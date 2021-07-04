Vừa dọn về biệt thự Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh ‘tung quẩy’ trong bộ bikini 'lượn' khắp nhà khiến fan đỏ mặt

Hậu trường 04/07/2021 10:59

Mới đây người đẹp Trà Vinh đã có khoảnh khắc tung tăng khắp nhà ông bầu Vũ Khắc Tiệp trong bộ đồ lót 2 mảnh khiến fan ‘mắt tròn mắt dẹt’.

Từ khi Vũ Khắc Tiệp xây xong nhà mới, tần suất Ngọc Trinh xuất hiện tại đây khá thường xuyên. Cô còn có ý định “dọn qua ở luôn” khi được “ông trùm Venus” đánh tiếng trước đó không lâu. Trong khi fan còn đang “bán tín bán nghi” trước tình cảm của hai người thì mới đây Ngọc Trinh đã có khoảnh khắc mặc bikini chạy tung tăng khắp nhà Vũ Khắc Tiệp khiến khán giả vô cùng bất ngờ.

ngoc trinh 1
Đoạn clip Ngọc Trinh mặc bikini chạy tung tăng khắp nhà Vũ Khắc Tiệp khiến fan xôn xao 

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ lên mạng nhận được khá nhiều sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên hiện tại đoạn video này đã không còn hiện diện trên tài khoản TikTok của Vũ Khắc Tiệp.

ngoc trinh 2

ngoc trinh 3
Thông qua hình ảnh trong đoạn clip có thể thấy số đo 3 vòng của nữ hoàng bikini chuẩn từng mm - Ảnh: Chụp từ clip

Trước đó nhiều lần nữ hoàng nội y ghé thăm nhà của “ông trùm Venus” và đều thực hiện những bộ ảnh bikini ấn tượng. Có lần cô còn đọ dáng với MC “3000 chữ” của đài VTV khiến fan xuýt xoa vì số đo cực chuẩn của 2 mỹ nhân. Việc Ngọc Trinh xuất hiện tại nhà của Vũ Khắc Tiệp càng lúc càng dày đặc khiến fan vô cùng tò mò về mối quan hệ của cả hai.

ngoc trinh 4
Trước đó Ngọc Trinh từng thả dáng cùng MC Thanh Thanh Huyền của đài VTV tại hồ bơi nhà 'ông trùm Venus' - Ảnh: Chụp từ clip
ngoc trinh 5
Từ khi Vũ Khắc Tiệp xây nhà xong Ngọc Trinh rất thường hay ghé thăm - Ảnh: Internet
ngoc trinh 6
Việc xuất hiện liên tục cùng nhau khiến fan nghi ngờ về mối quan hệ 'trên mức tình bạn' của cả hai - Ảnh: Internet

Hiện tại cư dân mạng vẫn đang bàn tán xôn xao về đoạn clip trên.

Từ khóa:   ngọc trinh bikini vũ khắc tiệp biệt thự vũ khắc tiệp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 26 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 45 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36