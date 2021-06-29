Cô gái 'kì kèo' bạn trai 500 triệu trên sóng truyền hình có động thái mới liên quan tới 'tiền ảo' khiến cộng đồng chú ý

Hậu trường 29/06/2021 09:04

Đoan Minh bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái và có ẩn ý liên quan đến vụ sập sàn tiền ảo đang gây chú ý trong dư luận.

Đoan Minh đang là cái tên gây bão mạng xã hội sau khi nổi đình nổi đám trên gameshow hẹn hò với những phát ngôn không giống ai. Cô tự tin cho rằng nếu chọn bạn trai phải xin 500 triệu để đầu tư kinh doanh. Và còn đủ thứ tiêu chuẩn nếu muốn sánh bước cùng cô khiến cõi mạng lắc đầu khó hiểu. Đáng chú ý nhất là trong phần lên sóng, cô có nhắc đến chi tiết muốn đầu tư Bitcoin nhưng Bitcoin đang sập. 

Cô gái 'kì kèo' bạn trai 500 triệu trên sóng truyền hình có động thái mới liên quan tới 'tiền ảo' khiến cộng đồng chú ý - Ảnh 1

Nhiều sao Việt tham gia PR tiền ảo trước đó có Ngọc Trinh, Lê Dương Bảo Lâm và nhiều tên tuổi khác cũng góp mặt - Ảnh: Internet

Ngay sau khi nghe thông tin sàn tiền ảo do hàng loạt sao nổi tiếng PR như Ngọc Trinh, Lê Dương Bảo Lâm, Nam thư… có vấn đề, Đoan Minh đã bắt trend cực tốt và chia sẻ lại thông tin này cùng màn “tiên tri” có 1 không 2 trên sóng truyền hình: "Trước trên show mình nói đang sập đúng không? Thì đây chứ đâu, bớt nói trên cung trăng giùm nha. Sợ cái miệng mình ghê!". Câu nói nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người lập tức liên tưởng ngay đến vụ sập sàn tiền ảo và cho rằng hotgirl 500 triệu có màn “tiên tri” khá thần thánh. 

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Đoan Minh chia sẻ dòng trạng thái gây chú ý giữa lùm xùm vụ tiền ảo bị sập vừa qua - Ảnh: Chụp màn hình 

Khi có bạn vào comment cô cũng nhiệt tình đáp trả lại ngay bên dưới bình luận. Ngoài ra thời gian này cô còn tham gia PR sản phẩm trên trang cá nhân để kiếm thêm thu nhập. 

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Khi có tài khoản vào comment cô cũng trả lời khá nhiệt tình - Ảnh: Chụp màn hình
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Trước khi nổi tiếng Đoan Minh từng là một food blogger được nhiều bạn trẻ biết đến - Ảnh: Internet

Trước đó Đoan Minh được cõi mạng phát hiện từng là một food blogger. Cô chia sẻ nhiều hình ảnh ăn uống sang chảnh khiến người xem khá thích thú. Tuy nhiên cô cũng vướng phải tin đồn quảng cáo app nóng và gần đây nhất còn đi trùng tu nhan sắc khiến cõi mạng xôn xao.

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Từ khóa:   tiền ảo Sao Việt PR tiền ảo facebook Đoan Minh

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