‘Cô Thắm’ Ngọc Trinh chui vào siêu xe ‘biến hình’, đốt mắt CĐM với bộ bikini che hờ vòng 1 lồ lộ, fan nhắc khéo ‘xin lỗi’ vụ PR tiền ảo

Hậu trường 06/07/2021 16:41

Ngọc Trinh luôn có nhiều cách khiến người xem bất ngờ. Mới đây cô đã hóa thân thành nàng Thắm dịu dàng tuy nhiên điều sau đó mới gây chú ý.

Nói về BST bikini đặc biệt thì không ai qua khỏi Ngọc Trinh. Cô luôn biết các thu hút công chúng với body nóng bỏng và những màn khoe ảnh, clip đầy bất ngờ trên mạng xã hội. Ngoài chuyện nghi vấn “ngoài trong như đã mặt ngoài còn e” cùng Vũ Khắc Tiệp thì các clip do người đẹp Trà Vinh tự chế cũng khiến fan vô cùng thích thú.

Mới đây một clip của Ngọc Trinh trên TikTok hóa thân thành cô Thắm khiến fan xôn xao. Cụ thể trong video này diễn viên vòng eo 56 mặc đồ bộ vẫy chào khán giả sau đó thoát ‘biến hình’ vào siêu xe rồi xuất hiện trong bộ bikini màu hồng tự thiết kế vô cùng sang trọng. Ngoài việc khiến fan “mắt tròn mắt dẹt” vì chiếc siêu xe tiền tỷ người đẹp Trà Vinh còn khéo léo khoe body chuẩn qua bộ bikini mỏng manh được cắt xẻ táo bạo.

ngoc trinh 1
Đầu clip cô xuất hiện vẫy chào khán giả trong hình ảnh 'con gái miền Tây' - Ảnh: Chụp từ clip
ngoc trinh 2
Sau đó 'hô biến' thành nữ hoàng bikini trong bộ đồ 2 mảnh được cắt xẻ táo bạo - Ảnh: Chụp từ clip
‘Cô Thắm’ Ngọc Trinh chui vào siêu xe ‘biến hình’, đốt mắt CĐM với bộ bikini che hờ vòng 1 lồ lộ, fan nhắc khéo ‘xin lỗi’ vụ PR tiền ảo - Ảnh 3
Trọn body bốc lửa được khoe khéo léo trong clip mới của cô nàng - Ảnh: Chụp từ clip

Ngay khi clip lên sóng nhiều fan đã tràn vào dành cho cô nhiều lời khen có cánh tuy nhiên cũng có bạn nhắc cô nên xin lỗi vụ PR tiền ảo trước đó.

ngoc trinh 3
Nhiều fan dành cho cô lời khen có cánh - Ảnh: Chụp màn hình
ngoc trinh 4
Tuy nhiên cũng có tài khoản nhắc khéo cô nên xin lỗi vụ PR tiền ảo trước đó - Ảnh: Chụp màn hình

Thời gian gần đây Ngọc Trinh rất hay chăm chỉ thả dáng tại biệt thự nhà Vũ Khắc Tiệp, cô cũng chia sẻ nhiều dự định mới khi hợp tác cùng "ông trùm Venus" khiến fan rất tò mò và mong ngóng.

ngoc trinh 5
Ngọc Trinh thả dáng ngọc tại hồ bơi nhà Vũ Khắc Tiệp - Ảnh: Internet
ngoc trinh 6
Cả hai thường 'thả thính' nhau trong mọi tình huống - Ảnh: Internet

Hiện tại clip "biến hình" của Ngọc Trinh vẫn gây nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

Ngọc Trinh uốn éo dáng ngọc bên Vũ Khắc Tiệp, vành môi hờ hững chực chờ hôn nhau?

Ngọc Trinh uốn éo dáng ngọc bên Vũ Khắc Tiệp, vành môi hờ hững chực chờ hôn nhau?

Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp luôn có những khoảnh khắc khiến fan đứng tim vì bên nhau mặn nồng hết sức.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Trinh mua siêu xe ngọc trinh bikini Ngọc Trinh mới nhất

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 26 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 56 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36