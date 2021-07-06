‘Cô Thắm’ Ngọc Trinh chui vào siêu xe ‘biến hình’, đốt mắt CĐM với bộ bikini che hờ vòng 1 lồ lộ, fan nhắc khéo ‘xin lỗi’ vụ PR tiền ảo

Nói về BST bikini đặc biệt thì không ai qua khỏi Ngọc Trinh. Cô luôn biết các thu hút công chúng với body nóng bỏng và những màn khoe ảnh, clip đầy bất ngờ trên mạng xã hội. Ngoài chuyện nghi vấn “ngoài trong như đã mặt ngoài còn e” cùng Vũ Khắc Tiệp thì các clip do người đẹp Trà Vinh tự chế cũng khiến fan vô cùng thích thú.

Mới đây một clip của Ngọc Trinh trên TikTok hóa thân thành cô Thắm khiến fan xôn xao. Cụ thể trong video này diễn viên vòng eo 56 mặc đồ bộ vẫy chào khán giả sau đó thoát ‘biến hình’ vào siêu xe rồi xuất hiện trong bộ bikini màu hồng tự thiết kế vô cùng sang trọng. Ngoài việc khiến fan “mắt tròn mắt dẹt” vì chiếc siêu xe tiền tỷ người đẹp Trà Vinh còn khéo léo khoe body chuẩn qua bộ bikini mỏng manh được cắt xẻ táo bạo.