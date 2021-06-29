Cô gái 'kì kèo' bạn trai 500 triệu trên sóng truyền hình có động thái mới liên quan tới 'tiền ảo' khiến cộng đồng chú ý

Đoan Minh đang là cái tên gây bão mạng xã hội sau khi nổi đình nổi đám trên gameshow hẹn hò với những phát ngôn không giống ai. Cô tự tin cho rằng nếu chọn bạn trai phải xin 500 triệu để đầu tư kinh doanh. Và còn đủ thứ tiêu chuẩn nếu muốn sánh bước cùng cô khiến cõi mạng lắc đầu khó hiểu. Đáng chú ý nhất là trong phần lên sóng, cô có nhắc đến chi tiết muốn đầu tư Bitcoin nhưng Bitcoin đang sập.

Nhiều sao Việt tham gia PR tiền ảo trước đó có Ngọc Trinh, Lê Dương Bảo Lâm và nhiều tên tuổi khác cũng góp mặt - Ảnh: Internet

Ngay sau khi nghe thông tin sàn tiền ảo do hàng loạt sao nổi tiếng PR như Ngọc Trinh, Lê Dương Bảo Lâm, Nam thư… có vấn đề, Đoan Minh đã bắt trend cực tốt và chia sẻ lại thông tin này cùng màn “tiên tri” có 1 không 2 trên sóng truyền hình: "Trước trên show mình nói đang sập đúng không? Thì đây chứ đâu, bớt nói trên cung trăng giùm nha. Sợ cái miệng mình ghê!". Câu nói nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người lập tức liên tưởng ngay đến vụ sập sàn tiền ảo và cho rằng hotgirl 500 triệu có màn “tiên tri” khá thần thánh.