Sau trạng thái nhờ 'CSGT ship hàng', đạo diễn Dũng 'khùng' và loạt sao VBiz đình đám 'biến mất' khỏi Facebook

Hậu trường 26/07/2021 13:43

Sau dòng trạng thái nhờ CSGT ship hàng, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nhiều sao Việt nhanh chóng khóa ngay trang Facebook.

Đất nước đang gồng mình ngày đêm chống dịch. Bên cạnh đó, chính quyền cũng ra sức chăm lo đời sống cho nhân dân được đủ đầy từng bữa ăn đến các mũi tiêm vắc xin Y tế. Thế nhưng ngoài kia vẫn có nhiều nghệ sĩ phát ngôn gây tranh cãi, bị dân mạng góp ý kịch liệt.

nguyen quang dung 1
Nguyễn Quang Dũng đã có màn 'vạ miệng' trên MXH gây chú ý từ cư dân mạng - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, đạo diễn Dũng "khùng" đã có một bài đăng gây tranh cãi, anh cho rằng nên nhờ CSGT làm shipper mùa dịch như sau: "Tui có ý tưởng vậy nè. Nếu chúng ta hạn chế shipper, không cho người dân ra đường thì ngoài đường rất ít người. Vậy các bạn CSGT cũng rảnh hơn, vậy nhờ các bạn chuyển hàng cho dân được không? Vừa nhanh vừa an toàn và cũng là dịp CSGT tri ân người dân bấy lâu nay đã...". Ngay khi bài post xuất hiện trên MXH, vị đạo diễn này đã nhận về vô số "gạch đá". 

Bên cạnh đó, người mẫu Thân Thúy Hà còn vô comment "Em ủng hộ ý này", Đinh Tiến Đạt còn góp ý "đi chợ dùm luôn"... khiến dân mạng bức xúc. Đa số cho rằng các anh CSGT mùa dịch đã phải bận rộn hơn bình thường rất nhiều, chăm lo bảo vệ an toàn giao thông trên mọi tuyến đường, không thể "rảnh rỗi" như các vị nghệ sĩ ý kiến.

Đáng chú ý, khi bị cư dân mạng góp ý, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và một loạt sao Việt như Tú Vi, người mẫu Cao Thiên Trang đã nhanh chóng khóa Facebook. Riêng Thân Thúy Hà, cựu người mẫu đã comment hưởng ứng trước đó cũng đã khóa chức năng bình luận trên trang cá nhân để tránh bị khán giả công kích.

nguyen quang dung 2
Bài đăng của anh về 'ý tưởng cho CSGT' - Ảnh: Chụp màn hình
nguyen quang dung 3
Hiện tại vị đạo diễn này đã khóa trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình
nguyen quang dung 4
Thân Thúy Hà, Lê Tú Vi cũng hùa theo - Ảnh: Chụp màn hình
nguyen quang dung 5
 

Sau trạng thái nhờ 'CSGT ship hàng', đạo diễn Dũng 'khùng' và loạt sao VBiz đình đám 'biến mất' khỏi Facebook - Ảnh 6

Tú Vi và Cao Thiên Trang cũng đã khóa Facebook, hiện tại gõ tên không cho ra kết quả - Ảnh: Chụp màn hình

 nguyen quang dung 6

 
Một số bình luận ném đá trước đó của cư dân mạng dành cho đạo diễn Dũng 'khùng' - Ảnh: Chụp màn hình
nguyen quang dung 7
Riêng Thân Thúy Hà cũng đã khóa luôn phần bình luận - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, dù đã khóa trang cá nhân nhưng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và vài sao ủng hộ anh vẫn nhận nhiều lời bàn tán từ phía cư dân mạng.

Bị trách vì chia sẻ thức uống 'dễ nhập viện cấp cứu' mùa dịch, Cẩm Ly tá hỏa xóa ngay sau đó

Bị trách vì chia sẻ thức uống 'dễ nhập viện cấp cứu' mùa dịch, Cẩm Ly tá hỏa xóa ngay sau đó

Cẩm Ly mới đây đã gặp chút rắc rối nhỏ trên MXH khi chia sẻ một loại thức uống bị cư dân mạng góp ý và cô đã xóa ngay bài đăng sau đó.

Xem thêm
Từ khóa:   CSGT Nguyễn Quang Dũng nhờ CSGT làm shipper số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 1 giờ 35 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 35 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 3 giờ 35 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 4 giờ 35 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 5 giờ 4 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36