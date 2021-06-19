Quỳnh Búp Bê khoe trọn cặp 'giò một nắng' bốc lửa, vòng 1 bóng loáng khiến MXH 'hoa mắt' đến 'sập nguồn'

Phương Oanh vừa tung bộ ảnh mới lên trang cá nhân với nhiều tư thế tạo dáng khá gợi cảm.

Bộ ảnh mới nhất của Phương Oanh được đánh giá là nóng rực hơn cả nắng hè Hà Nội. Ngay trong sáng ngày 18/6 Phương Oanh đã khiến dân tình xôn xao khi tung một bộ ảnh ăn mặc gợi cảm, khoe body chuẩn từng cm giữa hồ bơi. Bộ ảnh được lấy tên là “Giò bò một nắng”.

Bộ ảnh gợi cảm được Phương Oanh khoe lên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Khác với hình ảnh đáng yêu, ngây thơ trong Hương Vị Tình Thân, Phương Oanh đã lột xác hoàn toàn và khiến người xem choáng ngợp với phục trang và phụ kiện cực sang chảnh. Phương Oanh mang nét đẹp nóng bỏng, cá tính của một quý cô tuổi 30.

Phương Oanh tung bộ ảnh khá 'chất' vào mùa hè

Ở tuổi quá 30, cô toát lên vẻ đẹp sang trọng và nóng bỏng

Cô khoe vòng 3 khiến khán giả 'đỏ mặt'

Phương Oanh sở hữu vòng 3 96cm

Vòng 1 của 'Quỳnh Búp Bê' phiên bản 2021 cũng khá 'khủng'

Bổ ảnh nhận khá nhiều lượt thả tim của khán giả

Nhìn vào những bức ảnh, người xem không thể rời mắt trước vòng 1 ngồn ngộn và căng phồng của Phương Oanh. Cô tự tin phô diễn vòng 3 căng tròn với số đo khá chuẩn 96cm. Hình ảnh được trau chuốt với tông make up quyến rũ và sắc sảo, nhiều người xem đã vô cùng thổn thức khi chiêm ngưỡng bộ ảnh này.

Ảnh: FBNV

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