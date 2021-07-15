1001 trang phục mỏng như lá lúa, nhỏ như cọng chỉ của Ngân 98 khiến dân mạng 'suy sụp tinh thần'

Ngân 98 luôn có những tấm ảnh nóng bỏng với góc chụp hiểm dễ gây lộ hàng và phản cảm khiến người xem 'đỏ mặt'.
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Ngân 98 nổi lên như một hiện tượng khi sở hữu body nóng bỏng và còn tự tin trong các bộ ảnh gợi cảm. Chuyện tình chú cháu giữa cô và Lương Bằng Quang cũng gây chú ý không kém. Điểm qua sơ sơ những bức ảnh của hotgirl đa số đều diện những bộ bikini với góc chụp hiểm từ dưới lên và dễ gây lộ hàng nếu sơ suất.
Ngoài ra trong những tấm ảnh đời thường đôi lúc Ngân 98 cũng lộ điểm nhạy cảm trong các mẫu váy mỏng tang khiến dân mạng xôn xao. Nhiều người xem cho rằng hotgirl nên kín đáo hơn trong cách ăn mặc đời thường để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.
Ngân 98 tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân là một hot girl và DJ đình đám trong showbiz. Cô nổi tiếng với biệt danh "Thánh nữ thị phi" cùng những video khoe thân, phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội cùng nhiều hành vi khác gây tranh cãi.