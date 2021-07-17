Em họ Kim Ngân lại 'hằn học': ‘Chị Ngân không mua bừa phứa, không hiểu sao ăn uống 5-7 ngàn đô/tháng?’

Hậu trường 17/07/2021 15:49

Em họ ca sĩ Kim Ngân sau bao thời gian gây bão MXH thì mới đây lại tiếp tục lên tiếng về mọi việc.

Thời gian qua Thúy Nga đã giúp đỡ Kim Ngân rất nhiều. Ngoài dắt đàn chị đi ăn uống nữ danh hài còn dành thời gian quan tâm, chăm sóc cuộc sống cho Kim Ngân. Tuy nhiên ngoài những khán giả ủng hộ cô hết mình thì một nhân vật tên G.N cũng lên tiếng tố Thúy Nga chưa minh bạch trong việc giúp Kim Ngân. 

Mới đây, người này đã lên tiếng trên một kênh mạng và giải thích chi tiết về quan điểm của mình. Nhân vật này cho biết hiện tại Kim Ngân đã không còn muốn ở riêng một mình nữa và cũng bật mí nữ ca sĩ thay đổi tính tình thấy rõ: “Hiện tại đang có người nói mua nhà riêng cho chị Kim Ngân để chị ấy ở. Tôi nói thật, ở đâu là quyền lựa chọn của chị Kim Ngân nhưng tôi chắc chắn hiện tại chị ấy không muốn ở riêng một mình. Mấy bữa nay tôi quan sát thì thấy chị Kim Ngân khá tình cảm, thích chơi với con tôi nên tôi nghĩ hiện tại chị ấy ở với tôi là thoải mái nhất. Tôi thấy chị ấy cười rất vui vẻ, dễ thương”.

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Thúy Nga từng dành nhiều thời gian chăm sóc Kim Ngân khiến khán giả rớt nước mắt - Ảnh: Internet

“Nhiều người nói tôi cố giành giật chị Kim Ngân khỏi tay Thúy Nga nhưng không hề. Tôi chẳng được lợi gì hết. Mấy hôm nay tôi khá tốn kém chi phí trong việc mua đồ cho chị Kim Ngân nhưng tôi không hề kêu gọi ai quyên góp, tự lo được bằng tiền của mình. Kim Ngân thích gì thì tôi mua. Nhưng thật sự ra Kim Ngân không phải kiểu mua bừa phứa, cái gì cũng mua. Chị ấy ở với tôi cả tháng nay mà chi phí chưa tốn đến 1000 đô. Thế mà không hiểu sao Thúy Nga kêu chị ấy ăn uống hết 5, 7 nghìn đô/ 1 tháng”. Qua thông qua lời chia sẻ, em họ Kim Ngân cho rằng không hề có việc giành giật nữ ca sĩ từ tay Thúy Nga, thậm chí anh còn muốn cho khán giả biết Kim Ngân ăn uống không tốn kém nhiều như nữ nghệ sĩ hài đã từng công bố.

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Nhân vật được cho là em họ Kim Ngân đã giải bày nhiều chuyện 'thâm cung bí sử' trong vụ lùm xùm Kim Ngân vừa qua - Ảnh: Internet

Người đàn ông này còn dẫn chứng chi tiết rằng có người từng muốn trả tiền cho cả hai chị em lúc đi ăn nhưng anh muốn trả lại vì sợ mắc nợ thiên hạ: “Nhiều người còn nói tôi muốn nhân danh chị Kim Ngân để nhận tiền hỗ trợ từ mạnh thường quân nhưng sai hoàn toàn. Hôm nọ tôi dẫn chị Kim Ngân đi ăn, ăn xong thì có một khán giả nào đó đã trả tiền bữa ăn cho chúng tôi từ lúc nào. Tôi ra thanh toán mới biết. Tôi có hỏi chủ nhà hàng xem người đó là ai để còn trả lại tiền vì tôi không muốn mang ơn ai hết”.

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Em họ Kim Ngân cho rằng Thúy Nga nói nữ ca sĩ ăn uống một tháng 5000-7000USD là chưa hợp lý - Ảnh: Internet

Em họ Kim Ngân còn nhấn mạnh thêm rằng bản thân đủ sức lo cho nữ ca sĩ nhưng ai muốn cho thì cứ cho, anh ta không tham gia: “Hiện tại, tôi vẫn đủ khả năng lo cho chị Kim Ngân nên không cần ai hỗ trợ hết. Còn những ai muốn cho riêng chị Kim Ngân thì cứ cho. Đó là quyền tự do của chị Kim Ngân, tôi không can thiệp. Chẳng hạn, lúc tôi với chị Kim Ngân đi ngoài đường cũng có một số người chạy tới cho tiền chị ấy thì chị ấy nhận, tôi không tham gia. Đó là tự người đó cho, tôi không động đến chuyện tiền nong đó. Bởi vậy nên chị Kim Ngân vẫn có tiền để tiêu. Nhiều khi tôi hỏi chị Kim Ngân xem có cần gì không thì tôi cho tiền mua, nhưng chị ấy xua tay và nói có tiền rồi. Chị ấy là người rất tự trọng”.

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Thúy Nga từng cho biết dù rời xa Kim Ngân cô vẫn sẽ giúp nếu thấy đàn chị ngoài đường - Ảnh: Internet

Cuối buổi chia sẻ, G.N cho biết chị Kim Ngân ăn uống rất đơn giản và anh không bao giờ đụng vào tiền mạnh thường quân giúp đỡ nữ ca sĩ: “Mỗi lần người ta cho tiền, chị Kim Ngân đều bỏ vào trong ví riêng của mình. Chị ấy có một cái ví riêng và tôi không đụng vào. Tôi vẫn khuyên chị Kim Ngân nên để ít tiền trong đó thôi. Tôi nói thẳng, tôi không đụng đến chỗ tiền của chị Kim Ngân, ai muốn cho thì cứ cho. Tôi cũng không cần kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ vì bình thường chị Kim Ngân ăn uống rất đơn giản, chi phí không nhiều. Bởi vậy nên chị Kim Ngân rất an tâm khi ở với chúng tôi”.

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Nhan sắc kiều diễm của Kim Ngân thời trẻ luôn làm chạnh lòng bao người yêu âm nhạc - Ảnh: Internet

Hiện tại nội dung chia sẻ của em họ Kim Ngân vẫn gây xôn xao cư dân mạng. Riêng một số khán giả thì mong nữ ca sĩ mau chóng khỏe lại để tái hòa nhập cuộc sống và những người trong cuộc thôi "đấu khẩu" để mọi chuyện lắng xuống. 

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