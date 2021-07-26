Sau trạng thái nhờ 'CSGT ship hàng', đạo diễn Dũng 'khùng' và loạt sao VBiz đình đám 'biến mất' khỏi Facebook

Sau dòng trạng thái nhờ CSGT ship hàng, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nhiều sao Việt nhanh chóng khóa ngay trang Facebook.
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Đất nước đang gồng mình ngày đêm chống dịch. Bên cạnh đó, chính quyền cũng ra sức chăm lo đời sống cho nhân dân được đủ đầy từng bữa ăn đến các mũi tiêm vắc xin Y tế. Thế nhưng ngoài kia vẫn có nhiều nghệ sĩ phát ngôn gây tranh cãi, bị dân mạng góp ý kịch liệt.
Mới đây nhất, đạo diễn Dũng "khùng" đã có một bài đăng gây tranh cãi, anh cho rằng nên nhờ CSGT làm shipper mùa dịch như sau: "Tui có ý tưởng vậy nè. Nếu chúng ta hạn chế shipper, không cho người dân ra đường thì ngoài đường rất ít người. Vậy các bạn CSGT cũng rảnh hơn, vậy nhờ các bạn chuyển hàng cho dân được không? Vừa nhanh vừa an toàn và cũng là dịp CSGT tri ân người dân bấy lâu nay đã...". Ngay khi bài post xuất hiện trên MXH, vị đạo diễn này đã nhận về vô số "gạch đá".
Bên cạnh đó, người mẫu Thân Thúy Hà còn vô comment "Em ủng hộ ý này", Đinh Tiến Đạt còn góp ý "đi chợ dùm luôn"... khiến dân mạng bức xúc. Đa số cho rằng các anh CSGT mùa dịch đã phải bận rộn hơn bình thường rất nhiều, chăm lo bảo vệ an toàn giao thông trên mọi tuyến đường, không thể "rảnh rỗi" như các vị nghệ sĩ ý kiến.
Đáng chú ý, khi bị cư dân mạng góp ý, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và một loạt sao Việt như Tú Vi, người mẫu Cao Thiên Trang đã nhanh chóng khóa Facebook. Riêng Thân Thúy Hà, cựu người mẫu đã comment hưởng ứng trước đó cũng đã khóa chức năng bình luận trên trang cá nhân để tránh bị khán giả công kích.
Hiện tại, dù đã khóa trang cá nhân nhưng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và vài sao ủng hộ anh vẫn nhận nhiều lời bàn tán từ phía cư dân mạng.