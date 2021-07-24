BIẾN: Thủy Tiên bị tố 'nhận vơ' cả trăm tấn lương thực giúp đỡ Sài Gòn, Công Vinh lần đầu khó chịu phán 'cực gắt' khiến antifan 'câm nín' tuyệt đối

Hậu trường 24/07/2021 09:52

Ca sĩ Thủy Tiên mới đây trong lúc hành thiện đã vô tình gây tranh cãi khiến ông xã cô phải lên tiếng đính chính ngay lập tức.

Mùa dịch, tất cả các nghệ sĩ đều chung tay hành thiện để mong muốn Sài Gòn mau chóng qua cơn đại hạn để trở lại bình thường. Thủy Tiên và Công Vinh cũng thế. Tuy nhiên cả hai đã gặp chút rắc rối nho nhỏ khi bị antifan phản ứng quá đà. Cụ thể, cặp đôi hot nhất showbiz Việt được cho là đã đứng ra nhận container lương thực từ Hà Tĩnh vào Sài Gòn để phân phát cho người dân giữa mùa dịch Covid-19.

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Cặp đôi vàng showbiz đã có chút hiểu lầm cùng antifan trong lúc hành thiện mới đây trên MXH - Ảnh: Internet

Điều đáng chú ý là câu nói chưa khiến khán giả hiểu rõ về câu chuyện hành thiện của cả hai: "Cảm ơn Thành Đoàn - Đoàn Thanh Niên TP HCM đã hỗ trợ nhân lực kho bãi để Tiên cùng FC có thể thuận tiện phân phát cho bà con đang cần", sau đó nhiều antifan đã tràn vào tỏ ý không hài lòng và cho rằng Công Vinh cùng Thủy Tiên đang "nhận vơ" khi ăn nói không rõ ràng trên MXH về chuyện hành thiện.

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Bài đăng của Thủy Tiên trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Cuộc tranh cãi dường như đang nóng hơn bao giờ hết khi một dân mạng tự xưng là người ở Hà Tĩnh đã để lại bình luận dài thể hiện thái độ bức xúc, tố vợ chồng Thủy Tiên và Công Vinh "nhận vơ". Dòng bình luận này đã bị xóa đi tuy nhiên hàng chục tài khoản khác vẫn copy và post tràn lan dưới phần bình luận. 

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BIẾN: Thủy Tiên bị tố 'nhận vơ' cả trăm tấn lương thực giúp đỡ Sài Gòn, Công Vinh lần đầu khó chịu phán 'cực gắt' khiến antifan 'câm nín' tuyệt đối - Ảnh 4

Cư dân mạng tố cô 'mặt dày' - Ảnh: Chụp màn hình
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Bình luận bị xóa nhưng vẫn có nhiều tài khoản copy và past dưới comment - Ảnh: Chụp màn hình

Có lẽ để khán giả không phải hiểu lầm bà xã mình, cựu cầu thủ danh tiếng một thời đã lên tiếng: "Ai xóa vậy em. Đây là quà của người dân Hà Tĩnh thông qua MTTQ Hà Tĩnh gửi vào. Anh, chị chỉ bỏ công sức làm sao trao đến tay người dân càng nhiều càng tốt thôi. Em có thấy anh chị nhận công thay bà con chưa. Những gì chị Tiên viết em có đọc hết không. Anh nghĩ em cũng chả thèm quan tâm đến điều đó. Nhưng có một sự thật là từ sáng đến giờ, anh và mọi người vẫn làm việc để đưa đến những phần quà mà người dân Hà Tĩnh gửi vào đến tay người dân".

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Công Vinh đáp trả gay gắt - Ảnh: Chụp màn hình

Công Vinh cũng chia sẻ thêm rằng cả hai không cướp công hay nhận vơ vì Thủy Tiên đã cho biết nguồn gốc và mục đích của việc hành thiện này rất rõ ràng. Nữ ca sĩ Giấc mơ tuyết trắng cho biết thêm: "Mình có ghi rõ trên hàng về đợt này là thực phẩm của người dân Hà Tĩnh quyên góp ủng hộ cho người dân TP.HCM. Tụi mình chỉ là người nhận hàng và hỗ trợ phân phối hàng đến tận tay cho bà con cần giúp chứ không phải của mình mua đâu".

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Tuy nhiên cũng có một số khán giả ủng hộ vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên - Ảnh: Chụp màn hình
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Thủy Tiên đã có hành động đẹp giữa mùa dịch - Ảnh: FB

Hiện tại sự việc này vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

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Từ khóa:   thủy tiên công vinh nghệ sĩ làm từ thiện Covid-19

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