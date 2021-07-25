Ảnh 'giường chiếu' nghi của nam rapper giàu có nhất nhì Việt Nam 'rò rỉ', 'bàn tay hư' khiến dân mạng 'dấu chấm hỏi'

Dù chỉ đang là nghi vấn nhưng những hình ảnh nhạy cảm này khiến cư dân mạng 'sốt vó'.
- Hoa khôi Tài sắc bị 'réo' tên trong lùm xùm ảnh nóng rùm beng MXH tá hỏa phân trần điều gì?
- BIẾN: Thủy Tiên bị tố 'nhận vơ' cả trăm tấn lương thực giúp đỡ Sài Gòn, Công Vinh lần đầu khó chịu phán 'cực gắt' khiến antifan 'câm nín' tuyệt đối
Bên cạnh cuộc sống xa hoa, biệt thự và xe sang, chuyện tình ái của các nam nghệ sĩ với các mỹ nữ xinh đẹp luôn được các fan hâm mộ chú ý. Mới đây, một số hình ảnh được cho là của một nam rapper đình đám có hành động sờ soạng bạn gái, tạo các tư thế nhạy cảm được chia sẻ chóng mặt.
Cả hai nhận vật không ngại đứng ôm ấp, hôn nhau và có những hành động hơi người lớn khiến ai xem cũng phải quăng điện thoại vì ngại. Một số còn không dám xem hết những hình ảnh này vì sợ "nổ đom đóm" mắt. Cư dân mạng cho rằng hình ảnh quá nhạy cảm, không phù hợp với số đông và quá hở hang.
Trên những bức ảnh được lan truyền, cư dân mạng chú ý đến hình xăm trên vai và trên cổ tay, ra sức đồn đoán vì giống với những hình xăm của một nam rapper. Một số người phát hiện ra những bức ảnh "nóng" này đã xuất hiện cách đây một thời gian và bây giờ được "khui" lại.
Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang nghi vấn và đồn đoán có thể là sản phẩm của photoshop tuy nhiên nam thần tượng rapper điển trai vẫn chưa có phản hồi gì thêm.