quần 'phản chủ' cao lên mới đẹp - Ảnh: Chụp từ clip

Đây cũng chính là câu nói của Đoan Minh trong chương trình hẹn hò đã phát sóng trước đó. Sau khi clip xuất hiện nhiều TikToker đã cover lại khiến lượt xem tăng lên gần 60 ngàn trên ứng dụng TikTok và hiện nay vẫn đang không ngừng nhảy vọt vì có khá nhiều bạn trẻ tham gia.

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Ngoài Ngọc Trinh thì cũng có nhiều bạn trẻ khác 'đu' trend theo câu nói của Đoan Minh trên TikTok - Ảnh: Chụp từ clip

Trước đó sau khi làm người nổi tiếng bất đắc dĩ Đoan Minh đã bị phát hiện thông tin từng quảng cáo app “nóng” khiến khán giả “té ngửa”, ngoài ra cô cũng là một food blogger nổi tiếng với nhiều bức ảnh sống “ảo” cực lung linh trên Instagram. Hiện tại ngoài việc từng rầm rộ trên sóng truyền hình thì cô vẫn chưa có hoạt động gì mới đáng chú ý.

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Từ khóa:   Ngọc Trinh Vũ Khắc Tiệp Đoan Minh mới nhất

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