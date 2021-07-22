BIẾN CĂNG: 'Vợ quốc dân' Nguyễn Thủy Tiên đang 'tình bể bình' trước các ông xã thì bị 'phốt' giật chồng, tá hỏa 'phân trần'

Đang yên đang lành "vợ quốc dân" Nguyễn Thủy Tiên bị tố giật chồng, cư dân mạng đang rần rần đổ xô tìm hiểu.
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Những ngày qua cô gái xinh đẹp mặc croptop nhảy tưng bừng trên nền nhạc Hạ Còn Vương Nắng hút hàng triệu lượt view trên TikTok. Nhiều thông tin về cô nàng nhanh chóng được dân mạng tìm hiểu chóng mặt. Bên cạnh đó cô bạn cũng gặp chút rắc rối khi nhiều người thêu dệt nên những tin đồn thị phi không đáng có.
Cụ thể, mới đây chẳng biết ai đồn hotgirl này giật chồng khiến cô bạn phải lên tiếng đính chính ngay trên trang cá nhân để tránh hiểu lầm: "Em xin đính chính lại về một số bài viết đang nói sai về mình. Có những clip nói em giật chồng người khác là sai. Họ nói mà không có bằng chứng xác thực thì lý do gì một số người cho rằng lời đồn đoán ấy là đúng. Tất nhiên cũng sẽ có người ghét và quý em thôi, cuộc sống mà. Người ganh ghét mình thì quá tầm thường. Em chỉ chơi TikTok cho vui, không nghĩ được nhiều người quan tâm đến vậy".
Ngoài ra cô cũng mong dân mạng dừng chia sẻ những thông tin không đúng về mình trên MXH: "Xin cộng đồng mạng ngừng share ảnh và những bài viết không đúng về em lại ạ. Em xin cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian đọc bài viết của em”.
Ngay khi bài đăng lên sóng, nhiều anh chồng "ảo" đã tràn vào an ủi cô, thậm chí còn khuyên cô nên giật họ về chung một nhà. Đa số cư dân mạng đều tin cô nàng không giựt chồng: "Chị ơi, giật em nè chị", "Ai biểu chị nhảy đẹp quá chi", "Em tin chị, mọi người đều tin chị"... Ngoài ra, "vợ quốc dân" TikTok còn bồi thêm một câu trên Instagram rằng: "Trả cuộc sống bình yên dùm mình”.
Được biết, nữ TikToker này tên thật là Nguyễn Thị Thủy Tiên hay còn được gọi là Tiểu Hý. Cô đang có kênh TikToker với hàng trăm ngàn lượt follow và nhận về vô số bình luận đòi làm vợ trên MXH.
Hiện tại thông tin cô bị đồn giật chồng đang gây xôn xao cư dân mạng và nhận về nhiều ý kiến cảm thông, chia sẻ.