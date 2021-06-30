Mặc áo ‘tàng hình’ xuống phố, cô gái khoe ‘gò bồng đảo’ dài cả mét khiến fan bất ngờ đổ xô vào hỏi chuyện 'nội y'

Một người đẹp đến từ Malaysia đã khiến fan ‘mắt tròn mắt dẹt’ khi diện áo ‘tàng hình’ xuống phố trông vào cứ ngỡ như… không mặc gì.

Jenna Chew được khán giả biết đến với danh xưng Siêu vòng 1, Vòng 1 vô địch khi cô sở hữu cặp ngực khủng hơn 100cm. Cô sinh năm 1993 và hiện đang là một Youtuber nổi tiếng trên mạng xã hội. Nhờ sở hữu đôi chân dài ngút ngàn và đôi “gò hồng đào” quá khổ, người đẹp hay diện các bộ váy ngắn, quần áo ôm sát cơ thể. Chính vì điều này mà lượng Follow của cô trên Instagram tăng chóng mặt lên đến 3,3 triệu lượt theo dõi.

Có lẽ vì quá tự tin với ngoại hình của mình nên cô hay diện mốt áo 'tàng hình' xuống phố vô cùng phản cảm. Nhiều người đi đường qua lại cứ ngỡ cô không mặc gì. Thậm chí một người xem đã nói lên ý kiến của mình: "Tôi thật sự muốn hỏi vì sao cô ấy phải mặc áo lót khi cô ấy không muốn? Có ai quy định phụ nữ nhất định phải mặc bra ra đường? Nếu thật sự không có nhu cầu đó thì cô ấy là một người đáng bị khiển trách?". Cô gái sở hữu vòng 1 hơn 100cm khiến fan choáng váng - Ảnh: Internet Cô tự tin diện áo 'tàng hình' xuống phố cứ ngỡ như... không mặc gì - Ảnh: Inetrnet Chuyện ăn mặc thả rông dường như không phù hợp với các nước Á Đông như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và cả đất nước chúng ta. Ở Việt Nam phụ nữ thường được khuyên ăn mặc kín đáo và có chừng mực thì mới toát lên nét đẹp truyền thống. Nếu có phá cách một chút thì cũng nên nằm trong quy chuẩn và sự chấp nhận của mọi người xung quanh.

Một số hình ảnh khác của Siêu vòng 1 Mã Lai gây chú ý cư dân mạng - Ảnh: Internet Một phụ nữ Hàn Quốc tên Kim chia sẻ: "Phụ nữ muốn mặc áo lót hay mặc như thế nào là quyền cá nhân của họ. Vì thực chất, áo lót cũng chỉ là món phụ kiện, mặc cũng được, không mặc cũng không sao. Giống như bạn có thể trang điểm hoặc để mộc, bạn có thể cắt tóc ngắn, để tóc dài, hay cạo trọc thì cũng không có ai có quyền được phán xét điều đó. Đáng buồn hơn, trên thực tế, số đông phụ nữ buộc phải lựa chọn giữa việc mặc áo ngực ra đường để được đánh giá là lịch sự, chỉn chu, có ý thức bảo vệ cơ thể, hoặc "thả rông" sẽ bị dè bỉu, chỉ trích, được coi là "kẻ nổi loạn" đi ngược với quy chuẩn chung. Mà những chuẩn mực này phần lớn đến từ đấng mày râu và cả những phụ nữ chấp nhận và chịu đựng nó nên muốn những người khác cũng phải giống mình, bất chấp họ có mong muốn như thế nào". Cô Kim siêu vòng 3 là một trong những sao quốc tế chuộng mốt hở nhưng không phản cảm - Ảnh: Internet Mỗi nước có mỗi quan niệm về cái đẹp khác nhau. Ở Phương Tây, phụ nữ thường ăn mặc thoáng hơn và cũng diện nhiều style táo bạo hơn. Tuy nhiên cái đẹp không chỉ nằm ở sự “hở bạo” mà còn phải phù hợp trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống để người xem không bị “hoa mắt” khi lỡ chứng kiến cảnh tượng “thả rông” trên đường phố.

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