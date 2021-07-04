Vừa dọn về biệt thự Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh ‘tung quẩy’ trong bộ bikini 'lượn' khắp nhà khiến fan đỏ mặt

Mới đây người đẹp Trà Vinh đã có khoảnh khắc tung tăng khắp nhà ông bầu Vũ Khắc Tiệp trong bộ đồ lót 2 mảnh khiến fan ‘mắt tròn mắt dẹt’.
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Từ khi Vũ Khắc Tiệp xây xong nhà mới, tần suất Ngọc Trinh xuất hiện tại đây khá thường xuyên. Cô còn có ý định “dọn qua ở luôn” khi được “ông trùm Venus” đánh tiếng trước đó không lâu. Trong khi fan còn đang “bán tín bán nghi” trước tình cảm của hai người thì mới đây Ngọc Trinh đã có khoảnh khắc mặc bikini chạy tung tăng khắp nhà Vũ Khắc Tiệp khiến khán giả vô cùng bất ngờ.
Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ lên mạng nhận được khá nhiều sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên hiện tại đoạn video này đã không còn hiện diện trên tài khoản TikTok của Vũ Khắc Tiệp.
Trước đó nhiều lần nữ hoàng nội y ghé thăm nhà của “ông trùm Venus” và đều thực hiện những bộ ảnh bikini ấn tượng. Có lần cô còn đọ dáng với MC “3000 chữ” của đài VTV khiến fan xuýt xoa vì số đo cực chuẩn của 2 mỹ nhân. Việc Ngọc Trinh xuất hiện tại nhà của Vũ Khắc Tiệp càng lúc càng dày đặc khiến fan vô cùng tò mò về mối quan hệ của cả hai.
Hiện tại cư dân mạng vẫn đang bàn tán xôn xao về đoạn clip trên.