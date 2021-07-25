Ảnh 'giường chiếu' nghi của nam rapper giàu có nhất nhì Việt Nam 'rò rỉ', 'bàn tay hư' khiến dân mạng 'dấu chấm hỏi'

Hậu trường 25/07/2021 09:15

Dù chỉ đang là nghi vấn nhưng những hình ảnh nhạy cảm này khiến cư dân mạng 'sốt vó'.

Bên cạnh cuộc sống xa hoa, biệt thự và xe sang, chuyện tình ái của các nam nghệ sĩ với các mỹ nữ xinh đẹp luôn được các fan hâm mộ chú ý. Mới đây, một số hình ảnh được cho là của một nam rapper đình đám có hành động sờ soạng bạn gái, tạo các tư thế nhạy cảm được chia sẻ chóng mặt.

Cả hai nhận vật không ngại đứng ôm ấp, hôn nhau và có những hành động hơi người lớn khiến ai xem cũng phải quăng điện thoại vì ngại. Một số còn không dám xem hết những hình ảnh này vì sợ "nổ đom đóm" mắt. Cư dân mạng cho rằng hình ảnh quá nhạy cảm, không phù hợp với số đông và quá hở hang.

Ảnh 'giường chiếu' nghi của nam rapper giàu có nhất nhì Việt Nam 'rò rỉ', 'bàn tay hư' khiến dân mạng 'dấu chấm hỏi' - Ảnh 1
Những bức ảnh gây xôn xao MXH - Ảnh: Internet
anh nong
Dân mạng được phen đoán già đoán non các nhân vật trong ảnh. 'Hình xăm trên 'bàn tay hư' gây chú ý- Ảnh: Internet

Trên những bức ảnh được lan truyền, cư dân mạng chú ý đến hình xăm trên vai và trên cổ tay, ra sức đồn đoán vì giống với những hình xăm của một nam rapper. Một số người phát hiện ra những bức ảnh "nóng" này đã xuất hiện cách đây một thời gian và bây giờ được "khui" lại.

Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang nghi vấn và đồn đoán có thể là sản phẩm của photoshop tuy nhiên nam thần tượng rapper điển trai vẫn chưa có phản hồi gì thêm. 

Tình chớp nhoáng 'toang sớm' của hot rapper đình đám số 1 Việt Nam Binz và Cassie Trinh Võ, được công khai hẳn lên trang cá nhân

Tình chớp nhoáng 'toang sớm' của hot rapper đình đám số 1 Việt Nam Binz và Cassie Trinh Võ, được công khai hẳn lên trang cá nhân

Chị đẹp Cassie Trinh Võ là người đầu tiên được Binz công khai ảnh lên trang cá nhân lúc còn yêu nhau, thế nhưng tình đẹp 'toang' sớm khiến fan vô cùng tiếc nuối.

Xem thêm
Từ khóa:   ảnh nóng ảnh nóng sao Việt ảnh nóng rò rỉ

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 1 giờ 32 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 32 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 3 giờ 32 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 4 giờ 32 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 5 giờ 1 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 5 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36