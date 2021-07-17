Người đẹp 25 tuổi Châu Kim Sang nhập viện vì viêm màng não di căn u xương, tình trạng hiện tại thế nào?

Cuộc thi Miss International Queen Vietnam do Hương Giang "chủ xị" đã tìm ra nhiều gương mặt mẫu chuyển giới mới cho làng thời trang Việt Nam. Nhiều khán giả đánh giá chất lượng thí sinh tốt về cả hình thể lẫn nhân cách. Thế nhưng mới đây nhiều người hâm mộ sắc đẹp bỗng đón nhận tin không vui khi một thí sinh bước ra từ cuộc thi là Châu Kim Sang bỗng dưng nhập viện vì bệnh cũ tái phát.

Hình ảnh của cô trong cuộc thi Miss Intertional Queen Vietnam được khán giả khen hết lời vì gương mặt thanh tú và ấn tượng - Ảnh: Miss Intertional Queen Vietnam

Cụ thể, trên fanpage của cuộc thi Miss International Queen Vietnam đã đăng thông tin Châu Kim Sang đang lâm bệnh nặng, vừa được đưa vào bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM. Ngoài ra page này còn cho biết thêm gia cảnh của mẫu chuyển giới khó khăn, mong muốn cộng đồng ra tay giúp đỡ để mong cô mau chóng khỏi bệnh.