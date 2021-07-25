Ca sĩ Phượng Khấu từng dính scandal 'ảnh nóng được xe ôm mang trao tận tay ba mẹ', nghĩ chuyện 'chấm hết' gây bất ngờ với cuộc sống sau 15 năm

Hậu trường 25/07/2021 21:29

Nguyễn Hồng Nhung từng khổ sở vì bị lan truyền ảnh nóng khiến cô có cảm giác cuộc đời dường như chấm hết từ đây.

Nguyễn Hồng Nhung được khán giả biết đến khi cô thể hiện mùi mẫn ca khúc Ngô Đồng, bài hát chủ đề của phim cổ trang nổi tiếng Phượng Khấu "làm mưa làm gió thời" gian vừa qua. Thế nhưng ít ai nhớ cô từng lọt top 5 Sao mai điểm hẹn trước đó và cũng chính giải thưởng này đã mang đến vinh quang lẫn chút sóng gió cho sự nghiệp ca hát của nữ ca sĩ Ngô Đồng.

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Sau khi tốt nghiệp Đại học, Nguyễn Hồng Nhung được mời về làm giảng viên khoa thiết kế thời trang đại học Hồng Bàng ở Sài Gòn. Dù cô bị đe dọa các kiểu sau khi tham gia Sao mai điểm hẹn nhưng vẫn tự tin đứng trên bục giảng theo đuổi sự nghiệp giảng dạy. 

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Hồng Nhung từng thể hiện xuất sắc ca khúc Ngô Đồng trong phim Phượng Khấu được fan khen hết lời

Thế nhưng đang yên đang lành thì bỗng có thư nặc danh tố cô mua giải Sao mai điểm hẹn, bênh cạnh đó ảnh nóng cũng vô tình bị phát tán và điều kinh khủng nhất cũng ập đến với Hồng Nhung. Theo như nữ ca sĩ chia sẻ thì chính ba mẹ cô được xe ôm mang ảnh nóng đến tận nhà trao tay. Trong ảnh là hình Hồng Nhung quan hệ với người đó (nhân vật mà cô dùng từ người đó khi chia sẻ với báo chí). Cô từng có lúc không biết phải giải thích với ba mẹ thế nào và còn nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ chấm hết. 

Sau đó, năm 2005, Nguyễn Hồng Nhung sang Mỹ và bắt đầu sự nghiệp ca hát nhưng lại tiếp tục vướng vào không ít thị phi về tình ái, thậm chí có thời điểm còn bị một nhân vật ở Việt Nam tung ảnh nóng và tố lừa tình lừa tiền. 

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Ca sĩ Phượng Khấu từng dính scandal 'ảnh nóng được xe ôm mang trao tận tay ba mẹ', nghĩ chuyện 'chấm hết' gây bất ngờ với cuộc sống sau 15 năm - Ảnh 4

Nhan sắc lúc còn thanh xuân của cô 

Hiện tại, nữ ca sĩ làm mẹ đơn thân sau 2 lần "đường ai nấy đi" với 2 người chồng trên đất Mỹ. Vì mất niềm tin vào đàn ông nên nữ ca sĩ quyết định dồn sức cho công việc bằng cách quay về Việt Nam gầy dựng lại sự nghiệp. 

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Ca sĩ Phượng Khấu từng dính scandal 'ảnh nóng được xe ôm mang trao tận tay ba mẹ', nghĩ chuyện 'chấm hết' gây bất ngờ với cuộc sống sau 15 năm - Ảnh 6

Ca sĩ Phượng Khấu từng dính scandal 'ảnh nóng được xe ôm mang trao tận tay ba mẹ', nghĩ chuyện 'chấm hết' gây bất ngờ với cuộc sống sau 15 năm - Ảnh 7Ca sĩ Phượng Khấu từng dính scandal 'ảnh nóng được xe ôm mang trao tận tay ba mẹ', nghĩ chuyện 'chấm hết' gây bất ngờ với cuộc sống sau 15 năm - Ảnh 8Ca sĩ Phượng Khấu từng dính scandal 'ảnh nóng được xe ôm mang trao tận tay ba mẹ', nghĩ chuyện 'chấm hết' gây bất ngờ với cuộc sống sau 15 năm - Ảnh 9

Ca sĩ Phượng Khấu từng dính scandal 'ảnh nóng được xe ôm mang trao tận tay ba mẹ', nghĩ chuyện 'chấm hết' gây bất ngờ với cuộc sống sau 15 năm - Ảnh 10

Hiện tại Hồng Nhung có cuộc sống sang chảnh, đáng mơ ước 

Cuộc sống sau scandal lộ ảnh nóng 15 năm trước của nữ ca sĩ Sao mai điểm hẹn khiến công chúng phải trầm trồ. Vào tháng 7/2019, Nguyễn Hồng Nhung từng lái siêu xe hiệu Lamborghini có giá lên đến 500.000 USD đi sự kiện. Ngoài ra cô còn hết sức sang chảnh khi đeo nhẫn kim cương 30.000 USD khiến fan lóa mắt.

Ảnh: Tổng hợp

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