Người đẹp 25 tuổi Châu Kim Sang nhập viện vì viêm màng não di căn u xương, tình trạng hiện tại thế nào?

Mới đây, người đẹp Cuộc thi Miss International Queen Vietnam - Châu Kim Sang bỗng đổ bệnh nặng khiến fan lo lắng.
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Cuộc thi Miss International Queen Vietnam do Hương Giang "chủ xị" đã tìm ra nhiều gương mặt mẫu chuyển giới mới cho làng thời trang Việt Nam. Nhiều khán giả đánh giá chất lượng thí sinh tốt về cả hình thể lẫn nhân cách. Thế nhưng mới đây nhiều người hâm mộ sắc đẹp bỗng đón nhận tin không vui khi một thí sinh bước ra từ cuộc thi là Châu Kim Sang bỗng dưng nhập viện vì bệnh cũ tái phát.
Cụ thể, trên fanpage của cuộc thi Miss International Queen Vietnam đã đăng thông tin Châu Kim Sang đang lâm bệnh nặng, vừa được đưa vào bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM. Ngoài ra page này còn cho biết thêm gia cảnh của mẫu chuyển giới khó khăn, mong muốn cộng đồng ra tay giúp đỡ để mong cô mau chóng khỏi bệnh.
Minh Tú là người huấn luyện cho thí sinh này trong cuộc thi cũng đã lên tiếng trên trang cá nhân kêu gọi giúp đỡ đàn em của mình. Ngoài ra nhiều khán giả cũng đã vào bày tỏ sự lo lắng cho Châu Kim Sang và mong cô mau chóng khỏi bệnh.
Châu Kim Sang nổi tiếng trong cộng đồng LGBT sau khi tham gia 2 mùa Miss International Queen Vietnam. Tại cuộc thi lần thứ 2, cô cán đích ở vị trí Top 15 và nhận nhiều lời khen của khán giả bởi gương mặt cá tính.
Hiện tại thông tin Châu Kim Sang đang bệnh nặng vẫn gây xôn xao cư dân mạng.