BIẾN CĂNG: 'Vợ quốc dân' Nguyễn Thủy Tiên đang 'tình bể bình' trước các ông xã thì bị 'phốt' giật chồng, tá hỏa 'phân trần'

Những ngày qua cô gái xinh đẹp mặc croptop nhảy tưng bừng trên nền nhạc Hạ Còn Vương Nắng hút hàng triệu lượt view trên TikTok. Nhiều thông tin về cô nàng nhanh chóng được dân mạng tìm hiểu chóng mặt. Bên cạnh đó cô bạn cũng gặp chút rắc rối khi nhiều người thêu dệt nên những tin đồn thị phi không đáng có.

Tự dưng nổi tiếng, cô nàng dính phải lùm xùm không đáng có - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, mới đây chẳng biết ai đồn hotgirl này giật chồng khiến cô bạn phải lên tiếng đính chính ngay trên trang cá nhân để tránh hiểu lầm: "Em xin đính chính lại về một số bài viết đang nói sai về mình. Có những clip nói em giật chồng người khác là sai. Họ nói mà không có bằng chứng xác thực thì lý do gì một số người cho rằng lời đồn đoán ấy là đúng. Tất nhiên cũng sẽ có người ghét và quý em thôi, cuộc sống mà. Người ganh ghét mình thì quá tầm thường. Em chỉ chơi TikTok cho vui, không nghĩ được nhiều người quan tâm đến vậy".