Vừa dọn về biệt thự Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh ‘tung quẩy’ trong bộ bikini 'lượn' khắp nhà khiến fan đỏ mặt

Từ khi Vũ Khắc Tiệp xây xong nhà mới, tần suất Ngọc Trinh xuất hiện tại đây khá thường xuyên. Cô còn có ý định “dọn qua ở luôn” khi được “ông trùm Venus” đánh tiếng trước đó không lâu. Trong khi fan còn đang “bán tín bán nghi” trước tình cảm của hai người thì mới đây Ngọc Trinh đã có khoảnh khắc mặc bikini chạy tung tăng khắp nhà Vũ Khắc Tiệp khiến khán giả vô cùng bất ngờ.

Đoạn clip Ngọc Trinh mặc bikini chạy tung tăng khắp nhà Vũ Khắc Tiệp khiến fan xôn xao

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ lên mạng nhận được khá nhiều sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên hiện tại đoạn video này đã không còn hiện diện trên tài khoản TikTok của Vũ Khắc Tiệp.