Sau trạng thái nhờ 'CSGT ship hàng', đạo diễn Dũng 'khùng' và loạt sao VBiz đình đám 'biến mất' khỏi Facebook

Đất nước đang gồng mình ngày đêm chống dịch. Bên cạnh đó, chính quyền cũng ra sức chăm lo đời sống cho nhân dân được đủ đầy từng bữa ăn đến các mũi tiêm vắc xin Y tế. Thế nhưng ngoài kia vẫn có nhiều nghệ sĩ phát ngôn gây tranh cãi, bị dân mạng góp ý kịch liệt.

Nguyễn Quang Dũng đã có màn 'vạ miệng' trên MXH gây chú ý từ cư dân mạng - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, đạo diễn Dũng "khùng" đã có một bài đăng gây tranh cãi, anh cho rằng nên nhờ CSGT làm shipper mùa dịch như sau: "Tui có ý tưởng vậy nè. Nếu chúng ta hạn chế shipper, không cho người dân ra đường thì ngoài đường rất ít người. Vậy các bạn CSGT cũng rảnh hơn, vậy nhờ các bạn chuyển hàng cho dân được không? Vừa nhanh vừa an toàn và cũng là dịp CSGT tri ân người dân bấy lâu nay đã...". Ngay khi bài post xuất hiện trên MXH, vị đạo diễn này đã nhận về vô số "gạch đá".