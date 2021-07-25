Ảnh 'giường chiếu' nghi của nam rapper giàu có nhất nhì Việt Nam 'rò rỉ', 'bàn tay hư' khiến dân mạng 'dấu chấm hỏi'

Dù chỉ đang là nghi vấn nhưng những hình ảnh nhạy cảm này khiến cư dân mạng 'sốt vó'.

Bên cạnh cuộc sống xa hoa, biệt thự và xe sang, chuyện tình ái của các nam nghệ sĩ với các mỹ nữ xinh đẹp luôn được các fan hâm mộ chú ý. Mới đây, một số hình ảnh được cho là của một nam rapper đình đám có hành động sờ soạng bạn gái, tạo các tư thế nhạy cảm được chia sẻ chóng mặt.

Cả hai nhận vật không ngại đứng ôm ấp, hôn nhau và có những hành động hơi người lớn khiến ai xem cũng phải quăng điện thoại vì ngại. Một số còn không dám xem hết những hình ảnh này vì sợ "nổ đom đóm" mắt. Cư dân mạng cho rằng hình ảnh quá nhạy cảm, không phù hợp với số đông và quá hở hang.



Những bức ảnh gây xôn xao MXH - Ảnh: Internet

Dân mạng được phen đoán già đoán non các nhân vật trong ảnh. 'Hình xăm trên 'bàn tay hư' gây chú ý- Ảnh: Internet

Trên những bức ảnh được lan truyền, cư dân mạng chú ý đến hình xăm trên vai và trên cổ tay, ra sức đồn đoán vì giống với những hình xăm của một nam rapper. Một số người phát hiện ra những bức ảnh "nóng" này đã xuất hiện cách đây một thời gian và bây giờ được "khui" lại.

Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang nghi vấn và đồn đoán có thể là sản phẩm của photoshop tuy nhiên nam thần tượng rapper điển trai vẫn chưa có phản hồi gì thêm.

Tình chớp nhoáng 'toang sớm' của hot rapper đình đám số 1 Việt Nam Binz và Cassie Trinh Võ, được công khai hẳn lên trang cá nhân Chị đẹp Cassie Trinh Võ là người đầu tiên được Binz công khai ảnh lên trang cá nhân lúc còn yêu nhau, thế nhưng tình đẹp 'toang' sớm khiến fan vô cùng tiếc nuối.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/anh-giuong-chieu-nghi-cua-nam-rapper-giau-co-nhat-nhi-viet-nam-ro-ri-ban-tay-hu-khien-dan-mang-dau-cham-hoi-414044.html